Elon Musk’ın yapay zeka şirketinde 500 kişi işten çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, en büyük ekibi olan veri etiketleme biriminde önemli bir küçülmeye gitti. Şirket, Grok’un eğitimi için görev yapan 500’den fazla yapay zeka eğitmenini işten çıkardı.

Business Insider’ın aktardığına göre çalışanlar 12 Eylül Cuma akşamı e-posta ile bilgilendirildi. Sözleşmeleri 30 Kasım’a kadar ödenecek olsa da, işten çıkarma kararının duyurulmasının hemen ardından şirket sistemlerine erişimleri kesildi. Bu ekip, Grok’un dünyayı daha iyi anlaması için ham verileri sınıflandırma ve bağlama oturtma görevini üstleniyordu.

Daha uzman ekipler kurulacak

Şirket ise Reuters’a yaptığı açıklamada doğrudan yorum yapmak yerine X platformunda uzman eğitmen alımı duyurusu paylaştı. Açıklamada, “Uzman yapay zeka eğitmeni ekibimizi 10 kat büyütüyoruz” ifadelerine yer verildi. Yeni alımların özellikle STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında yapılacağı belirtiliyor. Bu uzmanlar yalnızca metin değil, ses kayıtları ve video oturumlarıyla da veri sağlayarak yüksek kaliteli etiketleme ve içerik üretimi yapacak.

xAI, Grok 4’ü Temmuz ayında tanıtmış ve Musk, bu modeli “dünyanın en akıllı yapay zekası” olarak lanse etmişti. Musk’a göre Grok 4, SAT ve GRE sınavlarında neredeyse tam puan alabilecek, hatta daha önce hiç görmediği sorulara bile doğru yanıt verebilecek kapasitede. Musk ayrıca, Grok’un yeni teknolojiler icat edebileceğini ve bunun en geç gelecek yıl gerçekleşmesini beklediğini söylemişti. Musk’ın Grok 4 hakkındaki bazı söylemleri oldukça iyimser olsa da sentetik testlerde modelin, diğer büyük rakiplerle rekabet edebildiği ve bazı alanlarda geçebildiği görülüyor.

