Elon Musk: "Gelecekte paranın yerini fiziksel ölçüler alabilir"

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, gelecekte ekonomik değerin ölçülme biçiminin köklü bir değişim geçirebileceğini öne sürdü. Tesla ve SpaceX CEO’su, robotik ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin yanı sıra uzay araştırmalarının da geleneksel para sistemlerinin önemini azaltabileceğini düşünüyor. Musk’ın vizyonuna göre insanlığın birden fazla gezegende yaşamaya başlamasıyla birlikte ekonomik değer, dolar gibi para birimleri yerine fiziksel kaynaklar ve enerji üzerinden ölçülebilir.

Musk, biyografi yazarı Walter Isaacson ile The Builders podcast’inde gerçekleştirdiği sohbet sırasında geleceğin para sistemine ilişkin görüşlerini paylaştı. Ünlü girişimci, çok gezegenli bir medeniyetin ekonomik değeri ölçmek için bugünkünden oldukça farklı bir sistem benimseyebileceğini belirtti.

Musk, geleceğin para birimlerinin fiziksel büyüklüklere dayanacağını düşünüyor

Musk, gelecekte para birimlerinin temel fiziksel ölçütler üzerinden tanımlanabileceğini ifade etti. Bu kapsamda özellikle güç ve kütle gibi büyüklüklere dikkat çeken Musk, “Para biriminin temel fizik ölçütleriyle ölçüleceğini düşünüyorum” dedi.

Bu yaklaşım, günümüzdeki finansal sistemin temelini oluşturan para anlayışından önemli ölçüde farklılaşıyor. Bugün ABD doları gibi para birimleri; ürünlerin fiyatlandırılması, çalışanlara ücret ödenmesi ve varlıkların alınıp satılması için ortak bir ölçü birimi işlevi görüyor. Musk ise teknolojik ilerlemelerin kaynak bolluğunu artırmasıyla geleneksel para birimlerinin ekonomik sistemdeki rolünün azalabileceğini savunuyor.

Bununla birlikte ekonomik değeri yalnızca fiziksel büyüklüklerle ölçmek bazı önemli sorunları beraberinde getiriyor. Watt, gücü ölçerken kütle maddenin miktarını ifade ediyor. Ancak bu ölçütler tek başlarına bir kaynağın kıtlığını, kullanım alanlarını veya piyasa talebini açıklamıyor. Dolayısıyla Musk’ın öngördüğü sistemin uygulanabilmesi için farklı kaynakların değerlerini karşılaştırabilecek yeni bir ekonomik mekanizmaya ihtiyaç duyulabilir.

Musk’a göre ABD’nin borç sorununu yapay zeka ve robotlar çözebilir

Musk, robotik ve yapay zeka teknolojilerine yalnızca geleceğin para sistemi açısından değil, kamu maliyesi bakımından da büyük önem atfediyor. Ünlü milyarder, ABD’nin giderek büyüyen ulusal borcunun çözümünde yapay zeka ve robotların belirleyici rol oynayacağını düşünüyor.

2025 yılında Donald Trump yönetiminde özel hükümet çalışanı olarak yaklaşık 130 gün görev yapan Musk, bu deneyimin ardından ABD’nin borç sorununa ilişkin görüşünü Isaacson ile paylaştı. Musk, “Ulusal borcu çözmemizin tek yolunun yapay zeka ve robotlar olduğu sonucuna vardım” ifadelerini kullandı. Harcamalarda kesintiye gidilmesini ise sorunu çözmek için gerçekçi bir seçenek olarak görmediğini belirtti.

Haberde aktarılan verilere göre ABD’nin ulusal borcu Ağustos 2026’da 40 trilyon dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Musk, siyasi engeller nedeniyle Washington yönetiminin bütçe açığını kapatacak ölçüde büyük harcama kesintileri yapamayacağını savunuyor.

Musk’ın önerisi, otomasyon sayesinde ekonomik üretkenliğin önemli ölçüde artırılmasına dayanıyor. Robotların üretimde daha fazla görev üstlenmesi ve yapay zekanın iş süreçlerini hızlandırması, daha az insan emeğiyle daha fazla mal ve hizmet üretilmesini sağlayabilir.

Elon Musk açıkladı: Tesla ve SpaceX birleşmesi gündemde 9 sa. önce eklendi

Musk’ın serveti gelecek nesillerde azalabilir

Musk, kişisel servetinin gelecekte nasıl bir değişim geçirebileceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Girişimci, vergilerin zaman içinde servetini azaltacağını ve sonraki nesillerin kendisinin sahip olduğu varlıkların yalnızca küçük bir bölümünü devralabileceğini düşünüyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın net serveti, pazartesi gününün kapanışı itibarıyla yaklaşık 921 milyar dolar olarak hesaplandı. Servetinin büyük bölümü Tesla ve SpaceX’teki hisselerinden ve sahiplik paylarından oluşuyor. Musk, her iki şirket üzerindeki kontrolünü korumasına imkan tanıyan bu paylara önem veriyor.

Musk, uzay hedeflerinin ölümünden sonra da sürmesini istiyor

Musk, ölümünden sonra da vakfının uzun vadeli hedeflerini finanse etmeye devam etmesini istiyor. Bu hedefler arasında insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesi, bilincin Dünya’nın ötesine taşınması ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi bulunuyor.

Musk ayrıca gelecek yıl her Amerikalı çocuğa bir SpaceX hissesi verilmesi yönünde bir taahhütte bulundu. Bu planın mevcut fiyatlarla 10 milyar doları aşan bir değere karşılık geldiği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Elon Musk: "Gelecekte paranın yerini fiziksel ölçüler alabilir"

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: