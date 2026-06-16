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    Elon Musk, en zengin ikinci kişiden 1 trilyon dolar daha zengin

    Forbes verilerine göre Elon Musk'ın serveti 1,3 trilyon dolara yükseldi. SpaceX ve Tesla hisselerindeki değer artışıyla Musk, en yakın rakibine yaklaşık 1 trilyon dolar fark attı.

    Elon Musk, en zengin ikinci kişiden 1 trilyon dolar daha zengin Tam Boyutta Gör
    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, küresel servet sıralamalarında dikkat çekici bir eşiği daha geride bıraktı. SpaceX’in halka arzı sonrasında Elon Musk’ın kişisel serveti 1 trilyon dolara ulaşmıştı. Forbes'un anlık servet takip verilerine göre Musk'ın net varlığı bu içerik yazıldığı sırada 1,4 trilyon dolara yükseldi.

    1 trilyon dolar kaybetse bile en zengin

    Forbes verilerine göre listenin ikinci sırasında yer alan Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'in serveti 301,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece Musk'ın serveti ile kendisini takip eden isim arasındaki fark yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmış durumda. Musk, neredeyse 1.000.000.000.000 dolar kaybetse bile yine de dünyanın en zengin insanı olmaya devam edebilir.

    Elon Musk, en zengin ikinci kişiden 1 trilyon dolar daha zengin Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Musk'ın trilyon dolarlık eşiği aşması, şirketlerinden elde ettiği günlük nakit gelirlerin doğrudan kişisel hesabına aktarılmasından kaynaklanmıyor. Bu tür servet hesaplamaları, büyük ölçüde sahip olunan şirket hisselerinin piyasa değerine dayanıyor.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu servetin önemli bölümü, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'teki payından oluşuyor. Musk'ın şirkette yaklaşık yüzde 42 oranında hissesi bulunuyor. SpaceX hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin artması ve şirket değerlemesindeki yükseliş, Musk'ın toplam servetinin kısa süre içinde önemli ölçüde büyümesine katkı sağladı. Öte yandan Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da da yaklaşık yüzde 12,8 oranında paya sahip.

    Musk gibi diğer milyarderlerin servetinin çoğu borsadaki şirket değerlemelerine dayandığı için finansal hareketlerden ciddi şekilde etkilenebiliyor. Örneğin 2022 yılında Musk'ın net varlığında 100 milyar dolarlık bir düşüş yaşanmıştı. Benzer şekilde Musk, sadece pazartesi günü işlemleri nedeniyle sadece bir günde 164 milyar dolar kazandı.

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