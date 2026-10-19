Elon Musk, ABD’deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek

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SpaceX CEO’su Elon Musk, 2027 yılında ABD’deki her çocuğa bir SpaceX hissesi vermeye başlayacağını açıkladı. Elon Musk’ın açıklaması Anthropic’in almış olduğu kamu yararı fonu kararının arkasında geldi. Musk, Anthropic’in paylaşımına fon yerine hisselerin doğrudan halka verilmesini önermiş ve kendisinin böyle yapacağını söylemişti. Çok geçmeden Musk, bu yöndeki ilk adımını attı.

Bununla birlikte Musk, hisselerin nasıl dağıtılacağı, hangi yaş grubundaki çocukları kapsayacağı ve programın nasıl uygulanacağı konusunda henüz ayrıntı paylaşmadı.

Musk, 19 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Gelecek yıl Amerika’daki her çocuğa bir SpaceX hissesi vereceğim. Bu, birçok dağıtımın ilki olacak” ifadelerini kullandı. Planın hayata geçirilmesi durumunda milyonlarca çocuk, dünyanın en değerli uzay şirketlerinden birinde hissedar olabilecek.

Hediye edilecek hisselerin değeri 10 milyar doları aşabilir

Elon Musk'ın planının mali boyutu, dağıtılacak hisse sayısı ve SpaceX'in borsa fiyatı üzerinden hesaplanabiliyor. ABD'de 18 yaşın altında yaklaşık 72 milyon çocuk bulunduğu varsayılırsa her birine bir hisse verilmesi toplamda yaklaşık 72 milyon hissenin dağıtılması anlamına geliyor.

SpaceX hisseleri, 16 Ekim Cuma günü 146,03 dolardan kapanış yaptı. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında dağıtılacak hisselerin toplam değeri yaklaşık 10,5 milyar dolara ulaşıyor. Bununla birlikte bu tutar, mevcut hisse fiyatına dayanan tahmini bir değer.

Anthropic, hisselerinin yüzde 5’ini kamu yararına ayıracak 3 sa. önce eklendi

Musk'ın SpaceX'te yaklaşık 6,4 milyar hissesi bulunuyor. Bu miktar, şirketin toplam hisselerinin yarısına yakınına, yaklaşık yüzde 48,4’üne karşılık geliyor. Ancak milyarder iş insanı, dağıtım için hangi hisseleri kullanacağını veya hisselerin çocuklara doğrudan mı aktarılacağını henüz açıklamadı. Hisselerin ebeveynler ya da vasiler tarafından yönetilen hesaplarda tutulması da olası yöntemler arasında yer alıyor.

SpaceX, haziranda borsaya açılmıştı

2002 yılında kurulan şirket, 12 Haziran 2026'da ABD piyasalarında SPCX koduyla işlem görmeye başlamıştı. SpaceX, halka arz kapsamında hisse başına 135 dolar fiyat belirledi ve yatırımcılara yaklaşık 555,6 milyon hisse sundu. Şirket, aracı kurumlara tanınan ek hisse satışı hakkının tamamını kullanarak toplam arz miktarını yaklaşık 638,9 milyon hisseye çıkardı. 15 Haziran'da tamamlanan halka arz sonucunda yaklaşık 85,7 milyar dolar brüt gelir elde edildi.

Halka arz, 2002'den bu yana özel şirket olarak faaliyet gösteren SpaceX için önemli bir dönüm noktası oldu. Şirket, halka açılmadan önce yeniden kullanılabilir roketler, Starlink uydu internet ağı ve Starship programı gibi projelerini büyük ölçüde özel yatırımcıların sağladığı finansmanla yürütüyordu.

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Elon Musk, ABD’deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek

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