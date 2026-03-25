Elon Musk’ın beyin çipi ALS hastalarının yeni umudu oldu

Shock, yürüme ve konuşma yetisini kaybettiren nörodejeneratif bir hastalık olan ALS nedeniyle ciddi konuşma zorlukları yaşıyordu. Ancak Neuralink’in teknolojisi, Shock’un ağzını hiç hareket ettirmeden düşüncelerini bilgisayara aktarabilmesini sağladı. Beyin implantı, kullanıcının sinyallerini metne çeviriyor ve ardından bir bilgisayar programı aracılığıyla yüksek sesle konuşulmasını sağlıyor.
Yaygın kullanım sadece birkaç yıl uzakta
Neuralink, sistemin nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama da yaptı. Şirket, implantın kişinin içsel monoloğunu doğrudan okumadığını ancak beynin belirli bölgelerindeki sinyalleri sözcüklerle eşleştirdiğini belirtiyor. Shock’un beyin sinyalleri, ağız, dil ve ses tellerine gönderilen sinyallerle eşleştirilerek “fonemlere” dönüştürülüyor ve bu fonemler bir araya getirilerek konuşmaya çevriliyor.
Şirket, VOICE klinik denemesinin halen devam ettiğini ve teknolojinin geniş çapta kullanıma sunulmasının birkaç yıl alabileceğini belirtiyor. Yazılım halen beyin sinyallerini kelimelere dönüştürürken birkaç saniye gecikme yaşayabiliyor ancak sensör kalitesi ve sayısının artırılmasıyla gerçek zamanlı konuşma mümkün olacak.
Şirket, daha önce de N1 implantıyla felçli kullanıcıların fare imlecini veya robotik kolu kontrol etmesini sağlamıştı. Hatta kısa bir süre önce İngiliz ordusu gazisi Jon Noble, motor korteksine yerleştirilen N1 çipi sayesinde World of Warcraft'ı yalnızca düşünceleriyle oynamaya başladı.
Skyrim oynatıyor mu