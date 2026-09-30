Elektrikli Volvo ES90 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Volvo ES90'ın liftback silüetiyle dikkat çeken gövdesi tam 5.000 mm uzunluğa, 1.942 mm genişliğe ve 3.102 mm aks mesafesine sahip. SPA2 isimli elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ES90'ın 446 litrelik bagaj hacmi, tüm koltuklar katlandığında 1.427 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca, ön kaputun altında 27 litrelik küçük bir depolama alanı da sunuluyor.
5.000 x 1.942 x 1.546 mm boyutlar
3.102 mm aks mesafesi
2.610 kg boş ağırlık
500 kW (680 hp) güç ve 870 Nm tork
800V elektrik mimarisi
11 kW AC şarj
350 kW DC şarj
102 kWsa batarya
696 km menzil
Volvo ES90 performans ve şarj
Volvo ES90 donanımları
Dikey konumdaki 14.5 inç orta ekran, 9 inç sürücü ekranı, head-up display, yerleşik Google özellikleri, OTA güncellemeleri, dijital anahtar, Volvo Cars uygulaması, 3 boyutlu görünüm sunan 360 derece kamera, aktif havalı süspansiyon ve aktif şasi gibi özellikler de listede.