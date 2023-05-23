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    Elektrikli Skoda Enyaq'ın Laurin & Klement versiyonu tanıtıldı

    Skoda, elektrikli Enyaq ve Enyaq Coupe'nin Laurin & Klement (L&K) versiyonlarını tanıttı. Tasarım olarak diğer versiyonlara göre ayırt edici detaylara sahip olan L&K'de teknik güncellemeler de var.
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    Elektrikli Skoda Enyaq'ın Laurin & Klement versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Skoda Enyaq L&K 85 olarak adlandırılan modelde, gelecekte diğer tüm elektrikli Skoda modellerinde kullanılacak olan 210 kW'lık (282 hp) güç aktarma sistemi bulunuyor. İlginç şekilde L&K versiyonun arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonları aynı azami güç değerine sahip. Görünen o ki Skoda, çift motorlu versiyonda sınırlama uygulamış.

    Söz konusu versiyon aynı zamanda daha büyük batarya ile donatılmış. Böylece WLTP'ye göre 570 kilometreye kadar uzanan daha yüksek sürüş menzili elde edilmiş. Kıyaslamak gerekirse, 150 kW'lık motora sahip standart Enyaq 80 modelinde bu değer 544 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni sistem sayesinde otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi 6,7 saniyeye düşürülmüş.

    Enyaq L&K 85 ile ilgili bir diğer gelişme de şarj süreci için batarya ön ısıtma fonksiyonuna sahip olması diyebiliriz. Bu sayede daha kısa şarj süreleri elde edildiğini dile getiren Skoda, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma 30 dakikada ulaştığını belirtiyor.

    Elektrikli Skoda Enyaq'ın Laurin & Klement versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ön ısıtma fonksiyonu, aracın bilgi eğlence sisteminden manuel olarak aktif edilebildiği gibi navigasyon verilerine göre otomatik olarak da devreye alınabiliyor. En yeni ME4 araç yazılımının bir parçası olan ön ısıtma fonksiyonunun bu yılın sonuna doğru tüm Enyaq modellerine getirileceği bildirildi.

    Kozmetik güncellemelere baktığımızda ise Enyaq ve Enyaq Coupe'nin L&K versiyonlarında 131 LED ile aydınlatılan 'Crystal Face', LED matrix farlar, 20 inç jantlar, deri döşeme, ısıtma ve havalandırmalı ön koltuklar ve L&K logoları standart özellikler görmekteyiz. Ayrıca, yeni Enyaq L&K'nin daha kolay kullanım için güncellenen yeni kullanıcı arayüzüne sahip ilk model olduğu ifade ediliyor.

    Skoda'nın elektriklisi henüz Türkiye'ye gelmedi. Eğer işler planlandığı gibi giderse 2024 yılında satışa sunulacak. Skoda Enyaq'ın fiyatı Almanya'da 39.990 eurodan başlıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 21 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    ayt fizik en zor konu old school ne demek jant çizik giderme guitar hero pc apple kimliğinden çıkış yapınca ne olur

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