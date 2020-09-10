Elizamoda ile kış sezonu Tesettür Elbise, Kap ve Kabanlar

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Tesettür giyim alanında faaliyet gösteren Elizamoda yeni sezonda tesettür elbise ve kış sezonu ürünleri koleksiyonu ile göze çarpmakta. 2017 yılında faaliyetlere başlayan, kadın giyim üzerine üretim, toptan ve perakende satış yapmakta olan firma, 2020 ilk çeyreğinde yatırımlarını üretim, pazarlama ve lojistik konularında yaparak, sektörde gelişim göstermek adına büyümesine ivme kattı.



Bilindiği üzere tüm dünyayı etkileyen virüs vakalarıyla birlikte mart ayı başlarında da ülkemizde ilk vakalar ortaya çıkmaya başladı, salgın süreci ekonomide birçok konuya yenilik, gelişim ve alışkanlıkların değişmesine neden oldu, özellikle e-ticaret kategorilerinde gıda, giyim, kozmetik gibi konularda ticaret faaliyetleri oldukça yükseldi. Bu sürece adaptasyonu pazarlama, lojistik ve kalite konularında başarı sağlayan firmalar olumsuz koşullardan olabildiğince az şekilde etkilendi.



Kadın tesettür giyim üzerine faaliyet gösteren Elizamoda ise 2020 ilk çeyreğinde yaptığı yatırımlar ile yeni yeri Çatalca yerleşkesinde 27.000 metrekare alanda 100’den fazla istihdam ile faaliyetlerine hız kesmeden devam etti, pandemi sürecinde başarılı şekilde gelişim gösteren firmalar arasında yer alan Elizamoda yeni üretmiş ve tasarlamış olduğu kış koleksiyonu ile gözlere çarpmakta.



Tesettür Kaban, Kap ve Elbise seçimleri



Tesettür kaban ve kap seçimleri kış sezonu için önemli konular arasında yer almakta, çoğu zaman tüketicilerin öncelikleri tasarım ve model konusu olsa da önemsenmesi gereken bazı kriterlere dikkat etmek, soğuk havalarda kendi modanızı yansıtırken oluşturacağınız uyumlu, şık giyimler ile rahat ve kolay bir kullanım sağlamanızda mümkün. Tesettür kap ürünleri sezonluk üretimler arasında yer alsa da 4 mevsimi yaşayan ülkemizde kap ve kaban ürünleri en azından 2 mevsimde kullanılmakta. Kaban ürünleri genelde kış aylarında tercih edilen ürünler arasında yer alıyor, Tesettür kap ürünleri ise yazlık ve kışlık olarak üretilmekte ve tüm sezonlarda kullanılan bir ürün.



Ürün tercihi yapmadan önce kullanacağınız mevsim, hava koşulları ve giyilecek alanlar önemli başlıklar arasında yer almakta, yağmur ve soğuk kış aylarında ince kap ürünleri tercih edemeyeceğiniz gibi çok da soğuk olmayan sonbahar mevsiminde kalın, içi astarlı ya da kürk detaylı ürünler tercih etmeniz sorunlara sebep olacaktır, bu yüzden ürün seçimi yaparken bu konulara dikkat etmeniz modanızı yansıtırken rahat ve şık giyimde size destek sağlayacaktır. Elizamoda’nın kış koleksiyonundan bazı ürünlerine göz atabilir firmanın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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