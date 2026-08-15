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    Elon Musk'ın Tesla maaşında rekor: CEO'lar arasında fark açtı

    Elon Musk'ın Tesla'dan 2025 yılında aldığı 158 milyar dolarlık ücret paketi, şirket çalışanlarının maaşını 2 milyon 522 bin 203 kat aştı. Musk'ın paketi, ABD'deki CEO ücret ortalamalarını katladı.

    Elon Musk'ın Tesla maaşında rekor: CEO'lar arasında fark açtı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın Tesla CEO'su olarak aldığı ücret, şirket çalışanları arasındaki gelir farkını daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı. ABD'deki iş gücü ve ücret verilerini inceleyen AFL-CIO'nun raporuna göre Musk'ın 158 milyar dolarlık toplam ücret paketi, Tesla çalışanlarının medyan (ortanca ücret) maaşının 2 milyon 522 bin 203 katına ulaştı.

    Tesla çalışanından 2,5 milyon kat fazla

    AFL-CIO tarafından hazırlanan rapor, ABD'deki S&P 500 şirketlerinde CEO ücretlerinin 2025 yılında önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor. Ancak Elon Musk'ın Tesla'dan aldığı ücret paketi diğer CEO'lara kıyasla o kadar yüksek ki, hesaplamalara dahil edildiğinde ortalamalar ciddi şekilde değişiyor. Musk'ın 158 milyar dolarlık ücret paketi hesaba katıldığında, S&P 500 şirketlerindeki CEO'ların 2025 yılı ortalama toplam geliri 340,1 milyon dolara ulaştı.

    Bu rakam, 2024'teki seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 1.700'lük bir artış anlamına geliyor. Ancak Musk hesaplamadan çıkarıldığında tablo oldukça farklı görünüyor. S&P 500 şirketlerindeki CEO'ların ortalama toplam ücreti 2024'te 18,9 milyon dolardan 2025'te 22,8 milyon dolara yükseldi. Böylece ortalama CEO ücretindeki artış yaklaşık yüzde 21 oldu.

    CEO ve çalışan arasındaki fark büyüyor

    Rapora göre S&P 500 şirketlerinde CEO ile çalışan arasındaki ortalama ücret oranı 2025 yılında 5.387'e 1 seviyesine çıktı. Başka bir ifadeyle CEO'lar, şirketlerindeki ortalama çalışanın kazandığı her 1 dolar karşılığında yaklaşık 5.387 dolar gelir elde etti. Elon Musk'ın dahil edilmediği hesaplamada bile fark büyümeye devam etti. CEO-çalışan ücret oranı 2024'te 285'e 1 seviyesindeyken, 2025'te 312'ye 1 seviyesine yükseldi.

    Musk'ın Tesla'dan aldığı 158 milyar dolarlık paket ise tek başına diğer S&P 500 şirketlerindeki CEO'ların toplam ücretinin yaklaşık 14 katına denk geliyor. Aynı dönemde ABD'deki özel sektör çalışanlarının ortalama yıllık geliri ise yaklaşık 52 bin dolardan 75.500 dolara yükseldi. Bu da 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 45'lik bir artış anlamına geliyor.

    AFL-CIO, CEO ücretlerindeki hızlı artış ile çalışanların gelirlerindeki daha sınırlı yükselişin ABD'deki gelir eşitsizliğini artırdığını savunuyor. Elon Musk'ın serveti ise şu anda yaklaşık 823 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Musk, SpaceX'in halka arzının ardından Haziran ayında 1,1 trilyon dolarlık servete ulaşarak dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Daha sonra SpaceX'in piyasa değerindeki düşüşle birlikte serveti de geriledi.

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