Korku klasiği geri dönüyor: Elm Sokağı Kabusu için beklenen haber geldi

İlk Filmin Senaryosu Yeni Elm Sokağı Kabusu'na Kaynaklık Edecek
Bu serinin yaratıcısı olan korku ustası Wes Craven'ın mirasçıları ve New Line stüdyosuyla anlaşan Paramount'un spesifik olarak ilk filmin senaryosunu satın aldığı belirtiliyor. 1984'te tüm seriyi başlatan bu senaryo, şimdi bir reboot filmine, yani seriyi sıfırdan başlatacak yeni projeye de kaynaklık edecek.
Freddy Krueger'un kabuslara girerek dehşet saçtığı Elm Sokağı Kabusu serisinin bu yeni versiyonu orijinal seriyle bağını koruyacak ama modern bir yorumla seriye yeni bir soluk getirmeye çalışacak.
Proje henüz yolun başında olduğu için bu yeni Elm Sokağı Kabusu filmini kimin yöneteceği ya da Freddy Krueger'ı kimin canlandıracağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: