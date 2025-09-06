Elektrikli Polo geliyor! Kablosuz şarj olan otomobil - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Volkswagen ID. Polo, ağustos ayı otomobil satışları, Audi'nin yeni spor otomobil konsepti ve yeni Kia Stonic gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:13 - Volkswagen ID. Polo
09:21 - Audi Concept C
18:58 - Makyajlı Kia Stonic
27:59 - Ağustos ayı otomobil satışları
37:40 - Eşarj'dan zamlar peş peşe
45:24 - Yeni Porsche Cayenne, kablosuz şarj özelliğiyle gelecek
51:42 - Kapanış