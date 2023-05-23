Elektrikli Skoda Enyaq'ın Laurin & Klement versiyonu tanıtıldı

Söz konusu versiyon aynı zamanda daha büyük batarya ile donatılmış. Böylece WLTP'ye göre 570 kilometreye kadar uzanan daha yüksek sürüş menzili elde edilmiş. Kıyaslamak gerekirse, 150 kW'lık motora sahip standart Enyaq 80 modelinde bu değer 544 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni sistem sayesinde otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi 6,7 saniyeye düşürülmüş.
Enyaq L&K 85 ile ilgili bir diğer gelişme de şarj süreci için batarya ön ısıtma fonksiyonuna sahip olması diyebiliriz. Bu sayede daha kısa şarj süreleri elde edildiğini dile getiren Skoda, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma 30 dakikada ulaştığını belirtiyor.
Kozmetik güncellemelere baktığımızda ise Enyaq ve Enyaq Coupe'nin L&K versiyonlarında 131 LED ile aydınlatılan 'Crystal Face', LED matrix farlar, 20 inç jantlar, deri döşeme, ısıtma ve havalandırmalı ön koltuklar ve L&K logoları standart özellikler görmekteyiz. Ayrıca, yeni Enyaq L&K'nin daha kolay kullanım için güncellenen yeni kullanıcı arayüzüne sahip ilk model olduğu ifade ediliyor.
Skoda'nın elektriklisi henüz Türkiye'ye gelmedi. Eğer işler planlandığı gibi giderse 2024 yılında satışa sunulacak. Skoda Enyaq'ın fiyatı Almanya'da 39.990 eurodan başlıyor.
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.