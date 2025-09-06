Kim Nerede? 430 Tesla Model Y’nin Türkiye’de batarya değişim fiyatı belli oldu 165 2025’te alınacak en iyi orta segment telefonlar 157 Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini bu ay tanıtacak
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Elektrikli Polo geliyor! Kablosuz şarj olan otomobil - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Volkswagen ID. Polo, ağustos ayı otomobil satışları, Audi'nin yeni spor otomobil konsepti ve yeni Kia Stonic gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Volkswagen ID. Polo, ağustos ayı otomobil satışları, Audi'nin yeni spor otomobil konsepti ve yeni Kia Stonic gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:13 - Volkswagen ID. Polo

    09:21 - Audi Concept C

    18:58 - Makyajlı Kia Stonic

    27:59 - Ağustos ayı otomobil satışları

    37:40 - Eşarj'dan zamlar peş peşe

    45:24 - Yeni Porsche Cayenne, kablosuz şarj özelliğiyle gelecek

    51:42 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum