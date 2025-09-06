Elektrikli Polo geliyor! Kablosuz şarj olan otomobil - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Volkswagen ID. Polo, ağustos ayı otomobil satışları, Audi'nin yeni spor otomobil konsepti ve yeni Kia Stonic gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Volkswagen ID. Polo, ağustos ayı otomobil satışları, Audi'nin yeni spor otomobil konsepti ve yeni Kia Stonic gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:13 - Volkswagen ID. Polo

09:21 - Audi Concept C

18:58 - Makyajlı Kia Stonic

27:59 - Ağustos ayı otomobil satışları

37:40 - Eşarj'dan zamlar peş peşe

45:24 - Yeni Porsche Cayenne, kablosuz şarj özelliğiyle gelecek

51:42 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.