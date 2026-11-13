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    Elektrikli Tiguan'ın seri üretimi başladı

    Volkswagen, ID.4’ün yerini alacak elektrikli SUV modeli ID. Tiguan’ı üretim bandına çıkardı. 600 km’ye kadar menzil sunan model, 2027’nin şubat ayında Türkiye'ye gelecek.

    Elektrikli Tiguan'ın seri üretimi başladı: Ne zaman gelecek?
    Volkswagen’in ekim ayında tanıttığı ID. Tiguan, Almanya’daki Emden fabrikasında seri üretime geçti. Henüz teslimatlar başlamadan binlerce ön sipariş alan model, markanın elektrikli SUV ailesinde ID.4 ve ID.5’in yerini alacak.

    Volkswagen, isim değişikliğiyle bugüne kadar sekiz milyondan fazla satılan Tiguan’ın bilinirliğini elektrikli modele taşımayı amaçlıyor.

    600 km menzil, iki farklı batarya

    ID. Tiguan, 220 kW’a kadar güç, 600 km’ye ulaşan menzil ve iki tona kadar çekme kapasitesiyle sunulacak. Bu değerler, tercih edilen versiyona göre değişiyor. Batarya tarafında iki seçenek bulunuyor. 58 kWsa'lik LFP batarya, 105 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. 77 kWsa'lik NMC bataryada ise bu değer 165 kW'a çıkıyor.

    Modelin Avrupa’daki bayilere 2027’nin ilk aylarında ulaşması, Türkiye'ye de 2027'nin şubat ayında gelmesi bekleniyor.

    Yeni model, Emden için de önemli

    Elektrikli Tiguan'ın seri üretimi başladı: Ne zaman gelecek? Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık iki yıldır yalnızca elektrikli araç üreten Emden fabrikasında ID.7 ve ID.7 Tourer da banttan çıkıyor. Volkswagen’e göre tesiste bugüne kadar 500 binden fazla elektrikli araç üretildi. Fabrikanın tüm modellerdeki günlük üretimi son dönemde yaklaşık 780 adet seviyesinde.

    Bununla birlikte yeni modelin gelişi, fabrikanın geleceğiyle ilgili tartışmaları tamamen bitirmiş değil. Tesisin 2031 sonrasındaki üretim planı ve kapasite kullanımı konusunda belirsizlik sürüyor. Çalışan temsilcileri, ID. Tiguan’ın fabrikanın uzun vadede açık kalmasına katkı sağlamasını bekliyor.

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