Elon Musk OpenAI için 100 milyar dolar teklif yaptı, Sam Altman dalgaya aldı

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Tam Boyutta Gör Yaptığı anormal tekliflerle gündemde kalmayı başaran Elon Musk’ın hedefinde bu kez OpenAI var. OpenAI girişiminin eski açık kaynak ve güvenlik öncelikli zamanlarına geri dönmesi gerektiğini düşünen Elon Musk, girişimi satın almak istiyor.

Elon Musk ve Sam Altman atışması

ChatGPT projesini yöneten OpenAI ticari bir girişim olsa da, girişimin kontrolünü kâr amacı gütmeyen vakıf bölümü üstleniyor. Elon Musk, bu vakfı satın alarak tüm kontrolü eline almak istiyor. Bu nedenle xAI girişiminin liderliğinde bir yatırım grubu, 97.4 milyar dolarlık satın alma teklifi yaptı.

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Sam Altman ise X üzerinden bu teklife yanıt verdi ve 9.74 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın alabileceğini paylaştı. Elon Musk bu kinayeli paylaşıma kayıtsız kalamadı ve Sam Altman’ın 2 yıl önce kongrede sunduğu ifadelerin videosunu paylaşarak Scam Altman notunu düştü. Twitter’ın satın alma sürecinde de Elon Musk agresif tavırları ile dikkat çekmişti. OpenAI satın alma inadını ne kadar sürdürecek merak konusu.

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