Elmasın elektrik üretebildiği keşfedildi: Bugüne kadar imkânsız sanılıyordu

Tam Boyutta Gör Elmas, dünyadaki en sert doğal malzeme olmasıyla biliniyor. Olağanüstü dayanıklılığının yanı sıra yüksek ısı iletkenliği, kimyasal kararlılığı ve elektriksel özellikleri de elması mühendislik açısından son derece değerli bir malzeme hâline getiriyor. Ancak elmasın elektriksel açıdan önemli bir dezavantajı olduğu düşünülüyordu. Çünkü malzemenin bükülme ya da sıkışma gibi mekanik etkiler karşısında elektriksel bir gerilim oluşturamayacağı kabul ediliyordu. 1900'lü yılların başından bu yana geçerli olan bu anlayış, Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni keşifle sarsıldı. Bilim insanları, yeterince ince ve esnek hâle getirilen elmasın mekanik olarak büküldüğünde ölçülebilir ve tekrarlanabilir şekilde elektrik üretebildiğini ortaya koydu.

Bu keşif, elmasın yalnızca dayanıklı ve pasif bir malzeme olarak değil, aynı zamanda elektrik üretebilen aktif bir bileşen olarak da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Elmasın Piezoelektrik Malzeme Olabileceği Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Piezoelektrik etki, bazı malzemelerin mekanik olarak sıkıştırılması, gerilmesi veya bükülmesi sonucunda elektrik yüklerinin yeniden dağılması ve bunun sonucunda bir elektrik gerilimi oluşması olarak tanımlanıyor. Tersi durumda, yani malzemeye elektrik uygulandığında mekanik olarak şekil değiştirmesi de mümkün olabiliyor. Günümüzde piezoelektrik malzemeler, sensörlerden mikroelektromekanik sistemlere (MEMS) kadar pek çok farklı teknolojide kullanılıyor.

Elmas ise bugüne kadar bu malzemeler arasında yer almıyordu. Bunun temel nedeni, elmasın kristal yapısının ve sahip olduğu simetrinin klasik anlamda piezoelektrik etki oluşturmasına uygun olmamasıydı. Bu nedenle elmas, MEMS gibi sistemlerde piezoelektrik özellik sağlayan bir malzemenin yerine geçmekten ziyade, yüksek dayanıklılığı nedeniyle bu malzemeler için destekleyici bir yapı olarak kullanılıyordu. Ancak son araştırmayla birlikte elmas çok daha farklı role bürünebilir.

Elması Bükülebilecek Kadar İncelttiler

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar bunun için yakın zamanda geliştirilen bir kenar eksfoliasyon yöntemi kullanarak son derece ince ve esnek bir polikristal elmas membran üretti. Buradaki kritik nokta, normal şartlarda oldukça sert ve rijit olan elmasın kalınlığının ciddi şekilde azaltılmasıydı. Böylece elmas, kütlesel hâlindeyken mümkün olmayan ölçüde bükülebilir bir yapıya kavuştu.

Ekip daha sonra bu ince elmas membranı kontrollü şekilde mekanik olarak esnetti ve büktü. Yapılan ölçümlerde, membranın deformasyona uğramasıyla birlikte kararlı elektrik voltajı sinyalleri ortaya çıktığı görüldü. Ancak araştırmacılar bunun gerçekten elmasın ürettiği bir elektriksel tepki olduğundan emin olmak için deneyleri bununla sınırlı tutmadı. Çok sayıda mekanik döngü gerçekleştirerek aynı sonucu tekrar tekrar elde edip edemeyeceklerini test eden araştırmacılar, aynı zamanda çevresel etkilerin sonuçları değiştirmediğinden emin olmaya çalıştı. Özellikle iki yüzeyin birbirine temas etmesi veya sürtünmesi sonucunda ortaya çıkabilen triboelektrik etkilerin ölçümleri etkilemediğini göstermek için kontrollü deneyler gerçekleştirildi. Voltaj sinyalinin farklı mekanik döngülerde tutarlı şekilde ortaya çıkması, elektriksel tepkinin doğrudan elmas membranın deformasyonundan kaynaklandığına dair güçlü kanıt sundu.

Elmas Nasıl Elektrik Üretebiliyor?

Peki normalde piezoelektrik olmadığı düşünülen elmas nasıl elektrik üretebiliyor? Araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmak için deneylerin yanı sıra ilk prensip hesaplamaları olarak adlandırılan teorik yöntemlerden de yararlandı. Elde edilen sonuçlar, etkinin özellikle polikristal elmasın yapısındaki tane sınırlarından kaynaklandığına işaret ediyor. Polikristal bir malzeme, tek ve kusursuz bir kristalden oluşmak yerine çok sayıda küçük kristalin bir araya gelmesiyle meydana geliyor. Bu küçük kristallerin birbirleriyle birleştiği bölgeler ise tane sınırları olarak adlandırılıyor. Elmas membran büküldüğünde bu bölgelerdeki yapısal asimetri nedeniyle elektrik yüklerinin dağılımı değişiyor. Mekanik deformasyon arttıkça tane sınırlarının çevresinde elektriksel kutuplaşma oluşuyor. Bunun sonucunda membranın üst ve alt yüzeyleri arasında bir elektriksel potansiyel farkı meydana geliyor ve ölçülebilir bir voltaj ortaya çıkıyor.

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Elmasla Çalışan Sensörler ve Tıbbi Cihazlar Mümkün Olabilir

Hong Kong Üniversitesi araştırmacılarının keşfi, elmasın gelecekte kullanılabileceği alanları da genişletebilir. Elmasın yüksek dayanıklılığının yanı sıra biyouyumlu, kimyasal olarak kararlı ve toksik olmayan bir malzeme olması, özellikle tıbbi uygulamalar açısından dikkat çekici projelere zemin hazırlayabilir. Örneğin gelecekte piezoelektrik elmas membranların tıbbi implantlar içinde kullanıldığını görebiliriz. Benzer şekilde, membranın bükülmesi sırasında ortaya çıkan voltajın ölçülebilmesi, mekanik hareketleri ve deformasyonları algılayan sensörlerin geliştirilmesinin de önünü açabilir.

Bu dikkat çekici çalışma, özellikle yüksek güvenilirlik gerektiren mikro enerji sistemleri, kendi enerjisini üreten sensörler ve dayanıklılığın kritik olduğu biyomedikal teknolojiler açısından yeni bir araştırma alanının ortaya çıkmasını sağlayabilir.

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