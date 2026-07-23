Elon Musk, gerçeğe uygun bir Odyssey çekmesi için Mel Gibson'a 100 milyon dolar verebilir

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey, şu anda sinemalarda fırtınalar estiriyor. Hem izleyenlerden hem de eleştirmenlerden övgüler alan film, gişedeki yolculuğuna da oldukça hızlı başladı. Diğer yandan sosyal medyada ise filme yönelik tartışmalar sürüyor. Çünkü bir kesim izleyici, Nolan'ın filmdeki oyuncu tercihlerinden rahatsız olmuş durumda. Özellikle Truvalı Helen için Lupita Nyong'o'nun seçilmiş olması ve Elliot Page'in varlığı, belli kitleleri filme adeta düşman etmiş görünüyor.

Musk: Düzgün Bir Odyssey Çekmesi İçin Mel Gibson'a 100 Milyon Dolar Verebilirim

Sosyal medyada giderek daha popülist bir çizgide ilerleyen Elon Musk da elbette bu tartışmanın da dışında kalmadı ve Odyssey tartışmasına ilginç bir teklifle dâhil oldu. Musk, tarihi gerçekliğe uygun bir Odyssey çekmesi için Mel Gibson'a 100 milyon dolar bütçe verebileceğini söyledi.

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Mel Gibson, hem daha önce Braveheart ve Apocalypto gibi dev yapımlara imza atmış olması, hem de politik olarak Elon Musk'a yakın bir yerde durmasıyla bu proje için ideal bir isim gibi duruyor. Fakat Gibson'ın böyle bir projeyi kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Kendisi bir süre Hollywood'da dışlanmış olsa da şu sıralar geri dönme yolunda. Nitekim kendisi şu anda The Passion of Christ filmine büyük bütçeli bir devam filmi çekmekle meşgul. Bu yüzden Musk'ın Odyssey teklifine ayıracak zamanı olmayabilir.

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Elon Musk, gerçeğe uygun bir Odyssey yaptırmak istiyor

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