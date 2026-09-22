Nissan Pixo'nun tasarımı sızdı: 20 bin euroluk elektrikli şehir otomobili

Daha önce paylaşılan ipucu videolarındaki "8-bit / piksel" temasının ardından ortaya çıkan ilk gövde görselleri, aracın 1980'lerin efsanevi Nissan Pike konseptlerine gönderme yapan eğlenceli ve retro tasarımını gözler önüne seriyor.
Piksel grafikli farlar ve çift renkli kabin
Kabine ait sızdırılan ilk görsel ise aracın iç mekanda oldukça ferah ve minimalist bir düzen sunduğunu gösteriyor. Çift renkli kumaş döşemelere sahip koltuklar, entegre başlık tasarımları ve minimalist kapı içi panelleri ile A segment bir şehir otomobili için oldukça pratik bir kullanım alanı hedeflendiği anlaşılıyor.
Twingo altyapısı ve beklenen teknik detaylar
Tıpkı yeni Micra’nın Renault 5 platformunu kullanması gibi Fransa'daki aynı üretim hattından çıkacak olan Pixo da doğrudan yeni Renault Twingo altyapısını paylaşıyor.
Resmi veriler 23 Eylül'de açıklanacak olsa da Twingo kardeşinden bildiğimiz teknik mimari doğrultusunda araçtan beklenen temel veriler şu şekilde:
- Motor: Öne yerleştirilmiş 80 HP (59 kW) gücünde kompakt elektrik motoru.
- Batarya & Menzil: 27.5 kWh kapasiteli batarya paketiyle şehir içi odaklı 250 km WLTP menzili.
- Fiyat: Avrupa’da 20.000 euro civarındaki başlangıç fiyatıyla markanın en erişilebilir elektrikli modeli olması planlanıyor.