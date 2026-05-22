Elon Musk’ın birçok çalışanına 420 dolar borcu olduğu ortaya çıktı

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’da çalışan personellere verilen 420 dolarlık ödeme sözünün halen yerine getirilmediği iddia edildi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre şirket, Grok yapay zeka modelinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlardan kişisel vergi belgelerini talep etti ve bunun karşılığında ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak aylar geçmesine rağmen birçok çalışanın parasını alamadığı öne sürülüyor.

Grok’un performansı artırılmak istendi

Aktarılanlara göre xAI yönetimi, özellikle ABD’de 15 Nisan’da sona eren vergi beyan dönemi öncesinde Grok’un yeteneklerini geliştirmeye odaklandı. Zira kullanıcıların büyük bölümünün vergi konularında ChatGPT veya Claude gibi rakip çözümleri tercih ettiği belirtiliyor. xAI’ın ise bu tabloyu değiştirmek ve Grok’u vergi işlemleri konusunda daha kullanışlı hale getirmek istediği ifade ediliyor.

Bu kapsamda şirket yöneticilerinin çalışanlara mesaj göndererek kişisel vergi beyannamelerini ve ilgili belgeleri paylaşmaları durumunda 420 dolar ödeme yapılacağını bildirdiği aktarıldı. Bazı çalışanlara ayrıca uzun süredir ertelenen ödeme platformu X Money’ye erken erişim teklif edildiği de belirtiliyor.

Çalışanlardan hassas belgeler istendi

Program kapsamında çalışanların yalnızca temel vergi bilgilerini değil, tamamlanmış vergi dosyalarını ve destekleyici finansal belgeleri de şirkete ilettiği öne sürülüyor. Paylaşılan evrakların bu yıla veya bir önceki yıla ait olduğu ifade edildi.

Ancak aradan aylar geçti ve 420 dolarlık ödeme hiçbir zaman yapılmadı. Süreçle ilgili soru soran personellerin ise programı yöneten yöneticinin artık şirkette çalışmadığını öğrendiği iddia edildi.

İlginç bir şekilde Elon Musk’ın çalışanlara vaat ettiği ödemenin özellikle 420 dolar olarak belirlenmesi de dikkat çekti. Musk’ın uzun yıllardır “420” sayısını çeşitli şakalarda ve göndermelerde kullandığı biliniyor. Sayı, 1970’lerden bu yana esrar kültürüyle ilişkilendirilen popüler bir referans olarak görülüyor.

Musk daha önce de Tesla’yı borsadan çekmek için hisse başına 420 dolardan finansman sağladığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından Tesla hisselerinde ciddi dalgalanmalar yaşanmış, NASDAQ işlemleri geçici olarak durdurmuştu. Olay sonrasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açmıştı.

