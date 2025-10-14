Giriş
    Elon Musk'ın xAI'ı, interaktif dünyalar yaratmak için Nvidia'dan iki ismi transfer etti

    İnteraktif dünyalar yaratabilen yapay zekalara çok yakında bir yenisi daha katılabilir. xAI, "dünya modeli" olarak anılan bu alanda etkili olabilmek için Nvidia'dan iki ismi transfer etti.

    Elon Musk'ın xAI'ı, Nvidia'dan iki ismi önemli ismi transfer etti Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında gündem şu anda daha çok ChatGPT benzeri büyük dil modelleri ve Sora, Midjourney, Veo 3 gibi üretken yapay zekalar üzerinden şekilleniyor olsa da önümüzdeki yıllara damga vuracak yapay zekalar bunlar olmayabilir. Bugünlerde ilk örneklerini görmeye başladığımız AI ajanları ve interaktif dünyalar yaratabilen modeller, en az bunlar kadar vaatkâr yapay zeka teknolojileri olarak öne çıkıyor. Şirketler de bunun farkında olduğu için bu alanlardaki yatırımlarını arttırıyor. Artık bu şirketler arasına, Elon Musk'in yapay zeka girişimi xAI'ı da katabiliriz.

    xAI, “dünya modelleri” olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla Nvidia'dan iki önemli ismi transfer etti. Nvidia’nın dünya modelleme araştırmalarında görev almış iki isim olan Zeeshan Patel ve Ethan He, kısa süre önce xAI ekibine katıldı. Patel’in kişisel sitesinde yer alan bilgilere göre kendisi artık xAI bünyesinde “çok modlu dünya modelleri” üzerine çalışacak.

    Nvidia, özellikle Omniverse platformu ile sanal dünyaların simülasyonunda sektörün öncüsü konumundaydı. Bu nedenle Patel ve He’nin transferi, xAI’nin görsel-uzamsal zekâ geliştirme çabalarına ciddi bir ivme kazandırabilir. Şirketin bu hamlesi, fiziksel dünyayı anlayabilen ve simüle edebilen yapay zekalar geliştirme yarışında xAI’yi Meta ve Google gibi devlerle doğrudan rekabete sokuyor.

    xAI, Bu Yeni Yapay Zekayla İlk Aşamada Oyun Dünyasını Hedefliyor

    Gelen bilgilere göre xAI, dünya modellerini öncelikle oyun alanında test etmeyi planlıyor. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “önümüzdeki yıl bitmeden tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş harika bir oyun çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Musk'ın bu tarz vaatleri her zaman doğru çıkmasa da şirketin hedefini ortaya koyması açısından daha net bir fotoğrafa sahip olmamızı sağlıyor. Nitekim xAI, bu amaçla görüntü, video ve ses gibi çoklu formatlarda çalışan “omni team” adını verdiği bir ekip oluşturarak bu yönde somut adımlar atmaya da başladı. Ayrıca şirket kısa süre önce Grok'u oyun tasarımı konusunda eğitecek bir “video oyun eğitmeni” için ilan da açtı.

    Dünya modelleri, video üretiminde tahmin temelli çalışan sistemlerden farklı olarak fiziksel etkileşimleri, nedenselliği ve çevresel dinamikleri gerçek zamanlı olarak anlamaya odaklanıyor. Bu sistemler, video görüntülerinden ve robotik verilerden öğrenerek objelerin dünyadaki davranışlarını çözümlemeye çalışıyor. Şu anda bu alanda öne çıkan modellerden olan Nvidia OmniVerse ve Google DeepMind Genie 3'ün tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Oyun Projeleri Daha Büyük Bir Planın Sadece İlk Aşaması

    xAI’nin dünya modelleme çalışmaları yalnızca oyun sektörüne yönelik bir girişim değil. Şirkete yakın kaynaklara göre bu teknoloji, ilerleyen dönemde robotik sistemlerin gerçek dünyayı anlamasını sağlayacak temel altyapılardan biri hâline gelebilir. Nitekim Nvidia da “dünya modellerinin potansiyel pazarı, küresel ekonominin tamamına denk olabilir” gibi iddialı bir açıklama yaparak bu alanda ne kadar büyük potansiyel gördüğünü yatırımcılarıyla paylaşmıştı.

    Elbette Nvidia, Google, Meta gibi şirketler bu konuda xAI'ın bir adım önünde. Ancak bu tarz önemli transferler, xAI'ın arayı kapatmasını biraz daha kolaylaştıracaktır. Bu yüzden, önümüzdeki yıllarda Elon Musk'ın şirketinin de bu alanda iddialı hâle geldiğini görebiliriz.

