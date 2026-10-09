Elektrikli Volkswagen ID. Tiguan tanıtıldı: İşte menzili ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen elektrikli SUV ürün gamının yeni üyesi ID. Tiguan'ı resmi olarak tanıttı. Önümüzdeki yılın başında markanın mevcut iki elektrikli modeli ID.4 ve ID.5'in yerini alacak olan yeni araç, Avrupa'da 13 Ekim'de Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesinde 42.695 euro'dan başlayan fiyatlarla siparişe açılacak.

Tasarım, iç mekan ve boyutlar

Geliştirilmiş MEB+ platformu üzerinde yükselen ID.Tiguan selefi konumundaki elektrikli modellere kıyasla daha heybetli bir görünüme kavuşmuş. Araç çok katmanlı aydınlatma tasarımına sahip güçlü ön yüzü ve dinamik silüetiyle dikkat çekiyor. Tasarım bütünlüğünü C sütununda da koruyan modelde, klasik kapı kolları tercih edilmiş.

Tam Boyutta Gör Yeni ID. Tiguan'ın arka kısımda ise kare formlu LED şeritlere sahip parçalı stop lambaları ve bagaj kapağı boyunca uzanan LED aydınlatma çizgisi dikkat çekiyor. ID.4 modeline kıyasla daha keskin ve belirgin gövde hatlarına sahip olan otomobil görsel olarak daha hacimli bir duruş sergiliyor.

İç mekanda ergonomiyi ön planda tutan önemli dokunuşlar yapılmış. Kabinde fiziksel düğmeler yeniden ön plana çıkıyor. Direksiyon simidinde ve kapı panellerinde kullanılan düğmelerin yanı sıra orta konsolda klima ayarları için ayrı bir kontrol paneli bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 4.618 mm uzunluğa ve 2.765 mm aks mesafesine sahip olan elektrikli SUV, 2 tona kadar römork çekme kapasitesine sahip. Depolama tarafında ise önde 32 litrelik küçük bir bölme (frunk) ve arkada 534 litrelik ana bagaj hacmi sunuluyor.

Motor seçenekleri ve menzil

Piyasaya ilk aşamada üç farklı güç seçeneğiyle çıkacak olan Volkswagen ID. Tiguan, tek şarjla 600 kilometreye kadar sürüş menzili vaat ediyor. Giriş seviyesindeki arkadan itişli versiyonlardan ilki 190 beygir güç ve 58 kWh batarya kapasitesi sunarken, diğer versiyon 286 beygir güç ve 77 kWh batarya ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli üst versiyon ise 77 kWh batarya ve 299 beygir güce sahip. Modelin 0-100 km/s hızlanması versiyona bağlı olarak 6.3 ila 8.5 saniye arasında değişirken, batarya %10'dan %80 doluluğa 29 dakikada ulaşabiliyor.

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Teknolojik yenilikler ve donanım paketleri

ID. Tiguan, Volkswagen'in Avrupa'da 12 inçlik ön yolcu ekranı sunan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Gizlilik modu sayesinde bu ekranın sürücünün dikkatini dağıtmasının önüne geçmek mümkün. Sürücü tarafında ise 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 15 inçlik merkezi multimedya ekranı bulunuyor. Her iki ekranda da kullanılabilen "retro modu", Golf IV'ün ikonik analog göstergelerini dijital ortama taşıyor.

Tam Boyutta Gör Trend, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört farklı donanım paketiyle piyasaya sürüleceği açıklanan ID.Tiguan otoyol sürüşü ve şerit değiştirme süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Aracın opsiyon listesinde ise 480 watt gücündeki Harman Kardon ses sistemi, elektrikli ayarlanabilen ve masaj işlevi sunan ön koltuklar ile panoramik cam tavan bulunuyor.

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Elektrikli Volkswagen ID. Tiguan tanıtıldı:İşte menzili ve fiyatı

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