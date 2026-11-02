Elon Musk, körlüğü tedavi etmeye hazır olduğunu açıkladı

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Elon Musk, Neuralink'in görme engellilerin yeniden görmesini hedefleyen Blindsight beyin implantının mühendislik açısından hazır olduğunu ve düzenleyici onay beklediğini söyledi. Teknoloji, daha önce hiç görmemiş kişilere de görme yetisi kazandırmayı amaçlıyor.

Beyinde yapay görsel oluşturacak

Neuralink'in geliştirdiği Blindsight, görme engelli kişilerin görsel bilgileri beyin implantı aracılığıyla algılamasını hedefliyor. Sistem, kamera aracılığıyla yakalanan görüntüleri beynin anlayabileceği sinyallere dönüştürerek yapay bir görsel yol oluşturmayı amaçlıyor. Elbette bu, doğal bir görüş gibi algılanmamalı. Henüz detaylar belirsiz ancak beyinde oluşturulacak görselin daha çok bir silüet olacağı düşünülüyor. Ancak bu bile inanılmaz faydalar sağlayabilir.

Elon Musk, Blindsight'ın mühendislik açısından hazır olduğunu ve kullanıma sunulmak için yalnızca düzenleyici kurumların onayını beklediğini belirtti. Musk'a göre teknoloji, doğuştan tamamen kör olan kişilerin de görmesini sağlayabilecek.

Şirketin ilk ürünü Telepathy, beyin implantı aracılığıyla bilgisayarların düşünceyle kontrol edilmesini sağlıyor. Blindsight ise bilgisayar kontrolünden ziyade beynin görsel bilgiyi işleme yeteneğini yeniden kazandırmayı hedefliyor. Dolayısıyla yeni üründeki yaklaşım, mevcut çalışmalardan oldukça farklı.

Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü çalışmaları ilerliyor

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Öte yandan Neuralink, Telepathy teknolojisini zamanla oldukça geliştirdi. İmplantı ilk takan kişi düşünceleriyle bilgisayar fare imlecini kontrol edebiliyordu. Artık Neuralink implantı taşıyan hastaların World of Warcraft oynayabildiği bildiriliyor.

Musk, şirketin ilk ürünü Telepathy'yi X üzerinden duyururken sistemin düşünce yoluyla bilgisayarlarla veya insanlarla yüksek hızlı iletişim kurmayı mümkün kıldığını ifade etti. Musk, gelecekte veri aktarım hızının insanın en hızlı konuşma veya yazma hızını önemli ölçüde aşacağını öne sürdü.

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Mevcut beyin-bilgisayar arayüzlerinin çoğu, beyinden alınan sinyallerle dış cihazların kontrol edilmesine odaklanıyor. Blindsight ise bunun ters yönünde çalışarak dış dünyadan alınan bilgileri beyne aktarmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım, daha önce farklı duyular için geliştirilen nöroprotez teknolojileriyle benzerlik taşıyor. Koklear implantlar, sesleri elektriksel sinyallere dönüştürerek işitme sinirini uyarıyor ve işitme kaybı yaşayan kişilerin sesleri algılamasına yardımcı oluyor. Duyusal nöroprotezler de dokunma duyusunu yeniden kazandırmak için sinir sistemine sinyal gönderiyor.

Blindsight'ın hedefi ise bu tür uygulamaları görme duyusuna taşımak. Kamera tarafından yakalanan görüntülerin beyne iletilmesiyle görsel algının yeniden oluşturulması amaçlanıyor. Teknolojinin başarılı olması durumunda, görme engelli kişilerin çevrelerini algılamasına yönelik yeni bir yöntem ortaya çıkabilir.

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