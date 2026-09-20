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    Elektrikli ve benzinli araçlar arasındaki fiyat farkı hızla kapanıyor

    ABD'de yayınlanan yeni veriler, elektrikli araçlarla içten yanmalı araçlar arasındaki fiyat farkının giderek kapandığını gösteriyor.                            

    Elektrikli ve benzinli araçlar arasındaki fiyat farkı kapanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'de elektrikli otomobillerin yüksek fiyatı, tüketicilerin bu araçlara yönelmesinin önündeki önemli engellerden biri olmaya devam ederken, yeni veriler bu farkın son bir yılda belirgin şekilde azaldığını gösteriyor. Kelley Blue Book (KBB) verilerine göre elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatı, Ağustos ayında ABD'deki yeni otomobillerin genel ortalamasından yalnızca yüzde 9,4 daha yüksek seviyeye geriledi.

    Fiyat makası kapanıyor

    Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobiller ile tüm yeni otomobiller arasındaki fiyat farkı yüzde 16 seviyesindeydi. Böylece elektrikli araçların fiyat dezavantajı henüz tamamen ortadan kalkmasa da aradaki makas yaklaşık 6,6 puan daralmış oldu.

    KBB'nin verilerine göre ABD'de yeni otomobillerin ortalama işlem fiyatı Ağustos ayında yaklaşık yüzde 2 artarak 50.089 dolara yükseldi. Buna karşın tamamen elektrikli otomobillerin ortalama işlem fiyatı yıllık bazda yüzde 2,7 düşerek 54.813 dolara geriledi.

    Tesla, ABD elektrikli otomobil pazarındaki ağırlığı nedeniyle ortalama fiyatların şekillenmesinde önemli rol oynamaya devam ediyor. Ancak fiyatlardaki düşüş yalnızca Tesla'dan kaynaklanmıyor. Kelley Blue Book'un bağlı olduğu Cox Automotive'den sektör içgörüleri direktörü Stephanie Valdez-Streaty, Tesla dışındaki pazarda Toyota, Chevrolet, Hyundai ve Subaru'nun daha uygun fiyatlı modellerinin ortalama fiyatların aşağı çekilmesinde etkili olduğunu belirtti.

    Uygun fiyatlı yeni modeller fiyatları aşağı çekiyor

    Özellikle Toyota bZ, Toyota C-HR, Chevrolet Bolt ve Subaru Trailseeker gibi daha yeni ve nispeten uygun fiyatlı elektrikli modellerin pazar paylarını artırması, EV segmentindeki ortalama satış fiyatını aşağı çekiyor. Valdez-Streaty, elektrikli otomobil satışlarının giderek daha büyük bölümünün uygun fiyatlı modellerden geldiğini ifade etti.

    Bazı popüler modellerin fiyatlarında ise önemli bir değişiklik yaşanmadı. Tesla Model Y'nin ortalama fiyatı yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 gerilerken Hyundai Ioniq 5'te düşüş yüzde 0,4, Cadillac Lyriq'te ise yüzde 0,1 oldu.

    Elektrikli otomobillerin ortalama işlem fiyatı 54.813 dolar olsa da pazarda bu seviyenin oldukça altında satılan modeller de bulunuyor. Yenilenen Chevrolet Bolt'un başlangıç fiyatı teslimat ücreti dahil 28.995 dolar seviyesinde. Toyota bZ 36.575 dolardan, Hyundai Ioniq 5 ise 36.900 dolardan başlıyor.

    Teşvikler hesaba katılmadı

    Ancak KBB verilerindeki ortalama işlem fiyatları, araç üreticilerinin ve bayilerin sunduğu teşvikleri hesaba katmıyor. Ağustos ayında elektrikli otomobillerde teşviklerin ortalama işlem fiyatının yüzde 12'sine denk geldiği belirtiliyor. Bu oran, tüm otomobil pazarındaki yüzde 6,5'lik ortalamanın neredeyse iki katı.

    Başka bir ifadeyle tüketiciler elektrikli otomobil satın alırken liste fiyatının yanı sıra daha yüksek indirim ve teşviklerden yararlanabiliyor. Bununla birlikte elektrikli araçların teşviklerin oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 14,6 seviyesindeydi. Ortalama teşvik miktarı da bir yıl önceki 8.200 dolardan Ağustos ayında 6.600 dolara geriledi.

    Bu durum, elektrikli otomobillerin satışının teşviklere olan bağımlılığının azaldığına işaret ediyor. KBB'ye göre teşviklerin azalması, arz ve talep arasındaki dengenin daha sağlıklı bir noktaya geldiğinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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