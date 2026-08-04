Elon Musk'ın yeni çip fabrikasında inşaat hızlandı: İlk tesis hızla yükseliyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Texas'ta inşa edilen yeni Advanced Technology Chip Fab (ATCF) tesisi hızla yükseliyor. Mart ayında duyurulan proje, aradan geçen kısa sürede önemli ilerleme kaydederken dron görüntüleri de inşaat çalışmalarının beklenenden hızlı ilerlediğini ortaya koydu. Tesis, Tesla, SpaceX ve xAI'ın gelecekte geliştireceği yapay zeka hızlandırıcılarının temelini oluşturacak kritik merkezlerden biri olacak.

Temel çalışmaları hız kazandı

Dron görüntülerine göre tesisin ana hatları belirginleşmeye başladı. Sahada temel çalışmaları sürerken yeni izin başvuruları ve artan inşaat faaliyetleri, projenin planlanandan hızlı ilerlediğine işaret ediyor.

Öte yandan ATCF, Tesla ile SpaceX'in ortaklaşa geliştirdiği bir çip tasarım ve üretim tesisi olacak. Fabrikanın en dikkat çekici özelliği ise mantık devreleri, bellek çözümleri ve gelişmiş çip paketleme teknolojilerini tek çatı altında bir araya getirecek olması. Böylece farklı üretim süreçlerinin tek merkezde yürütülmesi hedefleniyor.

Tesiste geliştirilecek yapay zeka hızlandırıcılarının Tesla otomobilleri, Robotaxi filosu, Optimus insansı robotları ve gelecekte Dünya yörüngesinde kurulması planlanan uzay tabanlı AI veri merkezlerinde kullanılması bekleniyor.

Terafab'dan farklı bir proje

Tam Boyutta Gör ATCF, sıkça adı geçen Terafab projesiyle karıştırılmaması gereken ayrı bir yatırım. Bu tesisten 160 kilometre doğuda inşa edilecek Terafab, çok daha büyük ölçekli ve çok aşamalı bir üretim kompleksi olacak.

Tesla, SpaceX, xAI ve Intel'in iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan Terafab, yıllık 1 terawatt (1 TW) seviyesinde yapay zeka bilgi işlem altyapısı üretmeyi hedefleyen dikey entegre bir mega fabrika olarak tasarlanıyor. Ancak bu proje henüz ön inşaat aşamasını geçmiş değil. Buna karşılık ATCF, Musk'ın uzun vadeli yapay zeka çip stratejisinin ilk somut adımı olarak hızla yükselmeye devam ediyor.

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Öte yandan SpaceX de yine Texas’ta yaklaşık 55 milyar dolarlık yeni bir tesis için resmi başvuruda bulundu. Projenin ilerleyen aşamalarda 119 milyar dolara kadar genişleyebileceği, ilk faz inşaatının ise yıl sonundan önce başlayabileceği belirtiliyor. Bu tablo, ATCF'nin Musk'ın uzun vadeli yapay zeka ve yarı iletken ekosisteminin ilk yapı taşlarından biri olduğunu gösteriyor.

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