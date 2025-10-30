Giriş
    "Elite" olmayan Snapdragon 8 Gen 5 geliyor: İlk skorlar sızdı

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5'in teknik detayları ortaya çıktı. Oryon mimarisi, N3P süreci ve Adreno 840 GPU ile geliyor. İşte detaylar...

    'Elite' olmayan Snapdragon 8 Gen 5 geliyor: İlk skorlar sızdı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 5, resmi tanıtımdan önce sızdırılmaya başladı. Marka, bildiğiniz gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 modelini halihazırda tanıtmıştı. "Elite" olmayan sürüm ise, nispeten daha küçük ölçekli bir tasarıma sahip olacak. İşte ilk sonuçlar...

    Snapdragon 8 Gen 5 ilk testlerde göründü

    Snapdragon 8 Gen 5, TSMC'nin gelişmiş N3P üretim süreciyle geliyor ve Oryon mimarisi üzerine inşa edilecek. Çipte 3.8GHz hızında iki ultra çekirdek ve 3.32GHz hızında altı performans çekirdeği bulunuyor. Bu yapı, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e benzer bir performans çizgisi sunarken enerji verimliliğini de artırıyor.

    Yonga setinin grafik tarafında Adreno 840 GPU bulunacak. Snapdragon 8 Elite'deki GPU ile benzer mimariye sahip olan bu GPU, 1.2GHz frekansında çalışıyor. İlk testlerde ise 8 Gen 5, AnTuTu'da 3,3 milyon puan, Geekbench 6'da ise tek çekirdekte 3.000, çok çekirdekte 10.000 puan alıyor. 

    Karşılaştırmak gerekirse, bu skorlar Snapdragon 8 Elite'e oldukça yakın ancak GPU kanadında biraz daha mütevazı kalıyor. Snapdragon 8 Gen 5'in Kasım-Aralık döneminde tanıtılması planlanıyor. Sızıntılar ise teni çipin ilk olarak OnePlus Ace 6 Turbo, Vivo S50 Pro Mini ve Honor GT 2 modellerinde kullanılacağı yönünde.

