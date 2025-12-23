Giriş
    Elektrikte serbest tüketici limiti 500 kWh oldu: Ne anlama geliyor?

    EPDK, 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limitini 500 kWh’ye düşürdü. Ayrı bir düzenlemeyle elektrik üretim lisansı sahiplerinin piyasada satabileceği üretim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik piyasasına ilişkin iki kritik kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 18 Aralık 2025’te yapılan Kurul toplantısında alınan kararlar, 2026 yılında hem elektrik üreticilerini hem de tüketicileri doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler içeriyor.

    Serbest tüketici limitinde yeni dönem

    Yayımlanan kararlar kapsamında, elektrikte serbest tüketici limiti 2026 yılı için 500 kilovatsaat olarak belirlendi. 2025 yılında bu sınır 750 kilovatsaat seviyesinde uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca ticari işletmeler değil, yüksek elektrik tüketimine sahip orta ölçekli hane halkları da serbest tüketici kapsamına girme imkanı elde edecek. Aylık elektrik tüketimi 500 kilovatsaatin üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026 itibarıyla elektrik enerjisini görevli tedarik şirketi dışındaki farklı tedarikçilerden satın alma hakkına sahip olacak.

    Serbest tüketici kavramı EPDK tarafından belirlenen yıllık veya aylık tüketim limitinin üzerinde elektrik kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Bu statüyü kazanan aboneler, mevcut görevli tedarik şirketleriyle sınırlı kalmadan farklı elektrik tedarikçileriyle sözleşme yapabiliyor. 2026 için belirlenen 500 kilovatsaatlik yeni eşik, bu haktan yararlanabilecek tüketici sayısını önemli ölçüde artıracak.

    Serbest tüketici limitinin yıllar içindeki değişimi, elektrik piyasasında rekabetin kademeli olarak genişletildiğini ortaya koyuyor. 2003 yılında 9 milyon kilovatsaat seviyesinde olan limit, 2010’da 100 bin kilovatsaate, 2020’de 1.400 kilovatsaate ve 2025’te 750 kilovatsaate kadar düşürülmüştü.

    Satış oranı yüzde 50 oldu

    EPDK’nın yayımladığı bir diğer önemli karar ise elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişilerin piyasada satabileceği üretim oranına ilişkin oldu. Kurulun 14038 sayılı kararıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7’nci maddesi kapsamında bulunan üretim lisansı sahiplerinin, lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının en fazla yüzde 50’sini piyasada satabileceği hükme bağlandı. Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve bir takvim yılı içinde üretilen toplam elektriğin yarısının serbest piyasada satışına izin verecek.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251223-8.pdf https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251223-9.pdf
    GENEL İSTATİSTİKLER
    6448 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    enerji piyasası düzenleme kurumu, epdk ve
    elektrik Türkiye Haberleri resmi gazete Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
