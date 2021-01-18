ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak

Tam Boyutta Gör

Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, bu yazımızda Twitch yayınları için önemli olan ELGATO ekipmanları tanıtacağız. Fakat size kısa kısa diğer konularda da oyun yayıncılığını anlatmak istiyoruz.

Evde kaldığımız bugünlerde vaktimizin bir kısmını da oyun oynamak için ayırıyoruz. Pandemiden en az etkilenen sektörlerden oyun sektörü, bu yıl bizlere hem Cyberpunk 2077 gibi yeni oyunları kazandırdı hem de Rust ve Among Us gibi eski oyunları hatırlattı. Bu oyunların popülaritesini arttıran en önemli etmen ise Twitch platformunda gerçekleşen canlı yayınlar oldu. Özellikle Among Us'ın çıktıktan uzunca bir süre sonra popüler hale gelmesinin sebebi Twitch'te canlı olarak oyunun yayınını yapan ve Discord üzerinden haberleşen arkadaş grupları oldu. Peki siz evde kaldığınız süre zarfında hiç Twitch yayını açmayı düşündünüz mü? Cevabınız hayırsa, bu yazıdan sonra bir düşüneceksiniz.

Twitch, bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası

Twitch, içinde vakit geçirmeyen kesim tarafından sıradan bir sosyal medya platformu olarak nitelendirilebilir. Hatta bir dönem sükse yapan Periscope ile farkı olmadığını düşünenler de vardı. Ancak Twitch sıradan bir sosyal medya uygulamasından çok, televizyon yayıncılığına alternatif olmayı başaran içerik platformu olarak göze çarpıyor.

Twitch içerisinde sevdiğiniz yayıncıları takip edebilir, izleyebilir, maddi manevi destek sağlayabilir, yayıncılarla ya da onu izleyenlerle sohbet edebilir, eski yayınlarının tekrarını seyredebilir ve hatta aynı oyuna katılabilirsiniz. Televizyon yayıncılığından en büyük farkı ise; içeriği üreten kişi ya da grupla direkt olarak etkileşime girebiliyor olmanız...

Twitch.tv'de yayın açmak kolay mı?

Twitch'te yayın açmak oldukça basit bir işlem. Kanalınızı oluşturuyor, OBS ya da Twitch Studio gibi bir uygulama indiriyor ve yayın anahtarınızı girip ayarlarınızı yaparak yayına başlayabiliyorsunuz. Yani yayını açmak işin önemli olan kısmı değil. Önemli olan kısmı nitelikli yayın yapabilmek.

Twitch'te yayın açarak hem abonelerden, hem reklamlardan, hem de donate'lerden para kazanabilirsiniz. Ancak para kazanabilmek için şirket açmanız ve gerekli diğer tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmekte. Twitch yayınlarından para kazanabilmek için de öncelikle gerçekten iyi bir izleyici kitlesine sahip olmanız gerekiyor. Ama nasıl olacak bu?

Nasıl hızlıca yükselebilirim?

Twitch'te nitelikli bir yayın içeriği ile kısa zamanda yükselmek mümkün. Burada içerik kadar ekipmanın da önemi oluyor. Kimse sürekli donan, takılan ya da karelenen bir yayını seyretmek istemez. Ya da kamera olarak açtığınız sağ alttaki karartıyla muhattap olmayı hiç mi hiç istemez. Bu yüzden ekipmanlarımız oldukça önemli. İlk aşama için 8 mbit upload hızı, Intel i5 7500 / Ryzen 5 1600 ve üzeri bir işlemci, GTX 960 ve üzeri bir ekran kartı, Mikrofon, Webcam ve standart donanımlar yeterli gibi gözükse de, maalesef kaliteli bir yayın için doğru ekipmanlara yönelmek gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir

Hangi ekipmanlara ihtiyacım var?

Öncelikle iyi bir bilgisayara ihtiyacınız var. Yüksek sayıda kare hızını işleyebilecek bir donanım seviyesi, oyunculuğunuzla resital sunabileceğiniz mouse ve klavye, en az 720p çözünürlüklü bir kamera, gürültü engelleyici özelliğe sahip mikrofonlu bir kulaklık ve güzel bir arkaplan işinizi görecektir. Bir üst seviyede ise ikinci bir yayın bilgisayarı, ELGATO Stream Deck gibi harika bir yardımcı, Corsair Void serisi gibi kaliteli mikrofona sahip bir kulaklık (ya da kulak içi kulaklık ile birlikte ELGATO Wave serisi mikrofon) ve görüntü aktarıcı sizi bir üst seviyeye taşıyarak diğer yayıncılardan hızlıca sıyrılmanızı sağlayacaktır.

ELGATO Wave mikrofonlar ile gerçek sesinizi duyurun

ELGATO, streamerların gereksinimlerini karşılayacak en iyi mikrofonu üretmeye karar verdiğinde ortaya Wave serisi çıkarttılar. Wave serisi mikrofonlar, gerçek bir streamer için gereken en iyi mikrofon çözümü olarak göze çarpıyor. ELGATO Wave 1 ve Wave 3 olarak itopya.com'da satılan mikrofonları kesinlikle tavsiye ediyoruz.

ELGATO Stream Deck sizin en büyük yardımcınız olacak

Ortaya çıkarttıkları tasarımın ikonikleştiği Stream Deck serisi yardımcı ekranlar, adeta eliniz-ayağınız oluyor. Atayabildiğiniz tuşlarla ister sahne değiştirin isterseniz de kameranızı kapatın. Stream Deck Mini, Stream Deck ve Stream Deck XL olarak itopya.com'da satılan kontrolcülerin birbirinden tek farkı boyutları ve üzerlerinde taşıdıkları buton sayıları.

ELGATO Game Capture ile yayın bilgisayarına oyun görüntünüzü aktarın

ELGATO'yu ELGATO yapan ürün serilerinden birisi de Game Capture dahili ve harici görüntü aktarıcılar. Doğrudan anakarta monte edilen Game Capture 4K60 Pro MK.2 olduğu gibi, harici olarak masanızın üzerine konumlayarak bilgisayardaki görüntüyü diğer bilgisayarda işleyebileceğiniz HD60 S+ gibi modelleri de bulunuyor. Game Capture ailesine dahil olmasa da değinmek istediğimiz bir diğer model Cam Link 4K! Bu USB bağlantılı görüntü aktarıcı sayesinde DSLR ya da diğer türdeki uyumlu kameraları bu ürüne bağlayarak görüntüyü yayın yaptığınız programa alabiliyorsunuz.

ELGATO Multi Mount ile gerekli düzeni sağlayın

ELGATO'nun en yeni serilerinden birisi de, ekipmanlarınızı konumlamanızda yardımcı olacak bu aparat ailesi. Kameranızı, mikrofonunuzu ya da pop filtrenizi bu aparatları satın alarak masanızda en doğru konuma getirebilirsiniz. Üstelik tek tek satın alarak ister ayaklı kullanabilir isterseniz de masanıza tutturabilirsiniz.

ELGATO yayıncı ekipmanları ile yayınlarınızı daha kaliteli hale getirebilir, diğer yayıncıların arasından hızla sıyrılabilirsiniz. Özellikle Elgato, evde kaldığımız ve bol bol Twitch yayınları seyrettiğimiz bu dönemde gerçekten de yayıncılığa başlamanız için iyi bir neden olabilir.

ELGATO ekipmanlarını incelemek ve satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.itopya.com/ELGATO/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.