Elon Musk’ın Yeni Gözdesi WSM Yüzde 300 Arttı! Sırada Bu Coinler Mi Var?

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Heyecan verici bir ön satış etkinliğinin arkasından dünyanın önde gelen merkezi borsalarından biri olan OKX’te listelenen Wall Street Memes tokenin performansı dikkat çekiyor.

Güven puanı 10 üzerinden 9 olan OKX borsasında 0,020 dolardan listelenen Wall Street Memes token, listeleme sonrası yüzde 300’den fazla artarak 0,075'li seviyelere yükselmeyi başardı. OKX verilerine göre Wall Street Memes tokenin 24 saatlik işlem hacmi, bu yazı yazıldığı saat itibariyla 262 milyon dolara ulaştı. Son 24 saatteki en yüksek seviyesi 0,071 dolar olan WSM token, OKX borsasında mevcut fiyatıyla 0,05613 dolardan alıcı buluyor.

Mayıs ayının sonunda başlayan ön satış etkinliği ile ilgili içeriklerin paylaşıldığı X (Twitter) hesabına ünlü milyarder Elon Musk’ın yanıt vermiş olması sebebiyle Wall Street Memes token, borsa listelemelerinde de iyi performans gösteriyor. İndirimli fiyatlardan Wall Street Memes tokene yatırım yapan yatırımcılar, ilk listeleme fiyatı sonrası yükseliş gösteren Wall Street Memes tokene ilgisini göstermeye devam ediyor. Erken dönemde yatırımcı olmayı tercih eden kripto topluluğu, WSM tokenin fiyat trendinden memnun görünüyor.

Düşük fiyatlardan yatırım yapma imkanı sunan ön satış etkinlikleri yatırımcılardan epey beğeni topluyor. Wall Street Memes tokenin kazandığı ivmeyi yakalaması mümkün görünen iki ön satış da bu sebeple yatırımcıların radarına takılıyor. Merkeziyetsiz Bitcoin madenciliği yapmayı mümkün kılan Bitcoin Minetrix ile Stake Et ve Kazan projesi Meme Kombat ön satışları, dikkat çeken ön satışlar arasında konumlanıyor.

Merkeziyetsiz BTC Madenciliği Projesi Bitcoin Minetrix

Eskiden olduğu gibi bir dizüstü bilgisayar ve az işlem gücü aracılığıyla Bitcoin madenciliği yapmak günümüzde pek mümkün olmuyor. BTC madencileri, ciddi maliyet gerektiren donanımlar, yazılımlar, yoğun işlemci gücü ve fiziksel alana ihtiyaç duyuyor. Hal böyle olunca kripto meraklılarının çok az bir kısmı BTC madenciliği yapabiliyor.

Ön satışı yeni başlayan ve indirimli fiyatlardan projenin native tokeni Bitcoin Minetrix token satın alma imkanı sunan bir proje, kripto dünyasında devrim yaratan bir çözüm önerisi geliştiriyor.

Kullanıcılar Bitcoin Minetrix projesi sayesinde Bitcoin madenciliği ile Bitcoin stake etme özelliklerini bir arada buluyor. Ön satış sayesinde satın alınan BTCMTX tokenler, Bulut Madencilik Kredileri karşılığında stake ediliyor. Bu krediler belirlenen madencilik süreleri boyunca yakılıyor ve karşılığında BTC yaratılıyor.

Sürecin sonunda yaratılan bu BTC’ler kullanıcının cüzdanına aktarılıyor. Diğer bir deyişle Bitcoin Minetrix mobil ve masaüstü kontrol panelleri aracılığıyla zahmetsiz bir şekilde Bitcoin madenciliği yapılmasını mümkün kılıyor.

Aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcıların beğenisine sunulan BTCMTX token, ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. 10 aşamalı etkinliği henüz ilk aşamasında olan Bitcoin Minetrix token, mevcut fiyatıyla 0,011 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Proje sayfasına göre birkaç gün önce başlayan ön satış etkinliğinde toplanan fonların 300 bin dolara yaklaştığı görülüyor.

Bitcoin Minetrix token, merkeziyetsiz ve zahmetsiz bir şekilde Bitcoin madenciliği yapmak isteyen erken dönem yatırımcıları bekliyor. Kullanıcılar, ETH, USDT, BNB ve kart aracılığıyla ön satışa katılabiliyor.

Yapay Zeka ve Blok Zinciri Bir Arada: Meme Kombat

Wall Street Memes tokenin OKX’te listelenmesi sonrasında yatırımcıların radarına takılan projelerden biri de Meme Kombat token. DOGE, SHIB, PEPE ve FLOKI gibi projelerin güçlü yönlerini alarak yeni bir proje yaratan Meme Kombat ekibi, Stake Et ve Kazan konseptiyle dikkat çekiyor.

Yenilikçi bir oyun platformu olan Meme Kombat, oyun tutkunlarından yapay zeka meraklılarına, meme takipçilerinden bahisler ile ilgilenenlere kadar oldukça geniş bir hedef kitleye hitap ediyor.

Proje, yapay zeka teknolojisini, blok zincirini ve meme karakterleri bir araya getiriyor. Projenin merkezinde yer alan Meme Kombat Arena, kullanıcıların seçtiği meme’ler aracılığıyla savaşmasına ve bahis oynamasına olanak tanıyor. Gerçekçi grafikleri ile dikkat çeken Meme Kombat Arena’da yer almak için kullanıcıların Meme Kombat token satın alması gerekiyor.

Bahis imkanının yanı sıra MK token staking özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Stake Et ve Kazan mekanizmasının entegre edildiği Meme Kombat token ile yatırımcılar yıllık getiri yüzdesi oranında pasif gelir elde etme imkanı buluyor. Bu sayede proje topluluğunun kazancının yalnızca borsa performansına bağlı olmaması sağlanıyor. Staking paneline göre yıllık getiri yüzdesi mevcut oranıyla yüzde 112 olarak belirleniyor.

Blok zincirinin şeffaflık ve güvenilirlik konusunda katkı sağladığı Meme Kombat token ön satışının 200 bin dolara merdiven dayadığı görülüyor. Yatırımcıların, ön satışa katılabilmesi için 1 Meme Kombat token karşılığında 1,667 dolar ödemesi gerekiyor.

Merkeziyetsiz sistemler ve Web3 dünyasına ilgi duyan yatırımcıları bekleyen Meme Kombat token, ETH, BNB veya USDT karşılığında satın alınabiliyor. Meme Kombat Arena’nın, ön satışın tamamlanmasını takiben yayınlanacak olan ilk sezonu ve platformda yer alacak 11 meme karakteri büyük bir heyecenla bekleniyor.

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