Elon Musk’ın Optimus robotları Mars’ta başarısız mı olacak?

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla’nın geleceğini yapay zeka ve robotik üzerine inşa ederken uzmanlardan gelen yeni açıklamalar bu vizyonun henüz teknik olarak mümkün olmayabileceğini gösteriyor. Florida Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan robotik uzmanı Christian Hubicki, Forbes’a verdiği röportajda Tesla Optimus robotlarının Mars’ta uzun süre işlevsel olamayacağını belirtti

Musk’ın uzun vadeli hedefi, insansı robotları Mars’a göndererek gezegenin kolonileştirilmesinde öncü rol üstlenmelerini sağlamak. Ancak mevcut teknoloji, bu hedefin gerçekleşmesi için henüz yeterli değil. Otonom sistemlerin hem enerji verimliliği hem de hata toleransı konularında ciddi sınırlamaları bulunuyor.

Robotik uzmanlardan sert uyarı: Mars, insansı robotlar için ölümcül bir sınav olabilir

Elon Musk, Tesla’yı yalnızca otomobil üreticisi değil, bir yapay zeka şirketi haline getirmeye çalışıyor. Şirket, Robotaxi adını verdiği otonom araç servisini trilyon dolarlık bir fırsat olarak görüyor. Ancak şimdiye kadar test edilen otonom sistemler bile hâlâ insan gözetimi olmadan sorunsuz çalışmayı başaramadı. Bu durum, insansı robotların çok daha karmaşık ortamlarda, özellikle de Mars gibi düşmanca koşullarda, başarı şansını azaltıyor.

Tesla’nın geliştirdiği Optimus robotu, Musk’ın iddiasına göre önümüzdeki yıl aylık 100.000 adet üretim kapasitesine ulaşacak. Ancak robotik dünyası bu rakamlara şüpheyle yaklaşıyor. Zira insansı robot endüstrisi henüz ölçeklenebilir bir pazara sahip değil. Ayrıca geçtiğimiz ay yayımlanan bir tanıtım videosunda Optimus’un performansı beklenenin oldukça gerisindeydi. Çünkü robot basit sorulara yanıt verirken duraksadı, cümle ortasında hata verdi ve hareketleri son derece hantal kaldı.

Tam Boyutta Gör Musk yine de Optimus’un 2026’nın sonuna kadar Starship roketiyle Mars’a gönderileceğini açıkladı. Bu robotların, Kızıl Gezegen’in yüzeyini keşfederek gelecekte kurulacak koloniler için altyapı hazırlayacağı öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, bu planın büyük ölçüde teorik kaldığını savunuyor. Hubicki’ye göre "İnsansılar düşer, kırılır, kodları çöker. Şu anda insansılar Dünya’da bile otonom olarak çalışabilecek kadar güvenilir değiller. Mars’ta robot arızalandığında onu onaracak kimse olmayacak ve yedek parça göndermek neredeyse imkânsız olacak."

NASA’nın geçmişte uzay istasyonlarında denediği robotik sistemler bile sürekli insan desteğine ihtiyaç duyuyordu. Örneğin NASA’nın Robonaut adlı insansı robotu yalnızca uzaktan kumanda ile çalışabiliyor, küçük bakım görevlerinde görev alabiliyordu. Bu örnek, tamamen otonom robotların uzay görevlerinde karşılaşacağı zorlukların altını çiziyor.

Hubicki, insansı robotların uzay görevlerinde tamamen işlevsiz olacağını düşünmüyor. Ancak Mars yerine Ay’ın daha gerçekçi bir test ortamı olabileceğini belirtiyor. Ay, Dünya’ya daha yakın olması sayesinde iletişim ve bakım açısından büyük avantaj sunuyor. Buna karşılık Mars, yüksek radyasyon, düşük sıcaklık ve zayıf atmosfer gibi faktörlerle robotlar için ölümcül bir ortam oluşturuyor.

