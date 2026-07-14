Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Korku klasiği geri dönüyor: Elm Sokağı Kabusu için beklenen haber geldi

    Korku sinemasının en popüler serilerinden olan Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street), yıllar sonra yeni bir filmle geri dönüyor. Bir reboot olacak proje hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

    Korku klasiği geri dönüyor: Elm Sokağı Kabusu için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    80'lerde adeta zirvesini yaşayan slasher türünün sembol serilerinden olan Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street), yıllar sonra yeniden heyecan verici bir projeyle gündemde. Paramount Pictures, bu seriyi yeniden canlandıracak bir film hazırlamak için ilk adımı attı ve serininn haklarını satın aldı.

    İlk Filmin Senaryosu Yeni Elm Sokağı Kabusu'na Kaynaklık Edecek

    Bu serinin yaratıcısı olan korku ustası Wes Craven'ın mirasçıları ve New Line stüdyosuyla anlaşan Paramount'un spesifik olarak ilk filmin senaryosunu satın aldığı belirtiliyor. 1984'te tüm seriyi başlatan bu senaryo, şimdi bir reboot filmine, yani seriyi sıfırdan başlatacak yeni projeye de kaynaklık edecek.

    Freddy Krueger'un kabuslara girerek dehşet saçtığı Elm Sokağı Kabusu serisinin bu yeni versiyonu orijinal seriyle bağını koruyacak ama modern bir yorumla seriye yeni bir soluk getirmeye çalışacak

    Proje henüz yolun başında olduğu için bu yeni Elm Sokağı Kabusu filmini kimin yöneteceği ya da Freddy Krueger'ı kimin canlandıracağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mova robot süpürge yorumları maaşım qnb de türk telekom içerik servis ücreti nedir nasıl iptal edilir perçin nasıl sökülür eyüp b geometri soru bankası pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum