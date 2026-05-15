    Musk ‘seçici hafıza kaybı’ ile Altman ise yalan söylemekle suçlandı

    Elon Musk ile OpenAI arasındaki davada taraflar birbirini sert sözlerle hedef aldı. Musk cephesi Sam Altman’a “yalancı” derken OpenAI avukatları Musk’ı “seçici hafıza kaybıyla” suçladı.

    Elon Musk ile OpenAI arasındaki yüksek profilli dava, kapanış savunmalarıyla birlikte yeni bir aşamaya geçiyor. Kaliforniya’nın Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada Musk’ın avukatları OpenAI CEO’su Sam Altman’ı “yalancı” olmakla suçlarken OpenAI cephesi ise Musk’ın “seçici hafıza kaybı” yaşadığını savundu.

    Musk’ın açtığı dava, OpenAI’ın kuruluş amacından uzaklaşarak kâr odaklı bir yapıya dönüştüğü iddiasına dayanıyor. Tesla ve SpaceX CEO’su, OpenAI ile CEO Sam Altman’ın kendisini yanıltarak kuruma yaklaşık 38 milyon dolar bağış yapmasını sağladığını ve daha sonra şirketi yatırımcıları zenginleştiren ticari bir yapıya dönüştürdüğünü öne sürüyor. Davada ayrıca Microsoft’un da bu süreçte OpenAI’a destek vererek söz konusu dönüşüme ortak olduğu savunuluyor.

    Musk tarafı: “Sam Altman yalancı”

    Musk’ın avukatı Steven Molo, kapanış konuşmasında Sam Altman’ın güvenilirliğini doğrudan hedef aldı. Mahkemede ifade veren beş tanığın, aralarında eski OpenAI yöneticileri ve eski baş bilim insanı Ilya Sutskever’in de bulunduğunu belirten Molo, bu isimlerin Altman’ın yalancı olduğu yönünde ifadeler verdiğini söyledi.

    Duruşmada Altman’ın çapraz sorgu sırasında kendisinin tamamen güvenilir biri olup olmadığı sorusuna net bir “evet” yanıtı vermediğine dikkat çeken Molo, bunun jüri açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Musk tarafı ayrıca OpenAI’ın güvenli yapay zekâ geliştirme hedefini geri plana ittiğini ve kurumun yatırımcı çıkarlarına hizmet eden bir modele dönüştüğünü savundu.

    Molo’nun dikkat çektiği bir diğer konu ise OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın şirket hisselerinin yaklaşık 30 milyar dolar değerinde olduğunu söylemesi oldu. Musk cephesi bu durumu, OpenAI’ın başlangıçtaki kâr amacı gütmeyen yapısıyla çelişen bir örnek olarak gösterdi.

    OpenAI: “Musk şirketin kontrolünü istiyordu”

    OpenAI’ın savunma ekibi ise Elon Musk’ın asıl hedefinin şirket üzerinde tam kontrol kurmak olduğunu ileri sürdü. OpenAI avukatı Sarah Eddy, Musk’ın 2017 yılında henüz şirket yönetim kurulundayken bile OpenAI’ın yalnızca bağışlarla ayakta kalamayacağını bildiğini söyledi.

    Eddy’ye göre Musk, OpenAI’ı kendi kontrol edebileceği kâr amaçlı bir yapıya dönüştürmek istedi ancak diğer kurucular buna karşı çıktı. Savunma ekibi ayrıca Musk’ın geçmişte OpenAI’ın Tesla bünyesine katılmasını önerdiğini ve bugün kendi yapay zeka şirketi xAI’ın da kâr odaklı bir yapı olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

    OpenAI avukatları ayrıca Musk’ın davayı geç açtığını savunuyor. Şirket tarafına göre Musk’ın OpenAI’ın yatırım planlarından ve büyüme stratejisinden yıllar öncesinde haberi vardı.

    Duruşmada en sert ifadelerden biri ise OpenAI avukatı William Savitt’ten geldi. Savitt, Musk’ın 2018’de OpenAI’ın dış yatırım alma planlarını anlatan dört sayfalık belgeyi okumadığını söylemesini hedef alarak, Musk’ın “seçici hafıza kaybı” yaşadığını söyledi. Sarah Eddy de dünyanın en deneyimli iş insanlarından biri olan Musk’ın böyle kritik bir belgeyi görmezden gelmiş olmasının inandırıcı olmadığını ifade etti.

    150 milyar dolarlık dava

    Elon Musk davada yaklaşık 150 milyar dolar tazminat talep ediyor. Bu paranın OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen bölümüne aktarılması isteniyor. Musk ayrıca Sam Altman ile OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın görevden alınmasını talep ediyor.

    Davayı gören dokuz kişilik jüri heyetinin pazartesi günü müzakerelere başlaması bekleniyor. Mahkeme ayrıca Musk’ın davayı kazanması durumunda OpenAI’ın nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğini de değerlendirecek. Musk’ın davayı kaybetmesi halinde ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

