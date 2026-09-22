Nissan Pixo'nun tasarımı sızdı: 20 bin euroluk elektrikli şehir otomobili

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Tam Boyutta Gör Nissan’ın 2009-2013 yılları arasındaki pratik şehir arabası ismini yeniden hayata geçireceği ve 23 Eylül tarihinde resmi lansmanını yapacağını duyurduğumuz A segmenti elektrikli modeli Pixo, tanıtımdan bir gün önce tamamen sızdırıldı.

Daha önce paylaşılan ipucu videolarındaki "8-bit / piksel" temasının ardından ortaya çıkan ilk gövde görselleri, aracın 1980'lerin efsanevi Nissan Pike konseptlerine gönderme yapan eğlenceli ve retro tasarımını gözler önüne seriyor.

Piksel grafikli farlar ve çift renkli kabin

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görsellerde en çok dikkat çeken unsur, ön yüzde retro-geometrik bir dille tasarlanmış piksel detaylı LED far grubu ve kapalı ızgara yapısı oluyor. Gövde rengi olarak tercih edilen iddialı mor tonu, tampon altındaki havalandırma ızgaraları ve aerodinamik detaylara sahip özel tasarım jantlar araca oldukça özgün bir karakter katmış.

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Kabine ait sızdırılan ilk görsel ise aracın iç mekanda oldukça ferah ve minimalist bir düzen sunduğunu gösteriyor. Çift renkli kumaş döşemelere sahip koltuklar, entegre başlık tasarımları ve minimalist kapı içi panelleri ile A segment bir şehir otomobili için oldukça pratik bir kullanım alanı hedeflendiği anlaşılıyor.

Twingo altyapısı ve beklenen teknik detaylar

Tıpkı yeni Micra’nın Renault 5 platformunu kullanması gibi Fransa'daki aynı üretim hattından çıkacak olan Pixo da doğrudan yeni Renault Twingo altyapısını paylaşıyor.

Resmi veriler 23 Eylül'de açıklanacak olsa da Twingo kardeşinden bildiğimiz teknik mimari doğrultusunda araçtan beklenen temel veriler şu şekilde:

Motor: Öne yerleştirilmiş 80 HP (59 kW) gücünde kompakt elektrik motoru.

Öne yerleştirilmiş gücünde kompakt elektrik motoru. Batarya & Menzil: 27.5 kWh kapasiteli batarya paketiyle şehir içi odaklı 250 km WLTP menzili.

kapasiteli batarya paketiyle şehir içi odaklı menzili. Fiyat: Avrupa’da 20.000 euro civarındaki başlangıç fiyatıyla markanın en erişilebilir elektrikli modeli olması planlanıyor.

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Elektrikli şehir otomobili Nissan Pixo'nun tasarımı sızdı

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