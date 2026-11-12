Elon Musk, Jensen Huang'ı işe almaktan onur duyacağını söyledi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı işe almaktan onur duyacağını açıkladı. Açıklama, Huang'ın özel hayatındaki iddialar nedeniyle Nvidia'dan ayrılabileceği söylentilerinin ardından geldi. Musk, otonom sürüş ve yapay zeka altyapısında önemli bir yere sahip olan tecrübeli liderin Amerika'nın teknoloji vizyonundaki yerinin doldurulamaz olduğunu savundu. İki dev ismin bu dayanışması teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang'a destek verdi. Hakkındaki özel hayat iddiaları nedeniyle görevden alınabileceği öne sürülen Huang'ı işe almanın kendisi için onur olacağını belirten Musk, Nvidia'ya duyduğu hayranlığı daha önce de dile getirmişti.

Elon Musk'tan Jensen Huang'a destek

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada Huang'ın Nvidia'dan ayrılması durumunda kendisini işe almasını öneren bir paylaşıma yanıt verdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı işe almanın kendisi için onur olacağını söyledi. Musk'ın bu kısa açıklaması, Nvidia yönetim kurulunun şirketin kurucusu Huang olmadan bir gelecek ihtimalini değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

Huang, son dönemde özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle şirket içinde baskıyla karşı karşıya. Nvidia CEO'sunun Çin adına casusluk yapmakla şüphelenildiği öne sürülen bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre önce ise Huang'ın doğrudan kendisine bağlı çalışan bir Nvidia yöneticisiyle de ilişki yaşadığı da iddia edildi. Bu kişinin Nvidia'nın sağlık hizmetleri alanından sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell olduğu belirtiliyor.

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Musk, Çin bağlantılı casusluk söylentileri ortaya çıktığında da Huang’e destek vermişti. O dönem Sequoia Capital ortağı Shaun Maguire, Huang'ın "aptalca bir şey yaptığını ancak kötü niyeti olmadığını ve Amerika'nın yapay zeka liderliği için yerinin doldurulamaz olduğunu" savunan paylaşımına “katılıyorum” diye yanıt vermişti.

Elon Musk ile Jensen Huang en az 10 yıldır birbirini tanıyor. İki yönetici, bu yılın başlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine katılan isimler arasında da yer almıştı.

Musk, daha önce de hem Nvidia'ya hem de Huang'a duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmişti. Mart 2026'da yaptığı bir paylaşımda Nvidia'nın piyasa değerinin haklı olduğunu düşündüğünü belirten Musk, Tesla ve SpaceX'in büyük ölçekte Nvidia çipleri satın almaya devam edeceğini söylemişti.

Nvidia, Tesla'nın yapay zeka altyapısında önemli bir tedarikçi konumunda bulunuyor. Şirketin grafik işlemcileri, Tesla'nın otonom sürüş ve robotik sistemler için geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılıyor. Nvidia ayrıca Tesla'nın sürüş destek sistemleri için de bilgi işlem teknolojileri sağlıyor. Bununla birlikte Tesla, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi çiplerini geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.

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Elon Musk, Jensen Huang'ı işe almaktan onur duyacağını söyledi

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