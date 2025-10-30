Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 5, resmi tanıtımdan önce sızdırılmaya başladı. Marka, bildiğiniz gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 modelini halihazırda tanıtmıştı. "Elite" olmayan sürüm ise, nispeten daha küçük ölçekli bir tasarıma sahip olacak. İşte ilk sonuçlar...

Snapdragon 8 Gen 5 ilk testlerde göründü

Snapdragon 8 Gen 5, TSMC'nin gelişmiş N3P üretim süreciyle geliyor ve Oryon mimarisi üzerine inşa edilecek. Çipte 3.8GHz hızında iki ultra çekirdek ve 3.32GHz hızında altı performans çekirdeği bulunuyor. Bu yapı, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e benzer bir performans çizgisi sunarken enerji verimliliğini de artırıyor.

Yonga setinin grafik tarafında Adreno 840 GPU bulunacak. Snapdragon 8 Elite'deki GPU ile benzer mimariye sahip olan bu GPU, 1.2GHz frekansında çalışıyor. İlk testlerde ise 8 Gen 5, AnTuTu'da 3,3 milyon puan, Geekbench 6'da ise tek çekirdekte 3.000, çok çekirdekte 10.000 puan alıyor.

Qualcomm kendi AI çipleriyle Nvidia ve AMD'ye rakip oluyor 3 gün önce eklendi

Karşılaştırmak gerekirse, bu skorlar Snapdragon 8 Elite'e oldukça yakın ancak GPU kanadında biraz daha mütevazı kalıyor. Snapdragon 8 Gen 5'in Kasım-Aralık döneminde tanıtılması planlanıyor. Sızıntılar ise teni çipin ilk olarak OnePlus Ace 6 Turbo, Vivo S50 Pro Mini ve Honor GT 2 modellerinde kullanılacağı yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

"Elite" olmayan Snapdragon 8 Gen 5 geliyor: İlk skorlar sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: