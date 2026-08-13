Elon Musk açıkladı: xAI veri merkezi kapasitesini 7 kat artıracak

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın veri merkezi kapasitesini önümüzdeki dönemde büyük ölçüde artırmayı planladığını açıkladı. SpaceX çalışanlarıyla yapılan bir toplantıda konuşan Musk, 2027 sonuna kadar yaklaşık 10 GW yapay zeka hesaplama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

2027 sonunda 10 GW kapasite

Günümüzde xAI'ın Memphis ve Southaven'daki veri merkezlerinde toplam 1,4 GW seviyesinde nominal güç kapasitesi bulunuyor. Musk'ın planı gerçekleşirse bu kapasite yaklaşık 7 kat artarak 10 GW'a ulaşacak. Musk ise, 10 GW'lık yapay zeka altyapısının şirket için yıllık 300 milyar ila 500 milyar dolar arasında gelir oluşturabileceğini düşünüyor.

Bu hesaplama, yapay zeka hesaplama kapasitesinin watt başına yaklaşık 30-50 dolar değer üreteceği varsayımına dayanıyor. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor. Veri merkezinin elektrik tüketimi doğrudan işlem gücü anlamına gelmiyor. Soğutma, güç dağıtımı, ağ altyapısı, depolama, CPU ve bellek gibi bileşenler de toplam enerji tüketiminden pay alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu nedenle 10 GW'lık nominal kapasitenin tamamının yapay zeka hızlandırıcılarına ayrılması beklenmiyor. Mevcut planların Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin sistemleri üzerine kurulması durumunda xAI'ın ölçeği oldukça büyüyebilir. Yapılan tahminlere göre yeni kapasitenin tamamı Nvidia'nın NVL72 VR200 sistemleriyle kurulursa, veri merkezlerinde yaklaşık 2,1 milyon ila 2,4 milyon Rubin GPU bulunabilir.

Bu da yaklaşık 29.000 ila 33.000 NVL72 VR200 sistemi anlamına geliyor. Tahminler gerçekleşirse xAI'ın toplam yapay zeka hesaplama gücü bugün kamuya açık şekilde çalışan sistemlerin oldukça üzerine çıkabilir.

Milyonlarca GPU'ya ulaşabilir

Tahminlere göre söz konusu altyapı 105-120 ExaFLOPS seviyesinde NVFP4 çıkarım, 73-84 ExaFLOPS seviyesinde NVFP4 eğitim performansına ulaşabilir. FP6/FP8 eğitim performansının ise 37-42 ExaFLOPS aralığında olması bekleniyor. Karşılaştırma açısından, Top500 listesindeki tüm süper bilgisayarların toplam FP64 performansı yaklaşık 18,73 ExaFLOPS seviyesinde.

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Tahmin edilen xAI altyapısının teorik FP64 performansı ise 70-80 ExaFLOPS seviyesine ulaşabilir. Bununla birlikte bu rakamların teorik tahminlerden ibaret olduğunu ve 10 GW'lık kapasitenin tamamının belirtilen donanımlarla kurulacağının kesin olmadığını söyleyelim. Ayrıca bu kapasitenin ne kadarının gelir üretimine dönüşeceği ve şirketin Google, Microsoft, Amazon ve diğer büyük yapay zeka altyapısı sağlayıcılarıyla rekabette ne kadar başarılı olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Elon Musk açıkladı: xAI veri merkezi kapasitesini 7 kat artıracak

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