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    Oscar ödüllü yönetmenden Elon Musk belgeseli geliyor: İlk fragman yayınlandı

    Günümüzün en tartışmalı figürlerinden birine dönüşen Elon Musk, bu yıl dikkat çekici bir belgeselin öznesi olarak ekranlara gelecek. Projenin başında Oscar ödüllü belgeselci Alex Gibney var.

    Oscar ödüllü yönetmenden Elon Musk belgeseli: İlk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Taxi to the Dark Side ve Going Clear gibi övgü toplayan belgesellerin Oscar ödüllü yönetmeni Alex Gibney, bu kez kamerasını günümüzün en tartışmalı figürlerinden birine, Elon Musk'a çeviiriyor. Gibney imzası taşımasıyla merak uyandıran "Musk" belgeseli, bu hafta Venedik Film Festivali'nde izleyici ile buluşacak. 17 Ekim'de ise ABD'de vizyona girecek. Prömiyeri yaklaşan belgesel için tanıtım çalışmalarını başlatan Bleecker Street, filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Süresi neredeyse dört saati bulan bu dikkat çekici belgesel, sosyal medyanın yardımıyla oluşan Elon Musk efsanesiyle, bu efsanenin arasındaki gerçek kişiyi birbirinden ayırmaya çalışacak. Film, Musk'ın hem kişisel geçmişine, hem de zamanla nasıl sadece teknoloji dünyasında değil, siyaset sahnesinde de güç devşirdiğini inceleyecek.

    Belgesel Elon Musk'ın Tepkisine Rağmen Çekildi

    Alex Gibney, bu belgeseli Elon Musk'ın izni ya da katkısı olmadan çekti. Nitekim 2023 yılında Gibney daha projeyi duyurur duyurmaz Musk bir açıklama yayınlayarak, bunun kendisini karalamak için yapılmış bir iş olduğunu söyledi.

    Belgeselde Musk sadece arşiv görüntüleriyle yer alacak olsa da yönetmen Alex Gibney'nin, Musk'a yakın isimlerle (eski eşi Justine Musk ve Tesla'yı birlikte kurduğu Martin Eberhard gibi) yaptığı dikkat çekici röportajlar yaparak ilgi çekici bir portre oluşturduğu söyleniyor. Belgeselin bu iddianın altını ne kadar doldurabildiğini, bu hafta Venedik'ten ilk yorumlar geldiğinde öğrenmiş olacağız.

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