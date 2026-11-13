Elektrikli Tiguan'ın seri üretimi başladı

Yapay Zeka Özeti:
- Volkswagen, merakla beklenen tamamen elektrikli yeni SUV modeli ID. Tiguan'ın seri üretimine Almanya'da başladı. ID.4 ve ID.5'in yerini alacak model, iki farklı batarya seçeneğiyle 600 kilometreye kadar menzil sunuyor. 220 kilovat güç ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkan araç, sekiz milyondan fazla satan Tiguan efsanesini elektrikli geleceğe taşıyor. Elektrikli Tiguan'ın 2027 yılının şubat ayında Türkiye'de yollara çıkması bekleniyor.
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Volkswagen, isim değişikliğiyle bugüne kadar sekiz milyondan fazla satılan Tiguan’ın bilinirliğini elektrikli modele taşımayı amaçlıyor.
600 km menzil, iki farklı batarya
ID. Tiguan, 220 kW’a kadar güç, 600 km’ye ulaşan menzil ve iki tona kadar çekme kapasitesiyle sunulacak. Bu değerler, tercih edilen versiyona göre değişiyor. Batarya tarafında iki seçenek bulunuyor. 58 kWsa'lik LFP batarya, 105 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. 77 kWsa'lik NMC bataryada ise bu değer 165 kW'a çıkıyor.
Modelin Avrupa’daki bayilere 2027’nin ilk aylarında ulaşması, Türkiye'ye de 2027'nin şubat ayında gelmesi bekleniyor.
Yeni model, Emden için de önemli
Bununla birlikte yeni modelin gelişi, fabrikanın geleceğiyle ilgili tartışmaları tamamen bitirmiş değil. Tesisin 2031 sonrasındaki üretim planı ve kapasite kullanımı konusunda belirsizlik sürüyor. Çalışan temsilcileri, ID. Tiguan’ın fabrikanın uzun vadede açık kalmasına katkı sağlamasını bekliyor.
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