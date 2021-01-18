Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak

    Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, bu yazımızda Twitch yayınları için önemli olan ELGATO ekipmanları tanıtacağız. Fakat size kısa kısa diğer konularda da oyun yayıncılığını anlatmak istiyoruz.
    3 sa.
    367
    11
    İşlemci
    Abone ol
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak
    Tam Boyutta Gör

    Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, bu yazımızda Twitch yayınları için önemli olan ELGATO ekipmanları tanıtacağız. Fakat size kısa kısa diğer konularda da oyun yayıncılığını anlatmak istiyoruz.

    Evde kaldığımız bugünlerde vaktimizin bir kısmını da oyun oynamak için ayırıyoruz. Pandemiden en az etkilenen sektörlerden oyun sektörü, bu yıl bizlere hem Cyberpunk 2077 gibi yeni oyunları kazandırdı hem de Rust ve Among Us gibi eski oyunları hatırlattı. Bu oyunların popülaritesini arttıran en önemli etmen ise Twitch platformunda gerçekleşen canlı yayınlar oldu. Özellikle Among Us'ın çıktıktan uzunca bir süre sonra popüler hale gelmesinin sebebi Twitch'te canlı olarak oyunun yayınını yapan ve Discord üzerinden haberleşen arkadaş grupları oldu. Peki siz evde kaldığınız süre zarfında hiç Twitch yayını açmayı düşündünüz mü? Cevabınız hayırsa, bu yazıdan sonra bir düşüneceksiniz.

    Twitch, bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası

    Twitch, içinde vakit geçirmeyen kesim tarafından sıradan bir sosyal medya platformu olarak nitelendirilebilir. Hatta bir dönem sükse yapan Periscope ile farkı olmadığını düşünenler de vardı. Ancak Twitch sıradan bir sosyal medya uygulamasından çok, televizyon yayıncılığına alternatif olmayı başaran içerik platformu olarak göze çarpıyor.

    Twitch içerisinde sevdiğiniz yayıncıları takip edebilir, izleyebilir, maddi manevi destek sağlayabilir, yayıncılarla ya da onu izleyenlerle sohbet edebilir, eski yayınlarının tekrarını seyredebilir ve hatta aynı oyuna katılabilirsiniz. Televizyon yayıncılığından en büyük farkı ise; içeriği üreten kişi ya da grupla direkt olarak etkileşime girebiliyor olmanız...

    Twitch.tv'de yayın açmak kolay mı?

    Twitch'te yayın açmak oldukça basit bir işlem. Kanalınızı oluşturuyor, OBS ya da Twitch Studio gibi bir uygulama indiriyor ve yayın anahtarınızı girip ayarlarınızı yaparak yayına başlayabiliyorsunuz. Yani yayını açmak işin önemli olan kısmı değil. Önemli olan kısmı nitelikli yayın yapabilmek.

    Twitch'te yayın açarak hem abonelerden, hem reklamlardan, hem de donate'lerden para kazanabilirsiniz. Ancak para kazanabilmek için şirket açmanız ve gerekli diğer tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmekte. Twitch yayınlarından para kazanabilmek için de öncelikle gerçekten iyi bir izleyici kitlesine sahip olmanız gerekiyor. Ama nasıl olacak bu?

    Nasıl hızlıca yükselebilirim?

    Twitch'te nitelikli bir yayın içeriği ile kısa zamanda yükselmek mümkün. Burada içerik kadar ekipmanın da önemi oluyor. Kimse sürekli donan, takılan ya da karelenen bir yayını seyretmek istemez. Ya da kamera olarak açtığınız sağ alttaki karartıyla muhattap olmayı hiç mi hiç istemez. Bu yüzden ekipmanlarımız oldukça önemli. İlk aşama için 8 mbit upload hızı, Intel i5 7500 / Ryzen 5 1600 ve üzeri bir işlemci, GTX 960 ve üzeri bir ekran kartı, Mikrofon, Webcam ve standart donanımlar yeterli gibi gözükse de, maalesef kaliteli bir yayın için doğru ekipmanlara yönelmek gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir

    Hangi ekipmanlara ihtiyacım var?

    Öncelikle iyi bir bilgisayara ihtiyacınız var. Yüksek sayıda kare hızını işleyebilecek bir donanım seviyesi, oyunculuğunuzla resital sunabileceğiniz mouse ve klavye, en az 720p çözünürlüklü bir kamera, gürültü engelleyici özelliğe sahip mikrofonlu bir kulaklık ve güzel bir arkaplan işinizi görecektir. Bir üst seviyede ise ikinci bir yayın bilgisayarı, ELGATO Stream Deck gibi harika bir yardımcı, Corsair Void serisi gibi kaliteli mikrofona sahip bir kulaklık (ya da kulak içi kulaklık ile birlikte ELGATO Wave serisi mikrofon) ve görüntü aktarıcı sizi bir üst seviyeye taşıyarak diğer yayıncılardan hızlıca sıyrılmanızı sağlayacaktır.

    ELGATO Wave mikrofonlar ile gerçek sesinizi duyurun

    ELGATO, streamerların gereksinimlerini karşılayacak en iyi mikrofonu üretmeye karar verdiğinde ortaya Wave serisi çıkarttılar. Wave serisi mikrofonlar, gerçek bir streamer için gereken en iyi mikrofon çözümü olarak göze çarpıyor. ELGATO Wave 1 ve Wave 3 olarak itopya.com'da satılan mikrofonları kesinlikle tavsiye ediyoruz.

    ELGATO Stream Deck sizin en büyük yardımcınız olacak

    Ortaya çıkarttıkları tasarımın ikonikleştiği Stream Deck serisi yardımcı ekranlar, adeta eliniz-ayağınız oluyor. Atayabildiğiniz tuşlarla ister sahne değiştirin isterseniz de kameranızı kapatın. Stream Deck Mini, Stream Deck ve Stream Deck XL olarak itopya.com'da satılan kontrolcülerin birbirinden tek farkı boyutları ve üzerlerinde taşıdıkları buton sayıları.

    ELGATO Game Capture ile yayın bilgisayarına oyun görüntünüzü aktarın

    ELGATO'yu ELGATO yapan ürün serilerinden birisi de Game Capture dahili ve harici görüntü aktarıcılar. Doğrudan anakarta monte edilen Game Capture 4K60 Pro MK.2 olduğu gibi, harici olarak masanızın üzerine konumlayarak bilgisayardaki görüntüyü diğer bilgisayarda işleyebileceğiniz HD60 S+ gibi modelleri de bulunuyor. Game Capture ailesine dahil olmasa da değinmek istediğimiz bir diğer model Cam Link 4K! Bu USB bağlantılı görüntü aktarıcı sayesinde DSLR ya da diğer türdeki uyumlu kameraları bu ürüne bağlayarak görüntüyü yayın yaptığınız programa alabiliyorsunuz.

    ELGATO Multi Mount ile gerekli düzeni sağlayın

    ELGATO'nun en yeni serilerinden birisi de, ekipmanlarınızı konumlamanızda yardımcı olacak bu aparat ailesi. Kameranızı, mikrofonunuzu ya da pop filtrenizi bu aparatları satın alarak masanızda en doğru konuma getirebilirsiniz. Üstelik tek tek satın alarak ister ayaklı kullanabilir isterseniz de masanıza tutturabilirsiniz.

    ELGATO yayıncı ekipmanları ile yayınlarınızı daha kaliteli hale getirebilir, diğer yayıncıların arasından hızla sıyrılabilirsiniz. Özellikle Elgato, evde kaldığımız ve bol bol Twitch yayınları seyrettiğimiz bu dönemde gerçekten de yayıncılığa başlamanız için iyi bir neden olabilir.

    ELGATO ekipmanlarını incelemek ve satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    https://www.itopya.com/ELGATO/



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Katlı Evlerde Wi-Fi Sorunlarını Çözmek İçin: TP-Link Deco P9
    3 sa.
    Bölgesel Zayıflama Soğuk Lipoliz İle Çok Kolay
    3 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı 49 dk. Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası 58 dk. Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim 1 sa. GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu 1 sa. Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı 1 sa. Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek 2 sa. Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı 2 sa. Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak Sonraki Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor 3 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar 3 sa. Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı 4 sa. Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı 4 sa. Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL 4 sa. Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor 5 sa. Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor 5 sa. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor 6 sa. Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor 14 sa. Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight 14 sa. Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama 15 sa. Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor 16 sa. Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu 16 sa. NASA, Ay roketi SLS'nin motorlarını ateşledi: İşte müthiş görüntüler (VİDEO) 17 sa. MIT’nin hibrit-elektrikli uçak konsepti, sektörün hava kirliliğine olan katkısını azaltmayı vadediyor 18 sa. Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi 19 sa. Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth 19 sa. Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda ! 19 sa. Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız