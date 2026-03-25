    Elon Musk’ın beyin çipi ALS hastalarının yeni umudu oldu

    Elon Musk’ın şirketi Neuralink’in N1 beyin çipi, ALS hastası Kenneth Shock’un düşünce yoluyla konuşmasını sağladı. Sistem, beyin sinyallerini çözerek cümleleri bilgisayar aracılığıyla seslendiriyor.

    Elon Musk’ın Neuralink şirketi, beyin çipi teknolojisinde tarihi bir adım daha atıldığını gösterdi. ALS hastası Kenneth Shock üzerinde yapılan deneme, N1 implantının beyin sinyallerini doğrudan sözlü ifadeye çevirebildiğini gösterdi. Ocak ayında Shock’un beynine yerleştirilen çip, nörodejeneratif hastalık nedeniyle kaybolan konuşma yetisinin yeniden kazanılmasını sağladı.

    Shock, yürüme ve konuşma yetisini kaybettiren nörodejeneratif bir hastalık olan ALS nedeniyle ciddi konuşma zorlukları yaşıyordu. Ancak Neuralink’in teknolojisi, Shock’un ağzını hiç hareket ettirmeden düşüncelerini bilgisayara aktarabilmesini sağladı. Beyin implantı, kullanıcının sinyallerini metne çeviriyor ve ardından bir bilgisayar programı aracılığıyla yüksek sesle konuşulmasını sağlıyor.

    Yaygın kullanım sadece birkaç yıl uzakta

    Neuralink, sistemin nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama da yaptı. Şirket, implantın kişinin içsel monoloğunu doğrudan okumadığını ancak beynin belirli bölgelerindeki sinyalleri sözcüklerle eşleştirdiğini belirtiyor. Shock’un beyin sinyalleri, ağız, dil ve ses tellerine gönderilen sinyallerle eşleştirilerek “fonemlere” dönüştürülüyor ve bu fonemler bir araya getirilerek konuşmaya çevriliyor.

    Söz konusu sürecin ilk aşamasında kullanıcı örnek cümleleri sesli olarak telaffuz etti. İkinci aşamada aynı cümleleri yalnızca ağız hareketiyle, sessiz bir şekilde tekrar etti. Üçüncü ve son aşamada ise Shock hiçbir ağız hareketi yapmadan düşünce yoluyla konuştu. Neuralink yazılımı, beyin sinyallerini algılayıp fonemleri birleştirerek tam cümleler oluşturdu ve Shock’un kendi sesiyle bilgisayar tarafından okunmasını sağladı.

    Şirket, VOICE klinik denemesinin halen devam ettiğini ve teknolojinin geniş çapta kullanıma sunulmasının birkaç yıl alabileceğini belirtiyor. Yazılım halen beyin sinyallerini kelimelere dönüştürürken birkaç saniye gecikme yaşayabiliyor ancak sensör kalitesi ve sayısının artırılmasıyla gerçek zamanlı konuşma mümkün olacak.

    Şirket, daha önce de N1 implantıyla felçli kullanıcıların fare imlecini veya robotik kolu kontrol etmesini sağlamıştı. Hatta kısa bir süre önce İngiliz ordusu gazisi Jon Noble, motor korteksine yerleştirilen N1 çipi sayesinde World of Warcraft’ı yalnızca düşünceleriyle oynamaya başladı.

