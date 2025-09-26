Elon Musk, merakla beklenen FSD v14 için tarih verdi: “Neredeyse canlı gibi”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, sürücü destek sistemi Full Self-Driving (FSD) için uzun süredir beklenen v14 güncellemesini nihayet kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, yeni sürümün “neredeyse canlı gibi” hissettirdiğini ifade etti. Ancak Musk, önceki güncellemeler için de benzer ifadeler kullandığı için beklentilerin abartılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Geçen yılın sonunda HW4 donanımlı araçlar için FSD v13 yayınlanmıştı. Ancak 2025 yılı boyunca Tesla, FSD tarafında kayda değer bir güncelleme sunmadı. HW3 sahipleri ise halen v12 sürümünde kalmış durumda ve önemli bir güncelleme beklemiyor. En yeni bilgisayara sahip HW4 araçları ise yalnızca küçük iyileştirmeler gördü.

Haftaya geliyor

Tam Boyutta Gör Tesla, güncellemelerin yavaşlamasını Austin, Teksas’taki Robotaksi programına odaklanmasına bağlıyor. Musk, Robotaksi için geliştirilen yazılımın ilerlemeleri temel alınarak oluşturulan büyük FSD v14 güncellemesini kullanıcılarla paylaşmayı planladığını daha önce duyurmuştu.

CEO’nun açıklamasına göre, FSD v14 güncellemesi önümüzdeki hafta kullanıcılarla buluşacak. Musk, güncellemelerin dağıtım planı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Versiyon 14.0 önümüzdeki hafta geniş çapta yayına girecek, ardından yaklaşık iki hafta içinde 14.1 ve son olarak 14.2 sürümü yayınlanacak. 14.2 ile araç neredeyse bir canlı gibi hissedecek.”

Öte yandan Tesla’nın HW3 donanımını kullanan herhangi bir modelinin FSD v14’ü tam kapsamıyla alması beklenmiyor. Zaten Musk, HW3 donanımının gelişmiş özellikler için yersiz kaldığını itiraf etmişti.

Tesla FSD v14’ten neler bekleniyor?

FSD v14 ile Tesla, sürücüsüz deneyimi bir adım öteye taşıyor. Yeni güncellemenin temelinde, 10 kat daha fazla parametreye sahip bir yapay zeka modeli bulunuyor. Bu sayede araç, çevresel verileri çok daha ayrıntılı işleyebilecek ve insan sürücülere daha yakın refleksler gösterecek. Görüntü sıkıştırmadan kaynaklanan veri kaybı azaltılarak, araç daha net görsel bilgiler üzerinden karar alabilecek.

Günlük sürüş deneyimi de önemli ölçüde iyileşiyor. FSD v14, yolda oluşan çukurları algılayıp onlardan kaçınacak manevralar yapabilecek. Ayrıca otoparklarda daha akıllı navigasyon, park yeri bulma ve kendi kendine park etme yetenekleri geliştirilecek. Şerit seçimi, rota planlaması ve sürüşün genel akıcılığı da daha yumuşak ve kararlı hale geliyor.

