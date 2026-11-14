Starship yörüngeye ulaştı ancak kritik yakalama denemesi başarısız oldu

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat SpaceX’in dev roketi Starship, yeni test uçuşunda yörüngeye ulaşmayı başardı. Fırlatma sonrası roketin ilk aşama güçlendiricisinin kuledeki mekanik kollarla yakalanması planlanıyordu. Ancak güvenlik gerekçesiyle manevra iptal edildi. Meksika Körfezi'ne düşerek patlayan güçlendiriciye rağmen üst aşama yoluna devam etti ve taşıdığı 26 Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı. Şirket, roketleri tamamen yeniden kullanabilir hale getirerek fırlatma maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör SpaceX, şimdiye kadarki en iddialı Starship test uçuşlarından birini gerçekleştirdi. Elon Musk'ın Mars ve Ay hedefleri açısından kritik öneme sahip uçuşta Starship yörüngeye ulaşmayı başarırken, roketin ilk aşama güçlendiricisi planlanan yakalama manevrasını gerçekleştiremedi. Meksika Körfezi'ne yönlendirilen güçlendirici, denize düştükten sonra patladı.

SpaceX, 13 Kasım Cuma günü Teksas'taki Starbase tesisinden dünyanın en büyük ve en güçlü roketi Starship'i uzaya gönderdi. Şirketin temel hedefi, bugüne kadar gerçekleştirilen testlerden farklı olarak roketin hem ilk aşamasını hem de uzay aracını fırlatma kulesindeki mekanik kollarla havada yakalayarak yeniden kullanıma kazandırmaktı. Ancak uçuşun ilk aşamasında yaşanan sorun, bu tarihi çift yakalama girişiminin tamamlanmasını engelledi.

Starship yörüngeye ulaştı, güçlendirici patladı

Fırlatmanın ardından Starship'in ilk aşama güçlendiricisinin yaklaşık altı dakika sonra Starbase'deki fırlatma kulesine dönerek mekanik kollar tarafından yakalanması planlanıyordu. Ancak güvenlik kontrolleri kapsamında yakalama girişimi iptal edildi ve güçlendirici deniz üzerindeki belirlenmiş bir noktaya yönlendirildi. Meksika Körfezi'ne düşen roket daha sonra patladı.

SpaceX, yaşanan sorunun nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Şirketin fırlatma yorumcusu Kate Tice, gelişmenin bekledikleri sonuç olmadığını belirtirken fırlatma platformunun güvenliğini korumak için uygulanan sıkı kontrollerin önemine dikkat çekti.

Güçlendiricinin kaybedilmesine rağmen Starship'in üst aşaması görevine devam ederek yörüngeye ulaşmayı başardı. Böylece test uçuşunun önemli hedeflerinden biri gerçekleştirilmiş oldu.

Starship, yörüngeye 26 Starlink uydusu taşıdı

Yörüngeye ulaşan Starship, uçuşun ilk aşamasında SpaceX'in en gelişmiş Starlink uydularından 26 tanesini uzaya bıraktı. Uzay aracının yaklaşık 275 kilometre irtifada Dünya çevresinde 15 tur atması planlandı.

Yaklaşık 22 saat sürmesi beklenen uçuşun en önemli aşaması ise Starship'in Dünya'ya dönüşü olacak. SpaceX, uzay aracını yörüngeden doğrudan Teksas'taki fırlatma alanına geri getirerek fırlatma kulesine yerleştirilen dev mekanik kollarla havada yakalamayı hedefliyor. Bu, Starship'in yörüngeden fırlatma alanına dönerek yakalanmasına yönelik ilk girişim olacak.

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124 metrelik dev roket tamamen yeniden kullanılmak isteniyor

Starship, güçlendirici ve uzay aracı olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Yeni nesil güçlendirici yaklaşık 72 metre, uzay aracı ise yaklaşık 52 metre uzunluğa sahip. İki bölüm bir araya geldiğinde sistemin toplam yüksekliği 124 metreye ulaşıyor.

SpaceX'in nihai hedefi, roketin her iki aşamasını da fırlatma sonrasında kaybetmeden geri kazanmak. Geleneksel roketlerde genellikle bazı aşamalar görev tamamlandıktan sonra okyanusa düşerken Starship'in mekanik kollarla yakalanması, parçaların yeniden kullanılmasını sağlayacak.

Bu yaklaşım, roketlerin üretim ve fırlatma maliyetlerini azaltmanın yanı sıra çok daha sık uzay uçuşu gerçekleştirilmesinin önünü açacak. SpaceX, uzun vadede yıllık fırlatma sayısını yüzlerce hatta binlerce seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin Fırlatma Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kiko Dontchev, tam yeniden kullanılabilirliğin sıfırdan 10, 100, 1.000 ve hatta 100.000 fırlatmaya ulaşabilecek bir operasyonun temelini oluşturacağını ifade ediyor.

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NASA'nın Ay planlarında Starship önemli rol oynuyor

Starship'in geliştirilmesi, NASA'nınAy'a yeniden insan gönderme planları bakımından da büyük önem taşıyor. NASA, Artemis programı kapsamında astronotları Ay yüzeyine indirmek için SpaceX'e milyarlarca dolarlık sözleşme sağlıyor.

Ancak SpaceX, bu alanda Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile rekabet ediyor. Blue Origin'in geliştirdiği Blue Moon iniş aracı da NASA'nın Ay görevlerinde değerlendirdiği sistemler arasında bulunuyor.

NASA'nın planına göre Artemis III görevi kapsamında astronotlar, gelecek yaz Dünya yörüngesinde önce Blue Moon, ardından Starship ile kenetlenme çalışmaları gerçekleştirecek. Bu testler, 2028 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilmesi hedeflenen Artemis IV Ay'a iniş görevinin hazırlıklarını oluşturacak. NASA, Artemis IV kapsamında astronotları Ay yüzeyine ulaştırmak için SpaceX'in Starship'i ile Blue Origin'in Blue Moon sistemi arasında bir seçim yapacak.

SpaceX ayrıca Starship fırlatmalarını önümüzdeki aylarda Florida'dan, ilerleyen yıllarda ise Louisiana'dan gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, mevcut Falcon roketlerini de tamamen yeniden kullanılabilir Starship sistemiyle değiştirmek.

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Elon Musk'ın dev roketi yörüngeye ulaştı, güçlendirici patladı

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