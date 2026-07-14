Korku klasiği geri dönüyor: Elm Sokağı Kabusu için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 80'lerde adeta zirvesini yaşayan slasher türünün sembol serilerinden olan Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street), yıllar sonra yeniden heyecan verici bir projeyle gündemde. Paramount Pictures, bu seriyi yeniden canlandıracak bir film hazırlamak için ilk adımı attı ve serininn haklarını satın aldı.

İlk Filmin Senaryosu Yeni Elm Sokağı Kabusu'na Kaynaklık Edecek

Bu serinin yaratıcısı olan korku ustası Wes Craven'ın mirasçıları ve New Line stüdyosuyla anlaşan Paramount'un spesifik olarak ilk filmin senaryosunu satın aldığı belirtiliyor. 1984'te tüm seriyi başlatan bu senaryo, şimdi bir reboot filmine, yani seriyi sıfırdan başlatacak yeni projeye de kaynaklık edecek.

Freddy Krueger'un kabuslara girerek dehşet saçtığı Elm Sokağı Kabusu serisinin bu yeni versiyonu orijinal seriyle bağını koruyacak ama modern bir yorumla seriye yeni bir soluk getirmeye çalışacak.

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Proje henüz yolun başında olduğu için bu yeni Elm Sokağı Kabusu filmini kimin yöneteceği ya da Freddy Krueger'ı kimin canlandıracağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.

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