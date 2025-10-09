Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, 20 milyar dolar toplayacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, hem özsermaye hem de borç finansmanı yoluyla yaklaşık 20 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor. Bu süreçte Nvidia, hem fon yapısında hem de çip tedarikinde merkezi bir rol üstlenecek. Bloomberg’in haberine göre, finansmanın 7-8 milyar dolarlık kısmı yeni hisse ihracıyla, 12 milyar dolara kadar olan kısmıysa borçla sağlanacak.

Bu borç, Nvidia GPU’larını satın alıp xAI’ye kiralayacak özel bir amaçlı şirket (SPV) üzerinden yönlendirilecek. Kaynaklara göre Nvidia ayrıca bu özsermaye turuna 2 milyar dolara kadar doğrudan yatırım yapacak.

Nvidia GPU'larına öncelikli erişim hakkı elde edecek

Bu düzenleme, bir yandan Nvidia’nın kendi donanımlarının satışını finanse ederken diğer yandan xAI’in, GPU arzının sıkıştığı bir dönemde öncelikli tedarik hakkını garanti altına almasını sağlıyor. Ayrıca Nvidia’ya, ABD’deki en büyük yapay zeka eğitim altyapılarından birinde stratejik bir konum kazandırıyor. Çipler, bu yıl başlarında faaliyete geçen Memphis’teki 100 MW’lık Colossus 2 tesisine yönlendirilecek. Musk, bu tesisteki GPU sayısını 200.000’e çıkarmayı planlıyor.

Eylül ayında Musk, xAI’nin 10 milyar dolar topladığı ve 200 milyar dolar değerleme aldığı yönündeki söylentileri reddetmişti. Ancak Bloomberg’in açıkladığı yeni anlaşma, önceki söylentilerden daha büyük, daha karmaşık ve Nvidia’ya daha sıkı bağlı bir yapı ortaya koyuyor. Bazı analistler bu durumu, yapay zeka sektöründeki döngüsel finansman modellerinin bir örneği olarak değerlendiriyor.

xAI’nin kullanacağı çiplerin, kalıcı şebeke altyapısı tamamlanmadan önce teslim edilmesi bekleniyor. Şirketin enerji ihtiyacını karşılamak için büyük ölçekli türbin sistemleri kurduğu biliniyor. Ancak bu durum, izin sürecine tam uymadığı gerekçesiyle çevre gruplarının ve düzenleyicilerin tepkisini çekmiş durumda. Şirket, metan gazı türbinlerini gerekli izinleri almadan devreye soktuğu yönündeki iddiaları da açıkça reddetmedi.

Eğer Bloomberg’in bildirdiği büyüklükteki finansman tamamlanırsa, xAI yalnızca devasa GPU stoğunu güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda bunları kendi koşullarıyla çalıştırma özgürlüğünü de elde etmiş olacak.

