Elon Musk, 500 milyar dolar servete ulaşan tarihteki ilk kişi oldu

Tam Boyutta Gör Elon Musk, tarihte eşi görülmemiş bir finansal dönüm noktasına ulaştı. Musk'ın serveti, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 500 milyar doları aştı. Böylece Musk, tarihte yarım trilyon doları gören ilk kişi oldu.

Milyarderler listesinde Musk’ı Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 350 milyar dolar servetle takip ediyor. Geçtiğimiz ay Oracle hisseleri %40’tan fazla yükselince Ellison kısa süreliğine Musk’ı geçmişti.

Musk'ın şirketleri son dönemde iyi performans gösteriyor

Bu büyük artış, Musk’ın birden fazla şirketinin değer kazanmasından kaynaklanıyor. Tesla başı çekse de, yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX de bu yıl ciddi bir büyüme kaydetti. Tesla'nın hisseleri yıl başından bu yana %20'nin üzerinde değer kazandı.

Tesla, düşen satışları, Çinli rakiplerin baskısı ve Musk'ın siyasi söylemleri nedeniyle zor dönemler geçirse de, Musk’ın siyasi tartışmalardan uzaklaşıp yeniden şirkete yoğunlaşması sonucu son dönemde yeniden yükselişe geçti.

Eylül ayında Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk’ın yeniden şirketin tam merkezinde olduğunu vurguladı. Bu açıklama yatırımcıların iştahını kabarttı. Hemen ardından Musk, yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını duyurdu. Bu hamle, şirkete olan inancının güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

Tesla, yalnızca otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek, yapay zeka ve robotik alanında lider olmayı planlıyor. Şirketin amaçları arasında yapay zeka destekli robotları ticari ölçekte üretmek ve araç teslimatlarını büyük oranda artırmak bulunuyor.

Tesla’nın yanı sıra Musk'ın diğer girişimleri de hızla büyüyor. xAI, Temmuz ayında 75 milyar dolar değerindeyken, piyasa söylentilerine göre bu rakam 200 milyar dolara ulaşabilir. Musk yeni sermaye artırımı iddialarını reddetse de şirkete olan ilgi çok yüksek.

SpaceX ise son hisse satışlarında yaklaşık 400 milyar dolar değerleme gördü ve dünyadaki en büyük özel şirketlerden biri haline geldi.

