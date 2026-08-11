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    Elektriklide şarj devrini bitiren 7 bin dolarlık Çinli otomobil: Arcfox Beta T1

    BAIC bünyesindeki Arcfox, Beta T1 modelinin batarya değişimli versiyonunu Çin Sanayi Bakanlığına sundu. CATL altyapısını kullanan model, araç-batarya ayrımıyla erişilebilir fiyata odaklanıyor.

    Elektriklide şarj devrini bitiren 7 bin dolarlık Çinli otomobil Tam Boyutta Gör
    BAIC Group çatısı altında faaliyet gösteren elektrikli araç markası Arcfox, giriş segmentindeki konumunu güçlendirmek adına Beta T1 modelinin batarya değişimli versiyonunu resmi makamlara tescil ettirdi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) yayınladığı son onay listesinde yer alan model, satışa sunulmadan önceki en önemli yasal aşamayı geride bırakmış oldu.

    Beta T1'de batarya kiralama dönemi

    Bakanlık dosyalarında yer alan bilgilere göre yeni Beta T1, aracın satın alındığı, bataryasının ise aylık abonelik yöntemiyle kiralandığı BaaS (Battery as a service) sistemiyle satılacak. Gövde yanlarında opsiyonel olarak yer alan CATL Choco-SEB rozeti, Arcfox’un Çinli batarya devi CATL ile olan stratejik ortaklığını derinleştirdiğini gösteriyor.

    Bataryayı satın almak yerine kiralamak, ilk satın alım maliyetini önemli ölçüde düşürerek aracı tüketiciler için çok daha erişilebilir kılıyor.

    Teknik detaylar netleşti

    Batarya değişim desteğine kavuşan Beta T1, standart versiyonla neredeyse aynı boyutlara sahip:

    • Uzunluk: 4.375 mm
    • Genişlik: 1.860 mm
    • Yükseklik: 1.572 mm
    • Aks Mesafesi: 2.770 mm
    Elektriklide şarj devrini bitiren 7 bin dolarlık Çinli otomobil Tam Boyutta Gör
    Beş kişilik kompakt bir hatchback formunda olan aracın ön aksında 95 kW (129 hp) güç üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Maksimum hızı 150 km/s, boş ağırlığı ise 1.555 kg olarak belgelenen modelde CATL üretimi lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanılıyor. Araçta ayrıca otonom sürüş özellikleri için 3 radar ve 6 radar olmak üzere iki farklı donanım paketi sunuluyor.

    Batarya kiralama ile dev indirim

    Haziran ayında Çin’de standart satışına başlanan Beta T1, lansmana özel teşvikli 9.250 dolar başlangıç fiyatı ile 350 km ve 450 km menzil seçenekleri sunmuştu.

    Arcfox, aynı batarya değişim altyapısını daha önce Beta S3 modelinde de uygulamıştı. S3 modelinin standart şarjlı versiyonu 11.820 dolardan satılırken, batarya kiralama seçeneğine sahip versiyonu 8.860 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

    Benzer bir fiyat politikasının Beta T1 modelinde de uygulanarak başlangıç fiyatının daha da aşağı çekilmesi bekleniyor. Bu sayede fiyat bandı 6.900 dolar seviyesine kadar düşebilir.

    Batarya değişim ağını hızla genişleten CATL, Çin genelindeki 31 eyalette ve 180 şehirde toplam 2.000’den fazla "Choco" istasyonuna ulaşmış durumda. Onay aşamasını tamamlayan aracın önümüzdeki birkaç ay içinde Çin pazarında resmi olarak satışa çıkması bekleniyor.

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