Elektrikli Skoda Enyaq'ın Laurin & Klement versiyonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Skoda Enyaq L&K 85 olarak adlandırılan modelde, gelecekte diğer tüm elektrikli Skoda modellerinde kullanılacak olan 210 kW'lık (282 hp) güç aktarma sistemi bulunuyor. İlginç şekilde L&K versiyonun arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonları aynı azami güç değerine sahip. Görünen o ki Skoda, çift motorlu versiyonda sınırlama uygulamış.

Söz konusu versiyon aynı zamanda daha büyük batarya ile donatılmış. Böylece WLTP'ye göre 570 kilometreye kadar uzanan daha yüksek sürüş menzili elde edilmiş. Kıyaslamak gerekirse, 150 kW'lık motora sahip standart Enyaq 80 modelinde bu değer 544 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni sistem sayesinde otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi 6,7 saniyeye düşürülmüş.

Enyaq L&K 85 ile ilgili bir diğer gelişme de şarj süreci için batarya ön ısıtma fonksiyonuna sahip olması diyebiliriz. Bu sayede daha kısa şarj süreleri elde edildiğini dile getiren Skoda, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma 30 dakikada ulaştığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Ön ısıtma fonksiyonu, aracın bilgi eğlence sisteminden manuel olarak aktif edilebildiği gibi navigasyon verilerine göre otomatik olarak da devreye alınabiliyor. En yeni ME4 araç yazılımının bir parçası olan ön ısıtma fonksiyonunun bu yılın sonuna doğru tüm Enyaq modellerine getirileceği bildirildi.

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Kozmetik güncellemelere baktığımızda ise Enyaq ve Enyaq Coupe'nin L&K versiyonlarında 131 LED ile aydınlatılan 'Crystal Face', LED matrix farlar, 20 inç jantlar, deri döşeme, ısıtma ve havalandırmalı ön koltuklar ve L&K logoları standart özellikler görmekteyiz. Ayrıca, yeni Enyaq L&K'nin daha kolay kullanım için güncellenen yeni kullanıcı arayüzüne sahip ilk model olduğu ifade ediliyor.

Skoda'nın elektriklisi henüz Türkiye'ye gelmedi. Eğer işler planlandığı gibi giderse 2024 yılında satışa sunulacak. Skoda Enyaq'ın fiyatı Almanya'da 39.990 eurodan başlıyor.

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