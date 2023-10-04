Elon Musk Etkileşime Girmişti! Yüzde 300 Yapan WSM Duyurdu: Son Saatler

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Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’ın etkileşime girdiği Wall Street Memes token projesi, listelemelerdeki performansı ile yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Wall Street Memes topluluğu tokenin, yeni açıklanan borsalar olan Gate.io ve CoinW Exchange borsalarında listelenmesi için saatleri sayıyor.

Hızlı ilerleyen ön satış etkinliği ile kısa sürede 25 milyon dolardan fazla fon toplayan Wall Street Memes token, borsa listelenmelerindeki performansı ile göz dolduruyor. İlk olarak dünyanın önde gelen borsalarından olan OKX’te listelenen Wall Street Memes token, OKX listelenmesi sonrası yaşadığı yüzde 300’lük artışla bir süredir adından söz ettiriyor.

WSM tokenin en çok işlem gören 3. meme coin olarak son 24 saatte 95 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olduğu görülüyor. Köpek temalı Shiba Inu ile WSM token arasında, meme coin kategorisi işlem hacmi tablosunda yalnızca 3 milyon dolar bulunuyor.

Hafta sonu 24 saatlik işlem hacmiyle Wall Street Memes tokenin Pepe ve Shiba Inu’yu geçtiği ve CoinMarketCap’e göre en çok alınıp satılan dördüncü meme coin olduğu ifade ediliyor.

OKX’in ardından HTX, MEXC, LBank, CoinEx, BitMart ve BingX’te de listelenen WSM tokenin sıradaki listelemeleri olan CoinW Exchange ve Gate.io, topluluk arasında heyecan yaratıyor. Söz konusu listelemeler için 24 saatten az bir süre kaldığı görülüyor.

Gate.io ve CoinW Exchange listelemelerinin 4 Ekim TSİ 13.00’te gerçekleşmesi bekleniyor. WSM tokenin bu borsalarda yerini alması ile nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

İki yeni listeleme sonrasında WSM tokenin diğer meme coinleri de geçme ihtimalinin olduğu söylentileri dolaşıyor.

WSM Tokende Gate.io ve CoinW Exchange Listelemeleri İçin Son Saatler

Gate.io ve CoinW Exchange listelemeleri öncesinde Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılar projenin internet sitesine ya da OKX ve MEXC borsalarına başvuruyor.

Gate.io’nun Gate Web3 Startup bölümünde yer verdiği Wall Street Memes tokenin bir airdrop etkinliği olduğu görülüyor. Gate Web3 cüzdanı sahipleri Gate.io üzerinden ücretsiz airdrop etkinliğine katılabiliyor. Kazananların kura çekimi ile belirleneceği etkinlikte kullanıcıların cüzdan varlığı ne kadar yüksekse airdrop elde etme şansı o kadar artıyor.

Gate.io airdrop etkinliğine katılmak için şu adımları takip etmek gerekiyor:

Adım1: Bir Gate Web3 Cüzdanı Oluşturun/Bağlayın

Adım2: Cüzdanın EVM ağ bakiyesinin yeterli olduğundan emin olun

Adım3: Para ödemeden 'Ücretsiz Airdrop Talep Et' seçeneğine tıklayın

Şu ana kadar ücretsiz airdrop etkinliğine katılmak isteyen kullanıcı sayısının 3000 civarında olduğu görülüyor.

CoinW Exchange sayfasında yer alan bilgide Wall Street Memes token listelemesinin Gate.io’da olduğu gibi 4 Ekim’de gerçekleşeceği belirtiliyor. Para yatırma işlemlerinin 3 Ekim 14.00’te açıldığı CoinW Exchange’de Wall Street Memes token 4 Ekim TSİ 13.00’te işlemlere açılıyor. Para çekme işlemlerinin ise 5 Ekim’de TSİ 14.00’te devreye alınacağı ifade ediliyor.

Elon Musk’ın Favorisi Wall Street Memes Staking Özelliği Dikkat Çekiyor

Çok sayıda yatırımcının Wall Street Memes token satın almak için adeta sıraya girmesinde iki faktörün etkili olduğu söyleniyor: Elon Musk ve Staking özelliği.

Dogecoin’in babası olarak bilinen Elon Musk’ın WSM token Twitter hesabıyla iki kez etkileşime geçmiş olması, ön satış etkinliğinden beri proje üzerinde itici bir güç yaratıyor. Sıradaki Dogecoin’in Wall Street Memes token olma ihtimaline karşılık yatırımcılar, önce ön satış ve şimdi de borsa listelemelerinde WSM tokene yoğun ilgi gösteriyor.

Wall Street Memes tokenin cazip özellikleri yalnızca Elon Musk’ın etkileşimleri veya borsa listelemelerindeki performansı yer almıyor. Arkasındaki topluluğun 1 milyon kişiyi aştığı topluluk odaklı Wkripto projesi Wall Street Memes token, topluluğu ödüllendirmek için devreye alınan staking mekanizması ile de yatırımcılardan beğeni topluyor.

https://twitter.com/wallstmemes/status/1709146499114823763

Staking özelliği, Wall Street Memes token yatırımcısının kazancının borsa hareketlerine bağımlı olmasını engelliyor. Tokenlerini kilitleyen kullanıcılar, çeşitli avantajlar ve ödüller kazanma imkanı buluyor. Proje ekibi, pasif gelir elde etme yöntemi olarak staking mekanizmasına büyük önem veriyor.

Ödül kazanmaya başlamak için yatırımcıların tokenlerini kilitleme olarak tanımlanan staking ekosistemine dahil olması gerekiyor. Wall Street Memes tokenlerini belirli bir süreliğine kilitlemeyi tercih eden yatırımcılar, Wall Street Memes stake havuzundaki yüzdelerine ve yıllık getiri yüzdesine (APY) göre ödül kazanma imkanı buluyor.

Proje sayfasından erişilebilir staking panelindeki güncel verilere göre şu ana kadar stake edilen Wall Street Memes token sayısının 475 milyon adedi geçtiği görülüyor. Wall Street Memes token mevcut yıllık getiri yüzdesinin tahmini yüzde 42 olduğu ve blok başına 75 Wall Street Memes ödülü bulunduğu ifade ediliyor.

Birbiri ardına gerçekleşen borsa listelemeleri, staking özelliğinden faydalanmak isteyen yatırımcı sayısını da artırıyor. Token arzının yüzde 30’u gibi ciddi bir miktarını topluluğa ayıran ve topluluk odaklı bir proje olduğunu her fırsatta dile getiren Wall Street Memes token, internet meme’lerinin gücüne aşina yatırımcıları bekliyor.





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