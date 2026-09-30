Elektrikli Volvo ES90 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl mart ayında resmi tanıtımı yapılan elektrikli Volvo ES90 Türkiye'de satışa sunuldu. Twin Motor Performance versiyonu ve Ultra donanımıyla tercih edilebilen yeni Volvo ES90 fiyatı 7.027.440 TL'den başlıyor. Peki yeni Volvo ES90 özellikleri neler? İşte detaylar:

Volvo ES90, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Volvo ES90'ın liftback silüetiyle dikkat çeken gövdesi tam 5.000 mm uzunluğa, 1.942 mm genişliğe ve 3.102 mm aks mesafesine sahip. SPA2 isimli elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ES90'ın 446 litrelik bagaj hacmi, tüm koltuklar katlandığında 1.427 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca, ön kaputun altında 27 litrelik küçük bir depolama alanı da sunuluyor.

5.000 x 1.942 x 1.546 mm boyutlar

3.102 mm aks mesafesi

2.610 kg boş ağırlık

500 kW (680 hp) güç ve 870 Nm tork

800V elektrik mimarisi

11 kW AC şarj

350 kW DC şarj

102 kWsa batarya

696 km menzil

Volvo ES90 performans ve şarj

Tam Boyutta Gör Volvo ES90 Twin Motor Performance; 500 kW (680 hp) güç ve 870 Nm tork sunan çift motorlu yapıya sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayan modelin azami hızı tüm Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış. 102 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip model, 696 km menzil sunuyor. 800V mimarisi sayesinde 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 22 dakikalık %10-80 dolum süresine sahip.

Volvo ES90 donanımları

Tam Boyutta Gör Volvo ES90'ın Ultra donanım seviyesinde 21 inç parlak siyah elmas kesim jantlar, elektrokromik panoramik tavan, elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı Nordico döşeme, bej tavan kaplaması, dört bölgeli klima, ısı pompası, ısıtmalı direksiyon, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön ve arka koltuklar, kablosuz şarj ünitesi, Bowers & Wilkins ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi standart özellikler sunuluyor.

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Dikey konumdaki 14.5 inç orta ekran, 9 inç sürücü ekranı, head-up display, yerleşik Google özellikleri, OTA güncellemeleri, dijital anahtar, Volvo Cars uygulaması, 3 boyutlu görünüm sunan 360 derece kamera, aktif havalı süspansiyon ve aktif şasi gibi özellikler de listede.

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Elektrikli Volvo ES90 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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