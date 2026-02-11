Giriş
    Elon Musk, Ay’a mancınık kurmayı planlıyor

    Milyarder Elon Musk, Ay yüzeyinde uydu üretecek bir fabrika ve bu uyduları dev bir elektromanyetik “mancınık” sistemiyle yörüngeye fırlatacak altyapı kurmayı hedefliyor.

    Elon Musk, Ay’a mancınık kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde odağını Ay’a kaydıran Musk’ın, Ay yüzeyinde kurulacak bir yapay zeka uydu fabrikası ve bu fabrikadan uyduları fırlatacak dev bir “kütle fırlatıcı” sistemi planladığı ortaya çıktı. The New York Times’ın dinlediği bir şirket içi toplantı kaydına göre Musk, xAI çalışanlarına Ay’da üretim yapılmasını ve üretilen uyduların dev bir elektromanyetik mancınıkla uzaya gönderilmesini anlattı.

    Ay’da üretim ve fırlatma

    Musk’ın planı yalnızca Ay’da üretim yapmakla sınırlı değil. Nihai hedef, uzayda konumlanacak devasa bir yörüngesel yapay zeka veri merkezi kurmak. Bu sistemin, Güneş enerjisiyle çalışan ve uzayın doğal vakum ortamında soğutulan çok sayıda uydudan oluşması öngörülüyor. Ancak bazı uzmanlar, bu yaklaşımın teknik ve operasyonel açıdan ciddi zorluklar barındırdığı görüşünde.

    Ay’dan fırlatılacak uyduların büyük olasılıkla Ay yörüngesinde konumlandırılması bekleniyor. Ancak Musk, toplantıda bu konuda ayrıntılı teknik bir yol haritası paylaşmadı. Musk, çalışanlarına “Gerekli yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için Ay'a gitmelisiniz. Bu ölçekte bir zekanın ne düşüneceğini hayal etmek zor, ancak bunun gerçekleşmesini görmek inanılmaz heyecan verici olacak.” dedi.

    Planın en dikkat çekici unsurlarından biri, Ay yüzeyine kurulması öngörülen dev bir elektromanyetik fırlatma sistemi. Dünya’daki yerçekiminin yaklaşık altıda birine sahip olmasına rağmen Ay’dan yörüngeye çıkmak için yine de yüksek hız gerekiyor. Ay’da yörüngeye ulaşmak için gereken minimum kaçış hızı yaklaşık Mach 5 seviyesinde.

    Günümüzde elektromanyetik raylı sistemler (railgun) teorik olarak Mach 8,8 seviyesine ulaşabiliyor. Ancak bu tür sistemlerle fırlatılacak bir uydunun yaklaşık 10.000 g veya daha yüksek ivme kuvvetlerine dayanabilecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Bu da mevcut uydu mühendisliği standartlarının çok ötesinde dayanıklılık gerektiren bir yapı anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle, fırlatma teknolojisi teorik olarak mümkün görünse de, uyduların bu aşırı ivme koşullarında zarar görmeden görev yapabilecek biçimde geliştirilmesi ayrı bir mühendislik meydan okuması.

    SpaceX henüz Ay’a gitmedi

    Elon Musk, Ay’a mancınık kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu vizyonun hayata geçmesi için atılması gereken adımlar ise son derece kapsamlı. Öncelikle Ay yörüngesinde sürdürülebilir operasyonlar yürütmek, ardından Ay yüzeyine güvenli inişler gerçekleştirmek gerekiyor. Sonraki aşamada bir koloni kurulması ve üretim altyapısının inşa edilmesi şart. Tüm bunlar, çok sayıda insanlı ve insansız görev anlamına geliyor.

    SpaceX henüz Ay’a hiç gitmemiş durumda. Hatta insanlık Ay’a son olarak 50 yılı aşkın süre önce ayak bastı. Ay’da kalıcı koloni ya da endüstriyel üretim tesisi kurma konusunda ise bugüne kadar hiçbir pratik deneyim bulunmuyor.

    Musk’ın Ay’a yönelik bu hamlesi, önceki açıklamalarıyla da çelişiyor. Musk daha bir yıl önce SpaceX’in “doğrudan Mars’a” gideceğini ve Ay’ın bir “dikkat dağıtıcı” olduğunu söylemişti. Ancak şirket CEO’su, kısa vadeli hedeflerini değiştirerek Ay’da “kendi kendine büyüyen bir şehir” kurmanın daha ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

    Musk’a göre Ay’daki böyle bir projenin 10 yıldan kısa sürede tamamlanması mümkün. benzer ölçekli bir yerleşimin Mars’ta kurulması 20 yıldan fazla zaman alabilir. Bununla birlikte Musk’ın zaman çizelgeleri geçmişte de tartışma konusu oldu. Örneğin 2017’de SpaceX’in 2022’ye kadar Mars’a kargo görevleri göndereceğini açıklamıştı. Ancak ilgili Starship roketi halen test aşamasında bulunuyor.

