Elon Musk, Donald Trump istedi diye SpaceXAI'ın ismini SpaceXSI yaptı

SpaceXAI Gitti, SpaceXSI Geldi
Şimdilik dijital ortamla sınırlı olan bu dönüşümün kısa sürede şirketin geneline de yansıması bekleniyor. Böylece SpaceXAI dört ay gibi kısa bir sürede ikinci kez isim değiştirmiş olacak. Zira SpaceX, xAI'ı bünyesine kattıktan sonra Temmuz ayında ismini SpaceXAI olarak değiştirmişti. Şimdi SpaceXSI'a geçişle birlikte kısa sürede ikinci kez ismini değiştirmiş olacak.
Donald Trump'ın "süper zekâ" çıkışı aslında sebepsiz değil. Son dönemde ABD halkında yapay zekâya karşı giderek büyüyen bir alerji oluşmuş durumda. Halk gerek veri merkezlerine, gerekse işlerini elinden alabilecek otonom teknolojilere karşı giderek daha mesafeli hâle geliyor. Trump da şimdi "yapay" yerine "süper" ifadesini koyarak bu teknolojiyi daha pazarlanabilir hâle getirmeye çalışıyor olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: