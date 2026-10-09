Elektrikli Volkswagen ID. Tiguan tanıtıldı: İşte menzili ve fiyatı
Volkswagen elektrikli ürün gamına yeni bir soluk getiren ID. Tiguan’ı resmen tanıttı. Markanın mevcut elektrikli modelleri ID.4 ve ID.5’in yerini alması planlanan araç yakında siparişe açılacak.
Tasarım, iç mekan ve boyutlar
Geliştirilmiş MEB+ platformu üzerinde yükselen ID.Tiguan selefi konumundaki elektrikli modellere kıyasla daha heybetli bir görünüme kavuşmuş. Araç çok katmanlı aydınlatma tasarımına sahip güçlü ön yüzü ve dinamik silüetiyle dikkat çekiyor. Tasarım bütünlüğünü C sütununda da koruyan modelde, klasik kapı kolları tercih edilmiş.
İç mekanda ergonomiyi ön planda tutan önemli dokunuşlar yapılmış. Kabinde fiziksel düğmeler yeniden ön plana çıkıyor. Direksiyon simidinde ve kapı panellerinde kullanılan düğmelerin yanı sıra orta konsolda klima ayarları için ayrı bir kontrol paneli bulunuyor.
Motor seçenekleri ve menzil
Piyasaya ilk aşamada üç farklı güç seçeneğiyle çıkacak olan Volkswagen ID. Tiguan, tek şarjla 600 kilometreye kadar sürüş menzili vaat ediyor. Giriş seviyesindeki arkadan itişli versiyonlardan ilki 190 beygir güç ve 58 kWh batarya kapasitesi sunarken, diğer versiyon 286 beygir güç ve 77 kWh batarya ile geliyor.
Teknolojik yenilikler ve donanım paketleri
ID. Tiguan, Volkswagen'in Avrupa'da 12 inçlik ön yolcu ekranı sunan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Gizlilik modu sayesinde bu ekranın sürücünün dikkatini dağıtmasının önüne geçmek mümkün. Sürücü tarafında ise 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 15 inçlik merkezi multimedya ekranı bulunuyor. Her iki ekranda da kullanılabilen "retro modu", Golf IV'ün ikonik analog göstergelerini dijital ortama taşıyor.