Elon Musk, insan bilincini Optimus robotlarına aktarmak istiyor

Tam Boyutta Gör Tesla’nın hissedarlar toplantısı şirketin geleceğine yön verecek birçok önemli karara sahne oldu. Elon Musk’ın 2018 tarihli maaş paketi ve yeni 1 trilyon dolarlık 2025 ceo performans ödülü hissedarların onayından geçti. Toplantıda ayrıca Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’a yapılacak olası yatırımın da yönetim kurulu tarafından inceleneceği açıklandı. Musk, sahnede önemli açıklamalarda bulunurken Optimus merkezli “transhümanist” öngörüsüne de değindi.

Optimus emin adımlarla gelişiyor

Tesla, şirketin gelecekteki en iddialı projesi olarak tanımlanan Optimus insansı robotu üzerinde de çalışmalarını artırıyor. Musk, Optimus’un “sürdürülebilir bolluk” vizyonunun merkezinde yer aldığını ve yoksulluğu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Tesla’ya göre Optimus, gelecekte tıbbi bakımda, ev içi işlerde ve genel hizmet sektöründe görev alabilecek.

Tesla, uzun vadede Optimus’un gelişimi için on milyarlarca dolarlık hesaplama gücü yatırımı yapmayı planlıyor. Musk ayrıca, gelecekte Neuralink ile insan bilincinin dijital yansımalarının Optimus’a aktarılabileceği olasılığını da gündeme getirdi. Musk, bunun “muhtemelen 20 yıldan az” bir sürede başarılacağını öngördü.

Öte yandan Tesla, 2026’da Optimus Gen 3 üretim hattını devreye almayı, 2027 sonuna kadar yılda 4 milyon adet üretim kapasitesine ulaşmayı ve birim maliyeti 20 bin dolar seviyesinde tutmayı planlıyor. Musk, Fremont'ta 1 milyon ünitelik bir Optimus üretim hattı, Giga Texas'ta ise 10 milyon ünitelik bir hat kurmayı planladıklarını söyledi.

Ek olarak Optimus, Tesla araçlarıyla aktüatörler, batarya sistemleri, güç elektroniği, kameralar, ses işleme modülleri ve AI çipleri gibi aynı teknoloji ekosistemini paylaşıyor. Musk, Optimus’u “kolları ve bacakları olan bir robot” olarak tanımlarken, araçlarını ise “tekerlekli robotlar” olarak nitelendiriyor. Bu da son yıllarda Tesla’nın otomobil şirketi olmaktan uzaklaştığı söylemlerinin bir kanıtı niteliğinde.

