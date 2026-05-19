    Elon Musk'ın OpenAI davasında kazanan taraf Sam Altman oldu

    Davada jüri, Elon Musk tarafından OpenAI CEO'su Sam Altman aleyhine açılan "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet" davasında tüm iddiaları oybirliğiyle reddetti.

    Elon Musk ile Sam Altman arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta kazanan taraf Altman oldu. ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde görülen davada federal jüri, Elon Musk tarafından OpenAI CEO'su Sam Altman, kurucu ortak Greg Brockman ve Microsoft aleyhine açılan "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet etme" davasındaki tüm iddiaları oybirliğiyle reddetti.

    Zaman aşımı nedeniyle iddialar reddedildi

    Jüri, davanın esasına girmeden önce, tüm taleplerin zaman aşımına uğradığına hükmetti. Bu karara göre Musk’ın ileri sürdüğü iddialar, Kaliforniya yasalarındaki üç yıllık hayır vakfı talepleri ve iki yıllık sebepsiz zenginleşme süresi içinde açılmadığı için geçersiz sayıldı.

    Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, jüri kararını kabul etti. Jüri, sabah başlayan ve yaklaşık iki saat süren müzakerelerin ardından tüm iddiaların reddedilmesine karar verdi. Karar nedeniyle dava, OpenAI’nin kâr amacı güden yapıya dönüşüm süreci veya yöneticilerin görev ihlali iddiaları gibi temel tartışmalara hiç girmeden sonuçlandı.

    Elon Musk ne talep ediyordu?

    Elon Musk, yaklaşık 130 milyar dolarlık tazminat, OpenAI’nin kâr amacı güden yapısının kaldırılması ve Altman ile Brockman’ın görevlerinden alınmasını talep ediyordu. Ayrıca şirketin mevcut yapılanmasının, OpenAI’nin başlangıçtaki kâr amacı gütmeyen yapısına aykırı olduğunu savunuyordu.

    OpenAI tarafı ise Musk’ın 2017’den itibaren yapısal dönüşümden haberdar olduğunu ve hatta benzer bir kâr amaçlı modeli geçmişte desteklediğini iddia etti. Microsoft da davada, OpenAI’ye yatırım yaptığı gerekçesiyle sorumlu tutulmak isteniyordu ancak jüri, Microsoft’u da aynı zaman aşımı gerekçesiyle akladı.

    Karar, OpenAI’nin kâr amacı güden bir kamu yararı şirketine dönüşüm sürecini tehdit eden en büyük hukuki engellerden birini ortadan kaldırmış oldu. Şirketin yaklaşık 852 milyar dolar değerleme seviyesine ulaştığı ve gelecekte halka arz planları üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Tarafların temyiz hakkı bulunsa da, yargıcın değerlendirmesi, bu kararın temyizde bozulmasının zor olabileceğine işaret ediyor.

