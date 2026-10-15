Elon Musk’ın dev çip fabrikası için kritik geri sayım başladı: Ancak önemli bir sorun var

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Elon Musk’ın Tesla, SpaceX ve SpaceXAI (veya SpaceXSI)bünyesindeki projelerine çip sağlamak amacıyla kurduğu Terafab girişimi, yarı iletken üretimi için kritik aşamaya doğru adım atıyor. Tim Culpan’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre tesis, ASML tarafından üretilen ilk EUV litografi cihazını 2027’nin ortasında teslim alacak.

Makine geliyor ama fabrika hazır değil

Bu sistemler, ileri teknoloji çiplerin üretiminde silikon levhalar üzerine son derece küçük devre desenleri işlemek için kullanılıyor. ASML’nin Twinscan NXE ailesindeki EUV cihazları, günümüzün gelişmiş yarı iletken üretim süreçlerinin temel ekipmanları arasında yer alıyor. Platforma göre Twinscan NXE EUV litografi makinelerinin birim fiyatı 180 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında değişebiliyor.

Her ne kadar çip üretimi için ekipman tedariki sağlanıyor olsa da bu, üretimin hemen başlayacağı anlamına gelmiyor. SemiAnalysis tarafından paylaşılan takvime göre Tesla’nın Teksas’taki araştırma fabrikasının inşaatının tamamlanması 2027’nin sonlarını bulacak. Üretim ekipmanlarının tesise taşınması ve kurulumu da aynı yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak. Dolayısıyla Terafab’ın ilk EUV cihazı, kullanılmaya hazır bir üretim hattı bulunana kadar aylarca bekleyebilir.

Tesla önce araştırma tesisini tamamlayacak

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Tesla, Terafab projesinin araştırma fabrikasının temelini Nisan 2026’da, Austin yakınlarındaki Giga Texas kampüsünün kuzey bölümünde attı. SemiAnalysis, binanın yaklaşık 15 ayda tamamlanmasını bekliyor. İnşaatın ardından üretim ekipmanlarının kurulumu için altı ay daha gerektiği tahmin ediliyor.

Bu takvim doğrultusunda tesisin, silikon levhalar üzerinde ilk işlemleri gerçekleştirebilecek duruma gelmesi 2028’e sarkabilir. Ancak buradaki temel amaç, başlangıçta büyük miktarlarda çip üretmekten ziyade Terafab’ın seri üretim aşamasına geçişini kolaylaştıracak deneyler yapmak ve ekibi üretim sürecine hazırlamak.

Peki Musk neden hemen kullanamayacağı bu pahalı cihazları şimdiden tedarik ediyor? Bunun cevabı ise basit. ASML, EUV litografisi için dünyadaki tek alternatif. Üstelik şirketin ekipmanları için büyük de bir talep var. Dolayısıyla erkenden tedarik etmek mantıksız bir seçim değil.

İlk aşamada Intel 14A kullanılacak

Musk, litografi sistemlerinde serbest elektron lazeri (FEL) gibi alternatif ışık kaynaklarına yönelik ilgisini daha önce dile getirmişti. Buna rağmen Terafab’ın ilk aşamasında ASML’nin geleneksel EUV teknolojisini kullanacak olması, projenin başlangıçta mevcut üretim yöntemlerine dayanacağını gösteriyor.

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Bunun en önemli nedenlerinden biri, Terafab’ın Intel’in 14A üretim teknolojisini kullanmayı planlaması. 1,4 nanometre sınıfında konumlandırılan bu üretim süreci, mevcut düşük sayısal açıklıklı (Low-NA) EUV sistemlerinin yanı sıra yeni nesil yüksek sayısal açıklıklı (High-NA) EUV cihazlarını da kullanacak. Intel, 14A için 2028’de seri üretimi hedefliyor.

Dev fabrika için çalışmalar sürüyor

Terafab’in yüksek hacimli üretim yapması planlanan daha büyük fabrikası için de çalışmalar sürüyor. Bu dev tesis Teksas’taki Grimes County bölgesinde kurulacak. Geçtiğimiz ay itibariyle temel kazıları başlamıştı.

Sektördeki bilgilere göre tesisin ilk aşamasının inşaatı 20 ay, ekipman kurulumu ise 17 ay sürecek. Seri üretim için ise 2030’lu yıllar telaffuz ediliyor.

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