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    Elon Musk'ın yonga devriminde Intel sürprizi: Resmi onay geldi

    Elon Musk'ın dev çip fabrikası Terafab için TSMC ile görüşmeler sürerken Intel'den kritik açıklama geldi. Şirket, projedeki çalışmaların devam edeceğini doğruladı.

    Elon Musk'ın yonga devriminde Intel sürprizi: Resmi onay geldi Tam Boyutta Gör
    Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Elon Musk'ın ABD'de kurmayı planladığı Terafab çip üretim tesisiyle yürütülen çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Son günlerde projenin TSMC ile görüşmeye başlaması, Intel'in Terafab'daki rolünün sona erebileceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak Intel cephesinden gelen son açıklama bu ihtimali şimdilik ortadan kaldırdı.

    Elon Musk'ın yonga devriminde Intel sürprizi

    Terafab'ın temelinde Intel'in teknolojilerinin kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor. Terafab projesinin daha önce Intel'in 14A üretim sürecini lisanslamak ve bazı teknolojilerinden yararlanmak istediği ortaya çıkmıştı. Projenin merkezinde ise ABD'nin Texas eyaletinde kurulması planlanan büyük bir çip üretim kampüsü bulunuyor.

    Ancak Terafab yöneticilerinin Intel'in 14A sürecini hedeflenen seviyede sunup sunamayacağı konusunda soru işaretleri yaşamaya başlamasıyla birlikte TSMC ile görüşmeler başladı. Bu gelişme, Intel'in projedeki rolünün değişebileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ın son açıklaması ise şirketin projeden tamamen çıkmadığını doğruladı.

    TSMC'nin Terafab için doğrudan kendi üretim teknolojisini veya üretim kapasitesini sağlaması da şu an için beklenmiyor. Elon Musk'ın açıklamalarına göre tesisin kurulması ve işletilmesi Terafab ekibi tarafından gerçekleştirilecek. TSMC ise ilerleyen süreçte tesisteki kapasitenin bir bölümünü kiralama seçeneğine sahip olacak.

    Elon Musk'ın yonga devriminde Intel sürprizi: Resmi onay geldi Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle TSMC'nin projedeki rolünün Intel'e alternatif bir üretim teknolojisi sunmaktan ziyade, fabrika kurulumu ve işletilmesi konusunda teknik bilgi ve deneyim sağlamaya yönelik olması bekleniyor.

    Terafab'ın hedefi oldukça iddialı

    Terafab'ın en önemli özelliklerinden biri, çip üretiminin mümkün olduğunca fazla aşamasını tek bir kampüste bir araya getirme planı. Projede mantık çipi üretiminin yanı sıra bellek üretimi, paketleme, test ve maske üretimi gibi süreçlerin de aynı tesis içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Günümüzde bu işlemler çoğunlukla farklı tesislere ve şirketlere dağıtılıyor.

    Ancak böyle bir fabrikanın sıfırdan kurulması oldukça uzun bir süreç gerektiriyor. Sadece yüksek miktarda yatırım yapılması, tesisin kısa sürede üretime hazır hale gelmesi için yeterli değil. Terafab'ın ASML, Lam Research, KLA Corporation ve Tokyo Electron gibi şirketlerden gelişmiş üretim ekipmanları temin etmesi gerekiyor. Bu şirketlerin en gelişmiş makineleri için TSMC, Samsung ve Intel gibi üreticilerin dahi yıllar öncesinden sipariş verdiği biliniyor.

    Dolayısıyla Elon Musk'ın projesinin rekabetçi bir üretim tesisine dönüşmesi, ekipman, hammadde ve tedarik zincirinin oluşturulması nedeniyle yıllar sürebilir. Şimdilik ise Intel'in projedeki teknolojik rolü devam ediyor ve TSMC görüşmeleri bu ortaklığın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.

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