"Elite" olmayan Snapdragon 8 Gen 5 geliyor: İlk skorlar sızdı

Snapdragon 8 Gen 5 ilk testlerde göründü
Snapdragon 8 Gen 5, TSMC'nin gelişmiş N3P üretim süreciyle geliyor ve Oryon mimarisi üzerine inşa edilecek. Çipte 3.8GHz hızında iki ultra çekirdek ve 3.32GHz hızında altı performans çekirdeği bulunuyor. Bu yapı, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e benzer bir performans çizgisi sunarken enerji verimliliğini de artırıyor.
Yonga setinin grafik tarafında Adreno 840 GPU bulunacak. Snapdragon 8 Elite'deki GPU ile benzer mimariye sahip olan bu GPU, 1.2GHz frekansında çalışıyor. İlk testlerde ise 8 Gen 5, AnTuTu'da 3,3 milyon puan, Geekbench 6'da ise tek çekirdekte 3.000, çok çekirdekte 10.000 puan alıyor.
Karşılaştırmak gerekirse, bu skorlar Snapdragon 8 Elite'e oldukça yakın ancak GPU kanadında biraz daha mütevazı kalıyor. Snapdragon 8 Gen 5'in Kasım-Aralık döneminde tanıtılması planlanıyor. Sızıntılar ise teni çipin ilk olarak OnePlus Ace 6 Turbo, Vivo S50 Pro Mini ve Honor GT 2 modellerinde kullanılacağı yönünde.
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )
