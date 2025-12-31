Elon Musk’ın 2025 tahminleri tutmadı: İşte milyarderin kaçan 5 öngörüsü

1️⃣ Yüzde 30’luk büyüme hedefi düşüşle sonuçlandı
Elon Musk, 2024’ün sonlarına doğru yapılan bir toplantıda Tesla’nın 2025’te yeniden büyüme patikasına gireceğini ve küresel teslimat hacminin yüzde 20-30 oranında artacağını açıklamıştı. Bu iddia, Tesla’nın 2024’te on yıl sonra ilk kez teslimat düşüşü yaşamasının ardından gelmişti.
Ancak 2025 boyunca bu beklenti giderek zayıfladı. Yılın sonunda ortaya çıkan tablo, öngörülen çift haneli büyümenin aksine, Tesla’nın teslimatlarının yaklaşık 1,64 milyon adetle bir önceki yılın da altına düştüğünü gösterdi. Böylece şirket, üst üste ikinci kez yıllık bazda teslimat düşüşü yaşamış oldu.
2️⃣ Robotaksi büyümesi sınırlı kaldı
Musk’ın 2025 için en iddialı açıklamalarından biri Robotaxi programına ilişkindi. Temmuz 2025’te yaptığı bir paylaşımda, yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine otonom yolculuk hizmeti sunulacağını söylemiş.
Gerçekleşen tablo ise bu açıklamalardan oldukça uzak kaldı. Musk, yıl içinde Robotaxi hedeflerini kademeli olarak aşağı çekti. Ekim ayında Austin’de yıl sonuna kadar 500 robotaksi, Kasım ayında ise yalnızca yaklaşık 60 araç olacağını ifade etti. Yıl sonunda Austin’deki “Robotaxi” filosunun yaklaşık 30 araçtan ibaret olduğu, bu araçların da büyük bölümünün aktif olarak çalışmadığı ortaya çıktı. Bu araçların büyük kısmında da bir güvenlik görevlisi bulunuyor.
3️⃣ Tesla Roadster kayıplarda
2025 yazında Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, yıl bitmeden önce “şimdiye kadarki en epik demo”nun sergileneceğini iddia etmişti. Ancak aylar geçmesine rağmen bu demo hiçbir zaman gösterilmedi. Daha da dikkat çekici olan, söz konusu tanıtımın Tesla Roadster ile bağlantılı olduğunun sonradan netleşmesi oldu. Roadster projesi halihazırda yaklaşık beş yıldır ertelenmiş durumda. Son bilgilere göre bu demo Nisan 2026’ya kalmış olabilir.
4️⃣ Tesla Semi bahara kaldı
2025’in son aylarında yapılan açıklamalarda, Semi için hacimli üretimin 2026’ya ertelendiği doğrulandı. Şirket bu kez 2026’nın başlarını işaret etti. Oysa aracın 2019’da piyasaya sürülmesi planlanmıştı.
5️⃣ Optimus’lar iş bulmakta zorlandı
Resmi üretim rakamları paylaşılmasa da, 2025 boyunca binlerce, hatta yüzlerce Optimus robotun üretildiğine dair somut bir kanıt ortaya çıkmadı. Tedarik zinciri kaynakları, Optimus programının geciktiğine işaret ederken Tesla da robotun güncel sürümünü henüz tanıtmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: