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    Elektrikte kurulu güç 126 bin MW’ı geçti: Yenilenebilirin payı yüzde 62

    Türkiye'nin elektrik kurulu gücü haziran sonunda 126 bin 113 MW'ı aştı. Güneş ve rüzgar enerjisindeki büyüme sayesinde yenilenebilir kaynakların payı artmayı sürdürdü.

    Elektrikte kurulu güç 126 bin MW’ı geçti: Yenilenebilir öne çıktı Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Haziran ayı verilerine göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 126 bin 113 megavat seviyesine yükseldi. Bunun 79 bin 62 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluştururken yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yerli enerji kaynaklarının payı ise yüzde 71,9 seviyesine ulaştı.

    Güneş enerjisinin payı yüzde 21,6'ya yükseldi

    Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü haziran ayı sonunda 27 bin 210 megavata çıktı. Böylece güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 21,6 oldu.

    Rüzgar enerjisinde ise 15 bin 281 megavat kurulu güce ulaşıldı. Rüzgarın toplam kurulu güçteki payı yüzde 12,1 olarak kaydedildi.

    Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 42 bin 491 megavata yükselirken, iki kaynağın elektrik kurulu gücü içindeki toplam payı yüzde 33,7 seviyesine ulaştı.

    Kaynak 2026 Ocak (MW) 2026 Mayıs (MW) 2026 Haziran (MW) Pay (%)
    Hidroelektrik 32.324 32.344 32.344 25,6
    Güneş 25.827 26.899 27.210 21,6
    Doğal Gaz 24.165 25.016 25.021 19,9
    Rüzgâr 14.862 15.122 15.281 12,1
    Yerli Kömür 11.550 11.565 11.565 9,2
    İthal Kömür 10.456 10.456 10.466 8,3
    Biyokütle 2.341 2.398 2.428 1,9
    Jeotermal 1.759 1.798 1.798 1,4
    TOPLAM 123.284 125.598 126.113 100
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