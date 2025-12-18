Elon Musk’a yakın isim Jared Isaacman, yeni NASA başkanı oldu

NASA’nın yeni patronu
Senato’daki onay süreci, Isaacman’ın iki hafta önceki ikinci oturumunda yaptığı açıklamaların ardından geldi. Isaacman, bu oturumda NASA’nın Çin’e karşı Ay yarışında hız kazanması gerektiğini vurgulamış ve ajansın bu on yıl içinde Ay’a dönüş hedefini kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini ifade etmişti.
Geçici NASA yöneticisi ve aynı zamanda ABD Ulaştırma Bakanı olan Sean Duffy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Isaacman’ı tebrik ederek, NASA’nın 2028 yılında Ay’a dönüş hedefi doğrultusunda başarı dileklerini iletti. Duffy, NASA’yı kendi bakanlığının denetimi altına almayı güdüyordu. Bu süreçte Duffy’nin çabaları, Elon Musk ile de gerilim yaratmıştı. Duffy, SpaceX’in NASA ile yaptığı sözleşmelerde geride kaldığını savunarak Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin başta olmak üzere rakip firmalara alternatif olarak yöneldiğini açıklamıştı.
Uzay yürüyüşü yapmıştı
Jared Isaacman’ın serveti, kurucusu olduğu Shift4 adlı ödeme sistemleri şirketine dayanıyor. Shift4, günümüzde her yıl milyarlarca dolarlık işlemi yöneten büyük bir finansal teknoloji şirketi konumunda bulunuyor. Isaacman, uzay alanında ise SpaceX ile gerçekleştirdiği iki ayrı görevle tanınıyor. Tamamı sivil mürettebattan oluşan bu uçuşların finansmanını bizzat kendisi üstlendi. 2024 yılında gerçekleştirilen son görevde ise özel bir şirket tarafından yapılan ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirerek tarihe geçti.
Isaacman'ın liderliği altında NASA'nın SpaceX ile daha yakından çalışma olasılığı artık daha yüksek. Ancak yeni liderin işi hiç de kolay değil. İnsanlı Ay görevi Artemis için takvim giderek daralıyor. SpaceX'in Starship roketi halen insanlı görev için hazır değil. Öte yandan Çin, 2030'dan önce Ay'a insan indirmeyi planlıyor.