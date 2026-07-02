Elon Musk’ın beyin çipi şirketinden tarihi başarı: Beyin zarı artık kesilmiyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü girişimi Neuralink, beyin çipi ameliyatlarında güvenliği artıracak önemli bir gelişme duyurdu. Şirket, klinik denemeler kapsamında ilk kez beyni çevreleyen dura zarını kesmeden elektrotları doğrudan beyin korteksine yerleştirmeyi başardığını açıkladı. Bu yöntem hem cerrahi müdahaleyi hem de operasyonları ciddi şekilde kolaylaştıracak.

Neuralink'in kurucusu Elon Musk da gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak “Bu çok büyük bir gelişme çünkü beyinle arayüz kurmayı çok daha güvenli ve kolay hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Dura zarı ilk kez yerinde bırakıldı

Dura mater (Sert zar veya kalın zar) kafatasının hemen altında bulunan ve beyni çevreleyen son derece dayanıklı koruyucu zar olarak biliniyor. Geleneksel Neuralink ameliyatlarında cerrahlar bu zarı neşterle açıp küçük bir bölümünü kaldırdıktan sonra elektrotları beynin yüzeyine yerleştiriyordu.

Şirketin açıkladığı yeni yöntemde ise bu adım tamamen ortadan kaldırıldı. Neuralink'in robotik cerrahi sistemi, elektrot ipliklerini dura zarını delerek doğrudan kortekse yerleştirdi ve koruyucu zarın bütünlüğü korundu. Şirket, bu işlemin Mayıs 2026'da Kanada'daki University Health Network (UHN) Toronto Western Hospital bünyesinde yürütülen klinik çalışma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Ameliyatın ardından katılımcının yaklaşık bir saat içinde yalnızca düşünceleriyle bilgisayar imlecini kontrol etmeye başladığı, iyileşme sürecinin ise beklendiği şekilde devam ettiği aktarıldı.

Yeni yöntem için robot yeniden geliştirildi

Dura zarı, elektrot ipliklerinden 10 kattan daha kalın bir yapıya sahip. İnsan saçından daha ince olan bu elektrotların zarı güvenli şekilde geçebilmesi için şirket, cerrahi robotunun kullandığı iğnenin çapını çok küçük bir oranda artırdı ve yeni bir test altyapısı geliştirdi.

Mühendisler ayrıca insan dura zarının kalınlığını ve delinme kuvvetini taklit eden sentetik bir dura modeli oluşturdu. Bu model üzerinde yüzlerce farklı deneme yapılarak elektrotların güvenilir biçimde yerleştirilmesi doğrulandı.

Ancak dura zarının korunması yeni bir sorun da ortaya çıkardı. Zar yerinde kaldığında cerrahlar ve robot, altındaki kan damarlarını ve korteksin tam konumunu doğrudan göremiyor. Bu nedenle Neuralink iki farklı görüntüleme teknolojisini sisteme entegre etti.

İlk olarak ICG video anjiyografi kullanıldı. Damar yoluyla verilen ICG boyası ve kızılötesi ışık sayesinde kan damarları dura zarının arkasından görüntülenebildi ve robot elektrotları damarlardan kaçınarak güvenli şekilde yerleştirdi.

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İkinci olarak ise Optik Koherens Tomografi (OCT) sistemi devreye alındı. OCT, dura yüzeyi ile beyin korteksi arasındaki mesafeyi yüksek hassasiyetle ölçerek robotun elektrotları doğru derinliğe yerleştirmesine olanak sağladı. Şirket, bu sistemi geliştirmek için insan beyninin anatomisini ve hareketini taklit eden çok katmanlı bir test modeli kullandığını açıkladı.

Öte yandan Neuralink, geliştirdiği beyin çipi sistemlerinin halen araştırma aşamasında olduğunu ve FDA veya diğer düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmadığını da vurguladı. Şirket, paylaşılan hasta deneyimlerinin gönüllü klinik çalışma katılımcılarına ait olduğunu ve gelecekteki tüm sonuçları temsil etmeyebileceğini belirtti.

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