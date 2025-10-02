Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, 500 milyar dolar servete ulaşan tarihteki ilk kişi oldu

    Elon Musk'ın serveti, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 500 milyar doları aştı. Böylece Musk, tarihte yarım trilyon doları gören ilk kişi oldu.

    Elon Musk, 500 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, tarihte eşi görülmemiş bir finansal dönüm noktasına ulaştı. Musk'ın serveti, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 500 milyar doları aştı. Böylece Musk, tarihte yarım trilyon doları gören ilk kişi oldu.

    Milyarderler listesinde Musk’ı Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 350 milyar dolar servetle takip ediyor. Geçtiğimiz ay Oracle hisseleri %40’tan fazla yükselince Ellison kısa süreliğine Musk’ı geçmişti. 

    Musk'ın şirketleri son dönemde iyi performans gösteriyor

    Bu büyük artış, Musk’ın birden fazla şirketinin değer kazanmasından kaynaklanıyor. Tesla başı çekse de, yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX de bu yıl ciddi bir büyüme kaydetti. Tesla'nın hisseleri yıl başından bu yana %20'nin üzerinde değer kazandı.

    Tesla, düşen satışları, Çinli rakiplerin baskısı ve Musk'ın siyasi söylemleri nedeniyle zor dönemler geçirse de, Musk’ın siyasi tartışmalardan uzaklaşıp yeniden şirkete yoğunlaşması sonucu son dönemde yeniden yükselişe geçti.

    Eylül ayında Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk’ın yeniden şirketin tam merkezinde olduğunu vurguladı. Bu açıklama yatırımcıların iştahını kabarttı. Hemen ardından Musk, yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını duyurdu. Bu hamle, şirkete olan inancının güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

    Tesla, yalnızca otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek, yapay zeka ve robotik alanında lider olmayı planlıyor. Şirketin amaçları arasında yapay zeka destekli robotları ticari ölçekte üretmek ve araç teslimatlarını büyük oranda artırmak bulunuyor.

    Tesla’nın yanı sıra Musk'ın diğer girişimleri de hızla büyüyor. xAI, Temmuz ayında 75 milyar dolar değerindeyken, piyasa söylentilerine göre bu rakam 200 milyar dolara ulaşabilir. Musk yeni sermaye artırımı iddialarını reddetse de şirkete olan ilgi çok yüksek.

    SpaceX ise son hisse satışlarında yaklaşık 400 milyar dolar değerleme gördü ve dünyadaki en büyük özel şirketlerden biri haline geldi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sosyoloji mezunu psikoloji yüksek lisans yapabilir mi eski sınıf arkadaşlarımı nasıl bulabilirim 1.3 multijet motor ömrü fiat 500x neden tutulmuyor zorno ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum