    Elon Musk’ın 2025 tahminleri tutmadı: İşte milyarderin kaçan 5 öngörüsü

    Elon Musk’ın Tesla için 2025’e dair açıkladığı büyüme, robotaksi, Semi ve Optimus hedefleri gerçekleşmedi. Milyarderin iddialı tahminleri bir kez daha teknik ve operasyonel engellere takıldı.

    Elon Musk’ın 2025 tahminleri tutmadı: İşte kaçan 5 öngörü Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk’ın iddialı öngörüleri ve gündeme oturan açıklamaları 2025 itibarıyla bir kez daha tartışma konusu oldu. Otonom sürüşten robotaksilere, elektrikli kamyonlardan insansı robotlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yapılan tahminlerin önemli bir bölümü, yıl sona ererken beklentilerin gerisinde kaldı. 2025, Musk tarafından Tesla için büyük büyüme, yaygın otonomi ve robotik atılımların yılı olarak sunulmuştu. Ancak geride kalan tablo, bu hedeflerin büyük ölçüde tutmadığını ortaya koyuyor.

    1️⃣ Yüzde 30’luk büyüme hedefi düşüşle sonuçlandı

    Elon Musk, 2024’ün sonlarına doğru yapılan bir toplantıda Tesla’nın 2025’te yeniden büyüme patikasına gireceğini ve küresel teslimat hacminin yüzde 20-30 oranında artacağını açıklamıştı. Bu iddia, Tesla’nın 2024’te on yıl sonra ilk kez teslimat düşüşü yaşamasının ardından gelmişti.

    Ancak 2025 boyunca bu beklenti giderek zayıfladı. Yılın sonunda ortaya çıkan tablo, öngörülen çift haneli büyümenin aksine, Tesla’nın teslimatlarının yaklaşık 1,64 milyon adetle bir önceki yılın da altına düştüğünü gösterdi. Böylece şirket, üst üste ikinci kez yıllık bazda teslimat düşüşü yaşamış oldu.

    2️⃣ Robotaksi büyümesi sınırlı kaldı

    Musk’ın 2025 için en iddialı açıklamalarından biri Robotaxi programına ilişkindi. Temmuz 2025’te yaptığı bir paylaşımda, yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine otonom yolculuk hizmeti sunulacağını söylemiş.

    Gerçekleşen tablo ise bu açıklamalardan oldukça uzak kaldı. Musk, yıl içinde Robotaxi hedeflerini kademeli olarak aşağı çekti. Ekim ayında Austin’de yıl sonuna kadar 500 robotaksi, Kasım ayında ise yalnızca yaklaşık 60 araç olacağını ifade etti. Yıl sonunda Austin’deki “Robotaxi” filosunun yaklaşık 30 araçtan ibaret olduğu, bu araçların da büyük bölümünün aktif olarak çalışmadığı ortaya çıktı. Bu araçların büyük kısmında da bir güvenlik görevlisi bulunuyor.

    3️⃣ Tesla Roadster kayıplarda

    2025 yazında Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, yıl bitmeden önce “şimdiye kadarki en epik demo”nun sergileneceğini iddia etmişti. Ancak aylar geçmesine rağmen bu demo hiçbir zaman gösterilmedi. Daha da dikkat çekici olan, söz konusu tanıtımın Tesla Roadster ile bağlantılı olduğunun sonradan netleşmesi oldu. Roadster projesi halihazırda yaklaşık beş yıldır ertelenmiş durumda. Son bilgilere göre bu demo Nisan 2026’ya kalmış olabilir.

    4️⃣ Tesla Semi bahara kaldı

    Elon Musk’ın 2025 tahminleri tutmadı: İşte kaçan 5 öngörü Tam Boyutta Gör
    Tesla Semi elektrikli kamyon projesi, şirketin en uzun soluklu gecikme hikayelerinden biri olmaya devam ediyor. Tesla, resmi olarak Semi’nin 2025’te seri üretime geçeceğini belirtmişti. Ancak yıl sonuna yaklaşıldıkça bu hedefin de tutmayacağı netleşti.

    2025’in son aylarında yapılan açıklamalarda, Semi için hacimli üretimin 2026’ya ertelendiği doğrulandı. Şirket bu kez 2026’nın başlarını işaret etti. Oysa aracın 2019’da piyasaya sürülmesi planlanmıştı.

    5️⃣ Optimus’lar iş bulmakta zorlandı

    Elon Musk’ın 2025 tahminleri tutmadı: İşte kaçan 5 öngörü Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın 2025 için en iddialı vizyonlarından biri de Optimus insansı robotlardı. Musk, yıl sonuna kadar Tesla fabrikalarında binlerce Optimus robotun aktif olarak çalışacağını, hatta 2025 içinde 5.000 ila 10.000 robot üretmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

    Resmi üretim rakamları paylaşılmasa da, 2025 boyunca binlerce, hatta yüzlerce Optimus robotun üretildiğine dair somut bir kanıt ortaya çıkmadı. Tedarik zinciri kaynakları, Optimus programının geciktiğine işaret ederken Tesla da robotun güncel sürümünü henüz tanıtmış değil.

