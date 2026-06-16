Elon Musk, en zengin ikinci kişiden 1 trilyon dolar daha zengin

1 trilyon dolar kaybetse bile en zengin
Forbes verilerine göre listenin ikinci sırasında yer alan Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'in serveti 301,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece Musk'ın serveti ile kendisini takip eden isim arasındaki fark yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmış durumda. Musk, neredeyse 1.000.000.000.000 dolar kaybetse bile yine de dünyanın en zengin insanı olmaya devam edebilir.
Elon Musk'ın sahibi olduğu servetin önemli bölümü, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'teki payından oluşuyor. Musk'ın şirkette yaklaşık yüzde 42 oranında hissesi bulunuyor. SpaceX hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin artması ve şirket değerlemesindeki yükseliş, Musk'ın toplam servetinin kısa süre içinde önemli ölçüde büyümesine katkı sağladı. Öte yandan Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da da yaklaşık yüzde 12,8 oranında paya sahip.
Musk gibi diğer milyarderlerin servetinin çoğu borsadaki şirket değerlemelerine dayandığı için finansal hareketlerden ciddi şekilde etkilenebiliyor. Örneğin 2022 yılında Musk'ın net varlığında 100 milyar dolarlık bir düşüş yaşanmıştı. Benzer şekilde Musk, sadece pazartesi günü işlemleri nedeniyle sadece bir günde 164 milyar dolar kazandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: