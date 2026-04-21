    Elektronik harp ortamında kesintisiz iletişim sunan yeni teknoloji

    Thales’in geliştirdiği TopStar Smart Receiver, elektronik harp ortamlarında iletişimi kesintisiz hale getiriyor. Sistem, karıştırma ve aldatma tehditlerine karşı yüksek dayanıklılık sunuyor.

    Elektronik harp ortamında kesintisiz iletişim sunan teknoloji Tam Boyutta Gör
    Fransız savunma devi Thales, modern savaş sahasında giderek artan elektronik harp tehditlerine karşı geliştirdiği yeni çözümünü duyurdu. TopStar Smart Receiver adı verilen sistem, özellikle sinyal karıştırma ve aldatma girişimlerinin yoğun olduğu ortamlarda hem iletişimin hem de konumlama sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

    Üçü bir arada ultra kompakt yapı

    Yeni nesil çözüm konumlama, navigasyon ve zamanlama (PNT) kabiliyetlerini tek bir kompakt sistemde birleştiriyor. Kara araçları, insansız hava araçları ve mühimmatlara entegre edilebilen bu yapı, operasyonel esnekliği artırırken sahadaki donanım yükünü de azaltıyor.

    Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, iki farklı GNSS alıcısı ile donatılmış olması. Bu alıcı, askeri Galileo PRS sinyalleri ile sivil GPS verilerini birlikte kullanarak daha yüksek doğruluk ve erişilebilirlik sunuyor. Aynı zamanda sistem, spoofing (aldatma) saldırılarına karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlandı.

    Elektronik harp ortamında kesintisiz iletişim sunan teknoloji Tam Boyutta Gör
    TopStar Smart Receiver, elektronik harp ortamlarında en kritik tehditlerden biri olan sinyal karıştırmaya karşı da gelişmiş çözümler içeriyor. Uyarlanabilir CRPA (Controlled Radiation Pattern Antenna) teknolojisi sayesinde jammer kaynaklı parazitleri azaltarak sistemin çalışmasını sürdürebiliyor. Bu teknoloji, geleneksel GPS alıcılarına kıyasla 30 kata kadar daha yakın mesafelerde dahi operasyon kabiliyeti sunuyor.

    Bununla birlikte sistemde yer alan yüksek performanslı saat, GNSS sinyalinin tamamen kesilmesi durumunda bile taktik telsizlerin 48 saate kadar senkronize çalışmasını mümkün kılıyor. Bu süre, mevcut standart ekipmanlarda yaklaşık 30 dakika ile sınırlı kalıyor.

    Gerçek koşullarda teste hazır

    Tamamı Avrupa merkezli üretim zinciriyle geliştirilen sistem, Fransa’nın Valence kentindeki Thales tesislerinde üretiliyor. Şirket, çözümün halihazırda gerçek operasyonel koşullarda test edilebilecek seviyeye ulaştığını belirtiyor.

    Minyatür tasarımı sayesinde sistem, mevcut çözümler arasında en kompakt ve maliyet etkin seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu da özellikle insansız sistemler ve hassas güdümlü mühimmatlar gibi alanlarda entegrasyonu kolaylaştırıyor.

    Elektronik harp sistemleri, elektromanyetik spektrum üzerindeki tehditleri tespit etme, analiz etme ve etkisiz hale getirme amacıyla giderek daha kritik hale geliyor. Bu bağlamda, güvenilir konumlama ve navigasyon verisi insansız sistemlerden hassas vuruş kabiliyetlerine kadar pek çok alanda hayati önem taşıyor.

