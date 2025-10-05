Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın Optimus robotları Mars’ta başarısız mı olacak?

    Uzmanlar, Elon Musk’ın Optimus robotlarının Mars’ta kendi kendine çalışamayacağını ve kısa sürede kullanılamaz hale geleceğini söylüyor. Peki bu iddia ne kadar gerçekçi? İşte detaylar:

    Elon Musk’ın Optimus robotları Mars’ta başarısız mı olacak? Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla’nın geleceğini yapay zeka ve robotik üzerine inşa ederken uzmanlardan gelen yeni açıklamalar bu vizyonun henüz teknik olarak mümkün olmayabileceğini gösteriyor. Florida Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan robotik uzmanı Christian Hubicki, Forbes’a verdiği röportajda Tesla Optimus robotlarının Mars’ta uzun süre işlevsel olamayacağını belirtti

    Musk’ın uzun vadeli hedefi, insansı robotları Mars’a göndererek gezegenin kolonileştirilmesinde öncü rol üstlenmelerini sağlamak. Ancak mevcut teknoloji, bu hedefin gerçekleşmesi için henüz yeterli değil. Otonom sistemlerin hem enerji verimliliği hem de hata toleransı konularında ciddi sınırlamaları bulunuyor.

    Robotik uzmanlardan sert uyarı: Mars, insansı robotlar için ölümcül bir sınav olabilir

    Elon Musk, Tesla’yı yalnızca otomobil üreticisi değil, bir yapay zeka şirketi haline getirmeye çalışıyor. Şirket, Robotaxi adını verdiği otonom araç servisini trilyon dolarlık bir fırsat olarak görüyor. Ancak şimdiye kadar test edilen otonom sistemler bile hâlâ insan gözetimi olmadan sorunsuz çalışmayı başaramadı. Bu durum, insansı robotların çok daha karmaşık ortamlarda, özellikle de Mars gibi düşmanca koşullarda, başarı şansını azaltıyor.

    Tesla’nın geliştirdiği Optimus robotu, Musk’ın iddiasına göre önümüzdeki yıl aylık 100.000 adet üretim kapasitesine ulaşacak. Ancak robotik dünyası bu rakamlara şüpheyle yaklaşıyor. Zira insansı robot endüstrisi henüz ölçeklenebilir bir pazara sahip değil. Ayrıca geçtiğimiz ay yayımlanan bir tanıtım videosunda Optimus’un performansı beklenenin oldukça gerisindeydi. Çünkü robot basit sorulara yanıt verirken duraksadı, cümle ortasında hata verdi ve hareketleri son derece hantal kaldı.

    Elon Musk’ın Optimus robotları Mars’ta başarısız mı olacak? Tam Boyutta Gör
    Musk yine de Optimus’un 2026’nın sonuna kadar Starship roketiyle Mars’a gönderileceğini açıkladı. Bu robotların, Kızıl Gezegen’in yüzeyini keşfederek gelecekte kurulacak koloniler için altyapı hazırlayacağı öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, bu planın büyük ölçüde teorik kaldığını savunuyor. Hubicki’ye göre "İnsansılar düşer, kırılır, kodları çöker. Şu anda insansılar Dünya’da bile otonom olarak çalışabilecek kadar güvenilir değiller. Mars’ta robot arızalandığında onu onaracak kimse olmayacak ve yedek parça göndermek neredeyse imkânsız olacak."

    NASA’nın geçmişte uzay istasyonlarında denediği robotik sistemler bile sürekli insan desteğine ihtiyaç duyuyordu. Örneğin NASA’nın Robonaut adlı insansı robotu yalnızca uzaktan kumanda ile çalışabiliyor, küçük bakım görevlerinde görev alabiliyordu. Bu örnek, tamamen otonom robotların uzay görevlerinde karşılaşacağı zorlukların altını çiziyor.

    Hubicki, insansı robotların uzay görevlerinde tamamen işlevsiz olacağını düşünmüyor. Ancak Mars yerine Ay’ın daha gerçekçi bir test ortamı olabileceğini belirtiyor. Ay, Dünya’ya daha yakın olması sayesinde iletişim ve bakım açısından büyük avantaj sunuyor. Buna karşılık Mars, yüksek radyasyon, düşük sıcaklık ve zayıf atmosfer gibi faktörlerle robotlar için ölümcül bir ortam oluşturuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fm radyo çekim gücünü arttırma bosch bulaşık makinesi e15 hatası zabıt katibi olanların yorumları audi a4 1.4 tfsi kronik sorunlar izmir'de en iyi otomatik şanzıman ustası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum