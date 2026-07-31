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    Elektrikli Volkswagen'lerde eksilen şanzıman yağı sorunu: Ciddi hasara yol açabiliyor

    Volkswagen'in elektrikli ID.3 ve ID.4 modellerinde şanzıman yağ seviyesinin zamanla kritik seviyenin altına düştüğü tespit edildi. Yetersiz yağ, rulman ve diferansiyelde ciddi hasarlara yol açabiliyor

    Elektrikli Volkswagen'lerde eksilen şanzıman yağı sorunu Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin bakım gerektirmediğine dair yaygın bir inanış var ancak bu pek doğru sayılmaz. İçten yanmalı araçlara göre daha az bakım gerektiren elektrikli modellerin de belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Gündeme gelen son örnek, düzenli bakımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Volkswagen Grubu'nun MEB platformunda kullanılan APP310 arka tahrik ünitesinde yağ seviyesiyle ilgili dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Elektrikli araç tamiri konusunda uzmanlaşmış EV Clinic'in incelemeleri, bu ünitenin yer aldığı birçok Volkswagen modelinde aynı arızanın tekrar ettiğini gösteriyor. İncelemelerde, tek vitesli şanzımandaki (redüksiyon dişli kutusundaki) yağ miktarının belirli süre sonra kritik seviyenin oldukça altına düştüğü tespit edildi.

    Elektrikli Volkswagen'lerde eksilen şanzıman yağı sorunu Tam Boyutta Gör

    Yağ eksikliği ciddi hasarlara neden oluyor

    Sorunun dikkat çeken örneklerinden biri filosuna altı Volkswagen ID.3 ekleyen bir şirket oldu. Bakım sırasında yapılan kontrollerde, araçların tamamında yaklaşık 0.8 litre olması gereken şanzıman yağının 0.3 litrenin altında olduğu tespit edildi. Bu durum özellikle yüksek kilometreli araçlarda yetersiz yağlama nedeniyle kritik bileşenlerin aşınmasına yol açabiliyor.

    Bir diğer vakada ise Karadağ'da taksi olarak kullanılan ve yaklaşık 100 bin kilometrede bulunan beş Volkswagen ID.4 incelendi. Bu araçlarda yapılan kontrollerde, yetersiz yağlama nedeniyle rulman kafeslerinde hasar oluştuğu ve diferansiyelin de zarar gördüğü belirlendi. Yağ seviyesinin zamanla düşmesinin başlıca nedenleri arasında yüksek sıcaklığa bağlı yağ kaybı ve olası sızıntılar yer alıyor.

    Hangi modeller risk altında?

    Sorun yalnızca Volkswagen ID.3 ve ID.4 ile sınırlı değil. Uzmanlara göre, aynı APP310 arka tahrik ünitesini kullanan diğer modellerde de benzer arızalar görülebilir. Bu modeller arasında şunlar yer alıyor:

    • Volkswagen ID.5 ve ID. Buzz
    • Skoda Enyaq ve Elroq
    • Audi Q4 e-tron (arkadan itişli versiyonlar)
    • Cupra Born'un belirli versiyonları

    Öte yandan, yeni nesil ve daha güçlü APP550 arka tahrik ünitesini kullanan modellerin bu sorundan etkilenmediği belirtiliyor.

    Elektrikli Volkswagen'lerde eksilen şanzıman yağı sorunu Tam Boyutta Gör

    VW bakım programında periyodik yağ değişimi yok

    Volkswagen, APP310 arka tahrik ünitesinin "ömür boyu dolum" (lifetime fill) prensibiyle çalışacak şekilde tasarlandığını, periyodik bakımlarda yalnızca sızıntı kontrolü yapıldığını ve dolayısıyla düzenli yağ değişimine ihtiyaç duyulmadığını savunuyor. Bu nedenle markanın resmi bakım programında periyodik yağ değişimi yok.

    Bağımsız servisler ise yağın zamanla azaldığını ve 80-100 bin kilometre civarında kritik seviyeye düştüğünü belirtiyor. Bu durumun rulman ve diferansiyelde hasara yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, olası arızaların ve yüksek onarım maliyetlerinin önüne geçmek için redüksiyon dişli kutusu yağının yaklaşık 100 bin kilometrede bir değiştirilmesini öneriyor.

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    MunOG 4 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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