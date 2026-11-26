Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Elon Musk, ABD'deki 18 yaş altı her çocuğa ikişer adet SpaceX hissesi bağışlayacağını açıkladı. Toplam değeri 18 milyar doları bulan bu dev hamle, çocukları borsaya teşvik eden özel bir program kapsamında gerçekleşecek. Süreçte açılan her hesaba bir hisse SpaceX tarafından verilirken, diğer hisse ise Musk'ın kişisel servetinden karşılanacak. Uzmanlar, projenin gelecekte devasa bir bireysel yatırımcı kitlesi yaratacağını öngörüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 8 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Donald Trump'a verdiği destek ve politik konularda aldığı tartışmalı pozisyonlar sebebiyle son dönemde ABD'deki itibarı ciddi şekilde zedelenen Elon Musk, şimdi hem Amerikalılar nezdindeki kredisini bir nebze yükseltecek, hem de Trump'ı memnun edecek bir kampanyaya girişiyor.

Musk, dün bir açıklama yaparak ABD'deki 18 yaş altı yaklaşık 72 milyon çocuğa ikişer SpaceX hissesi verme sözü verdi. Güncel hisse fiyatları üzerinden yaklaşık 18 milyar dolar değerindeki bu bağışın bir kısmı SpaceX tarafından, diğer kısmı ise Musk tarafından şahsen karşılanacak.

ABD, Çocukların Bile Borsaya Yatırım Yapmasını İstiyor

Bu bağış, Trump yönetiminin hayata geçirdiği Trump Accounts programı kapsamında yapılacak. 18 yaşından küçük Amerikalıların borsaya yatırım yaparak erken yaşta birikim oluşturmasını amaçlayan bu program, çocukları bile borsaya yatırım yapmaya teşvik ediyor. Nitekim Musk'ın sözünü verdiği bu hisseleri almak için de çocukların programa dâhil olup bir hesap açması gerekecek. SpaceX, aktif olan her hesaba yeni çıkarılacak bir adet A sınıfı hisse verecek. Musk da şirketin bağışladığı hisse sayısını şahsen yapacağı bağışla eşleştirecek. Böylece programa dâhil olan çocukların her biri toplam iki SpaceX hissesine sahip olacak.

Reuters'a konuşan Mitrade Group küresel piyasalar danışmanı Christopher Brankin, Musk'ın bu hamlesinin uzun vadede büyük bir bireysel yatırımcı kitlesi oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Brankin'e göre bu çocuklar yetişkinliğe ulaştıkça hisse senedi piyasalarına katılacak ve yatırım platformları için önemli bir potansiyel kullanıcı kitlesi hâline gelecekler.

Raspberry Pi ile Nvidia ekran kartının 80 GB belleği açıldı! 19 sa. önce eklendi

Öte yandan Musk'ın bu hamlesi, teknoloji ve yapay zekâ sektöründe şirketlerin büyümesinden elde edilen ekonomik değerin toplumla paylaşılmasına yönelik farklı senaryoların gündeme geldiği bir döneme denk geliyor. Yapay zekâ şirketi Anthropic de geçtiğimiz ay şirket hisselerinin yüzde 5'ini "kamu yararı" için kullanılacak yeni bir fona ayıracağını açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Elon Musk, ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: